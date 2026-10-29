A Bicske ugyan 4–1-re kikapott a Ferencvárostól a Magyar Kupában, mégis akadt egy pillanat, amelyre alighanem sokáig emlékeznek majd a harmadosztályú klubnál. Király Patrik szabadrúgásgólja nemcsak a bicskei közönséget hozta lázba: több mint ezer kilométerrel arrébb, Angliában is hatalmas öröm fogadta az egyenlítő találatot.

A Ferencváros 4-1-re legyőzte a Bicskét a Magyar Kupában Fotó: fradi.hu

Angliában is nagyot szólt a Bicske Ferencváros elleni gólja

A címvédő Ferencváros már az ötödik percben vezetést szerzett Bicskén egy szerencsétlen öngólnak köszönhetően, a házigazda azonban gyorsan válaszolt. A 17. percben Király Patrik mintegy húsz méterről végzett el szabadrúgást, és gyönyörűen a bal felső sarokba tekert, Varga Ádámnak esélye sem volt a hárításra. A félidőben még 1–1 volt az állás, a Fradi végül a szünet után döntötte el a továbbjutást.

A bicskei csapatkapitány találata azonban jóval a lefújás után is témát szolgáltatott. Csordás Csaba vezetőedző úgy fogalmazott, Király olyan gólt szerzett, amelyet külföldön is megtapsoltak volna, és a Fradi svéd légiósa, Jonathan Levi is fantasztikusnak nevezte a találatot. Csordás szavai ráadásul különös módon szinte azonnal beigazolódtak.

A szakember saját utánpótlás-egyesületének, a KEcskeméti CSOrdás Futball Clubnak, vagyis a KECSO FC-nek a fiataljai ekkor Angliában tartózkodtak. A gyerekek együtt követték a Bicske Ferencváros elleni kupameccsét, a Király Patrik által szerzett egyenlítő gólnál pedig hatalmas ünneplésben törtek ki. A reakciójukról készült felvétel jól mutatja, mekkora élményt jelentett a harmadosztályú csapat számára, hogy egy ideig egyenrangú ellenfele tudott lenni a magyar rekordbajnoknak.

A történetet még különlegesebbé teszik a Csordás Csabával történtek. A Bicske edzője a meccset megelőző napon még éppen Angliában volt a KECSO FC fiataljaival, akik a Leicester City akadémiáján léptek pályára. A szakember lekéste az esti repülőjáratát, ezért az éjszakát a repülőtéren töltötte, majd szerda reggel hazarepült, és egyenesen Bicske felé vette az irányt, hogy leülhessen a Fradi elleni találkozón a kispadra.