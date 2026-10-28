A Fenerbahce vezetőedzője be egy hónappal ezelőtt, az AS Roma elleni 1-1-es Bajnokok Ligája-mérkőzés után már felajánlotta lemondását, miután a szurkolók megdobálták, és egy üveggel el is találták. Akkor a klubvezetés maradásra bírta a 65 éves szakembert, ám a legutóbbi, Galatasaray elleni 2-1-es vereség után ismét benyújtotta lemondását.

A holland Dirk Kuyt (jobbra) lesz a Fenerbahce edzője

Fotó: Ian Kington / AFP

A Liverpool legendája lesz a Fenerbahce edzője?

A Fenerbahce a török bajnokság ötödik helyén áll, miközben a Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasaray az elmúlt négy szezonban egyaránt bajnok lett. Kartal az elmúlt 12 évben harmadszor irányította az isztambuli együttest, amellyel 2014-ben török Szuperkupát nyert. Utódja ideiglenesen a korábbi 104-szeres holland válogatott Dirk Kuyt lesz, aki eddig másodedzőként dolgozott a csapatnál.

A 46 éves holland szakember 2017 nyarán vonult vissza, azóta dolgozott vezetőedzőként a holland ADO Den Haag, a FC Dordrecht, valamint a belga Beerschot csapatánál. Kuyt azonban edzőként egyelőre finoman szólva sem sikeres. A legjobb pontátlagot a Dordrechtnél hozta, ahol 39 találkozón 1.21-es átlaggal zárt.

Kuyt 2012 és 2015 között játékosként erősítette a Fenerbahcét, ahová éppen a Liverpooltól érkezett. Érdekesség, hogy első Bajnokok Ligája-mérkőzésén vezetőedzőként éppen korábbi klubja ellen irányíthatja a török csapatot: a Fenerbahce jövő szerdán hazai pályán fogadja a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató angol együttest.