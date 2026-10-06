A nyári világbajnokság egyik legnagyobb botránya Folarin Balogun körül robbant ki. Az Egyesült Államok támadóját a Bosznia-Hercegovina ellen 2–0-ra megnyert nyolcaddöntőben – a torna akkori rendszerében a legjobb 32 között rendezett találkozón – közvetlenül kiállították, ami a FIFA szabályai alapján automatikus egymeccses eltiltást vont maga után. A büntetést azonban a nemzetközi szövetség később felfüggesztette, így Balogun pályára léphetett Belgium ellen.
Az ügy azért vált különösen kényessé, mert Donald Trump amerikai elnök nyilvánosan elárulta, hogy személyesen kérte Gianni Infantinót Balogun piros lapjának felülvizsgálatára. A FIFA döntését az UEFA példátlannak, érthetetlennek és indokolhatatlannak nevezte, a norvég szövetség pedig már akkor arra figyelmeztetett, hogy az eset a futball hitelességét és a verseny tisztaságát is veszélyeztetheti. Lise Klaveness norvég szövetségi elnök később úgy fogalmazott, szerintük külső erők befolyásolták a döntést.
Hivatalosan is elővették a Balogun-ügyet
A norvégok akkor jelezték, hogy az esetet a FIFA etikai bizottsága elé vihetik, most pedig megtették a következő lépést. A Norvég Labdarúgó-szövetség két párhuzamos beadványt nyújtott be: az egyiket a FIFA Etikai Bizottságához, a másikat a szervezet irányítási, ellenőrzési és megfelelőségi bizottságához. Azt kérik, hogy vizsgálják meg az esetleges etikai szabálysértéseket, valamint a FIFA döntéshozatali és ellenőrzési mechanizmusainak működését.
Balogun esete három konkrét ügy egyikeként szerepel a norvég dokumentumokban. A másik kettő a sokat bírált FIFA-békedíj, valamint a végül elvetett FIFA Forward Enterprise terve, amely lehetőséget adott volna magánbefektetőknek arra, hogy részesedést vásároljanak a FIFA egyes versenysorozataiban. A norvégok szerint a három történet együtt komoly kérdéseket vet fel a szervezet átláthatóságával, pénzügyi ellenőrzésével és vezetési rendszerével kapcsolatban.
A norvég szövetség már augusztusban odáig ment, hogy felszólította Infantinót a lemondásra. Klaveness akkor azt mondta, a bizalom elveszett a jelenlegi elnökkel szemben, és új vezetésre van szükség ahhoz, hogy helyreálljon a FIFA hitelessége. A hat északi labdarúgó-szövetség később közös nyilatkozatban is súlyos aggályokat fogalmazott meg a FIFA irányítása és legfelsőbb szintű döntéshozatala miatt.
A FIFA-nál hamarosan napirendre kerülnek az ügyek
A FIFA reagált a norvég lépésre. A szervezet közölte, hogy Infantino korábban levélben már válaszolt a tagszövetségek által felvetett kérdésekre, a vitatott ügyeket pedig az október 15-i zürichi FIFA-tanácsülésen is megtárgyalják.
Balogun vb-szereplése már hónapokkal ezelőtt véget ért, az eltiltásának felfüggesztése körül kialakult vita azonban ezek szerint korántsem zárult le. A norvégok most már hivatalos vizsgálatot szeretnének arról, hogyan születhetett meg az a döntés, amely nyáron az UEFA és több nemzeti szövetség szerint is átlépett egy olyan határt, amely a futball szabályainak és politikai függetlenségének alapjait érinti.