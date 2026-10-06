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Hónapokkal a világbajnokság után ismét előkerült Folarin Balogun nagy vihart kavart ügye. A Norvég Labdarúgó-szövetség hivatalos beadványokkal fordult a FIFA két bizottságához, és többek között azt szeretné elérni, hogy vizsgálják ki, mi történt az amerikai válogatott támadó eltiltásának váratlan felfüggesztése körül. A norvégok Gianni Infantino FIFA-elnök szerepét és a szervezet döntéshozatali rendszerét is górcső alá vetetnék.

A nyári világbajnokság egyik legnagyobb botránya Folarin Balogun körül robbant ki. Az Egyesült Államok támadóját a Bosznia-Hercegovina ellen 2–0-ra megnyert nyolcaddöntőben – a torna akkori rendszerében a legjobb 32 között rendezett találkozón – közvetlenül kiállították, ami a FIFA szabályai alapján automatikus egymeccses eltiltást vont maga után. A büntetést azonban a nemzetközi szövetség később felfüggesztette, így Balogun pályára léphetett Belgium ellen.

Ismét elővették Folarin Balogun ügyét, a FIFA-nak felelnie kell
Ismét elővették Folarin Balogun ügyét, a FIFA-nak felelnie kell
Fotó: AFP

Az ügy azért vált különösen kényessé, mert Donald Trump amerikai elnök nyilvánosan elárulta, hogy személyesen kérte Gianni Infantinót Balogun piros lapjának felülvizsgálatára. A FIFA döntését az UEFA példátlannak, érthetetlennek és indokolhatatlannak nevezte, a norvég szövetség pedig már akkor arra figyelmeztetett, hogy az eset a futball hitelességét és a verseny tisztaságát is veszélyeztetheti. Lise Klaveness norvég szövetségi elnök később úgy fogalmazott, szerintük külső erők befolyásolták a döntést.

Hivatalosan is elővették a Balogun-ügyet

A norvégok akkor jelezték, hogy az esetet a FIFA etikai bizottsága elé vihetik, most pedig megtették a következő lépést. A Norvég Labdarúgó-szövetség két párhuzamos beadványt nyújtott be: az egyiket a FIFA Etikai Bizottságához, a másikat a szervezet irányítási, ellenőrzési és megfelelőségi bizottságához. Azt kérik, hogy vizsgálják meg az esetleges etikai szabálysértéseket, valamint a FIFA döntéshozatali és ellenőrzési mechanizmusainak működését.

Balogun esete három konkrét ügy egyikeként szerepel a norvég dokumentumokban. A másik kettő a sokat bírált FIFA-békedíj, valamint a végül elvetett FIFA Forward Enterprise terve, amely lehetőséget adott volna magánbefektetőknek arra, hogy részesedést vásároljanak a FIFA egyes versenysorozataiban. A norvégok szerint a három történet együtt komoly kérdéseket vet fel a szervezet átláthatóságával, pénzügyi ellenőrzésével és vezetési rendszerével kapcsolatban.

A norvég szövetség már augusztusban odáig ment, hogy felszólította Infantinót a lemondásra. Klaveness akkor azt mondta, a bizalom elveszett a jelenlegi elnökkel szemben, és új vezetésre van szükség ahhoz, hogy helyreálljon a FIFA hitelessége. A hat északi labdarúgó-szövetség később közös nyilatkozatban is súlyos aggályokat fogalmazott meg a FIFA irányítása és legfelsőbb szintű döntéshozatala miatt.

A FIFA-nál hamarosan napirendre kerülnek az ügyek

A FIFA reagált a norvég lépésre. A szervezet közölte, hogy Infantino korábban levélben már válaszolt a tagszövetségek által felvetett kérdésekre, a vitatott ügyeket pedig az október 15-i zürichi FIFA-tanácsülésen is megtárgyalják.

Balogun vb-szereplése már hónapokkal ezelőtt véget ért, az eltiltásának felfüggesztése körül kialakult vita azonban ezek szerint korántsem zárult le. A norvégok most már hivatalos vizsgálatot szeretnének arról, hogyan születhetett meg az a döntés, amely nyáron az UEFA és több nemzeti szövetség szerint is átlépett egy olyan határt, amely a futball szabályainak és politikai függetlenségének alapjait érinti.

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