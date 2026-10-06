A nyári világbajnokság egyik legnagyobb botránya Folarin Balogun körül robbant ki. Az Egyesült Államok támadóját a Bosznia-Hercegovina ellen 2–0-ra megnyert nyolcaddöntőben – a torna akkori rendszerében a legjobb 32 között rendezett találkozón – közvetlenül kiállították, ami a FIFA szabályai alapján automatikus egymeccses eltiltást vont maga után. A büntetést azonban a nemzetközi szövetség később felfüggesztette, így Balogun pályára léphetett Belgium ellen.

Ismét elővették Folarin Balogun ügyét, a FIFA-nak felelnie kell

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Az ügy azért vált különösen kényessé, mert Donald Trump amerikai elnök nyilvánosan elárulta, hogy személyesen kérte Gianni Infantinót Balogun piros lapjának felülvizsgálatára. A FIFA döntését az UEFA példátlannak, érthetetlennek és indokolhatatlannak nevezte, a norvég szövetség pedig már akkor arra figyelmeztetett, hogy az eset a futball hitelességét és a verseny tisztaságát is veszélyeztetheti. Lise Klaveness norvég szövetségi elnök később úgy fogalmazott, szerintük külső erők befolyásolták a döntést.

Hivatalosan is elővették a Balogun-ügyet

A norvégok akkor jelezték, hogy az esetet a FIFA etikai bizottsága elé vihetik, most pedig megtették a következő lépést. A Norvég Labdarúgó-szövetség két párhuzamos beadványt nyújtott be: az egyiket a FIFA Etikai Bizottságához, a másikat a szervezet irányítási, ellenőrzési és megfelelőségi bizottságához. Azt kérik, hogy vizsgálják meg az esetleges etikai szabálysértéseket, valamint a FIFA döntéshozatali és ellenőrzési mechanizmusainak működését.

Balogun esete három konkrét ügy egyikeként szerepel a norvég dokumentumokban. A másik kettő a sokat bírált FIFA-békedíj, valamint a végül elvetett FIFA Forward Enterprise terve, amely lehetőséget adott volna magánbefektetőknek arra, hogy részesedést vásároljanak a FIFA egyes versenysorozataiban. A norvégok szerint a három történet együtt komoly kérdéseket vet fel a szervezet átláthatóságával, pénzügyi ellenőrzésével és vezetési rendszerével kapcsolatban.

A norvég szövetség már augusztusban odáig ment, hogy felszólította Infantinót a lemondásra. Klaveness akkor azt mondta, a bizalom elveszett a jelenlegi elnökkel szemben, és új vezetésre van szükség ahhoz, hogy helyreálljon a FIFA hitelessége. A hat északi labdarúgó-szövetség később közös nyilatkozatban is súlyos aggályokat fogalmazott meg a FIFA irányítása és legfelsőbb szintű döntéshozatala miatt.