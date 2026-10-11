Még csak egyszer próbálták ki a FIFA új válogatott rendszerét, máris óriási tiltakozási hullám indult ellene. A szeptemberi és októberi nemzetközi mérkőzések összevonása miatt az európai válogatottak többsége mindössze 11 nap alatt négy Nemzetek Ligája-találkozót játszott, ami komoly fizikai és szakmai kihívást jelentett a szövetségi kapitányoknak. Xavi Hernández, Thomas Tuchel és Luis de la Fuente is nyíltan bírálta a lebonyolítást, Jürgen Klopp pedig egészen szokatlan megoldással próbált alkalmazkodni hozzá.
A helyzet mostanra tovább éleződött: a Guardian pénteki beszámolója szerint az európai labdarúgó-szövetségek csütörtöki, berlini tanácskozásán szinte teljes egyetértés alakult ki arról, hogy az új menetrend jelentős problémákat okoz. A résztvevők azt szeretnék, ha az UEFA kezdeményezné a FIFA-nál a korábbi rendszer visszaállítását.
Miért változtatta meg a FIFA a válogatott mérkőzések menetrendjét?
A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség még 2023-ban döntött a versenynaptár átalakításáról, amelynek egyik legfontosabb eleme 2026 szeptemberében lépett életbe. A korábban különálló, kilencnapos szeptemberi és októberi válogatott időszakokat egyetlen, 16 napos blokkba vonták össze, amelynek során akár négy mérkőzést is rendezhetnek.
A különbség elsőre nem tűnik jelentősnek, hiszen a mérkőzések száma változatlan maradt, a két korábbi kilencnapos időszak helyett pedig összesen két nappal rövidebb időt tölthetnek távol a játékosok a klubcsapataiktól.
A FIFA döntésének fontos célja az utazások számának csökkentése volt. Korábban a külföldön futballozó válogatott játékosoknak szeptemberben és októberben is el kellett hagyniuk klubjukat, hogy hazautazzanak, majd néhány nappal később visszatérjenek. A változtatás különösen azoknak lehet előnyös, akik más kontinensen szereplő klubcsapatból érkeznek a nemzeti együttesükhöz, és egy-egy összetartás miatt több ezer kilométert kell megtenniük.
A hosszabb együtt töltött idő emellett elvileg a szakmai munkát is segítheti, hiszen a szövetségi kapitányoknak egyetlen összetartáson belül nyílik lehetőségük foglalkozni a játékosokkal. A most lezárult időszak azonban azt is megmutatta, milyen nehézségeket okozhat négy egymást követő tétmérkőzés.
Sztárkapitányok is kifakadtak az új rendszer miatt
A holland válogatottat irányító Xavi Hernández különösen élesen fogalmazott az október eleji sajtótájékoztatóján. A Barcelona korábbi legendás középpályása szerint a lebonyolítás nagy veszélyeket rejt magában, különösen néhány hónappal a világbajnokság után.
„Ez a menetrend sem a válogatottaknak, sem a kluboknak nem jó” – jelentette ki a spanyol szakember, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy a mérkőzések mellett az utazások, az edzések és a regeneráció egyaránt igénybe veszik a futballistákat.
A hollandok problémáit jól érzékelteti, hogy Brian Brobbey, Lutsharel Geertruida, Cody Gakpo és Jan Paul van Hecke is megsérült az első három mérkőzés során, így idő előtt visszatértek klubcsapatukhoz. Xavi szerint a korábbi, kétmérkőzéses válogatott időszakok kedvezőbbek voltak a játékosok egészsége és a csapatok felkészülése szempontjából.
Hasonlóan vélekedett az angolokat irányító Thomas Tuchel is, aki elsősorban a klubfutball és a válogatott szereplés közötti különbségekre hívta fel a figyelmet. A német szakember szerint a játékosoknak eleve alkalmazkodniuk kell az eltérő edzésmódszerekhez, taktikai elvárásokhoz és terheléshez, az új lebonyolítás pedig tovább növeli az ebből fakadó kockázatokat.
A spanyolok szövetségi kapitánya, Luis de la Fuente ugyancsak a korábbi rendszert tartotta megfelelőbbnek. A világbajnok csapat szakvezetője szerint a régi lebonyolítás több pihenési lehetőséget biztosított, és jobban figyelembe vette a futballisták egészségét.
Jürgen Klopp egészen más megközelítést választott: a német válogatott nyáron kinevezett kapitánya összesen 44 játékost hívott be, akiket két külön keretre osztott. Ezzel több futballistának biztosított lehetőséget, miközben igyekezett elkerülni, hogy ugyanazokra a kulcsemberekre háruljon a négy mérkőzés teljes terhelése.
Csakhogy egy ilyen megoldásra jóval kevesebb lehetősége van azoknak a válogatottaknak, amelyek nem rendelkeznek ennyire széles és minőségi játékoskerettel.
Szoboszlai Dominiknak sem tetszett az új lebonyolítás
A problémát a magyar válogatott csapatkapitánya is szóvá tette még az Ukrajna elleni első Nemzetek Ligája-találkozó előtt.
„Nekem annyira nem szimpatikus, mert 11 nap alatt négy meccset kell játszanunk” – fogalmazott Szoboszlai Dominik, aki szerint a program még azoknak a futballistáknak is megterhelő, akik a klubjukban hozzászoktak a háromnaponkénti mérkőzésekhez.
A Liverpool középpályása arra is kitért, hogy a találkozók között alig jut idő a hagyományos edzésmunkára, így a felkészülésben elsősorban a taktikai feladatokra kell összpontosítaniuk.
Marco Rossi szintén beszélt a nehézségekről, és éppen Klopp példáját említette annak érzékeltetésére, hogy a magyar válogatott mozgástere jóval szűkebb. A szövetségi kapitány hangsúlyozta, hogy Magyarországnak nincs lehetősége 44 fős keret összeállítására.
Érdemes ugyanakkor kiemelni, hogy a rövid regenerációs idő évtizedekkel ezelőtt sem volt ismeretlen a válogatott futballban. A lényeges különbség az, hogy most kétszer annyi mérkőzés követi egymást egyetlen összetartáson belül, és közben a klubfutballban is jelentős terhelés éri a játékosokat.
A sérüléshullám után a szövetségek is változtatást követelnek
A Nemzetek Ligája első négy fordulóját követően számos klubcsapat kapott rossz híreket válogatott játékosai állapotáról. A Liverpool Alexander Isak és Cody Gakpo, az Arsenal Kai Havertz, a Manchester United pedig Patrick Dorgu sérülése miatt került nehéz helyzetbe. Kylian Mbappé, Jamal Musiala és több másik klasszis is egészségügyi problémákkal tért vissza a nemzetközi mérkőzésekről. A klubcsapatok és a válogatottak közötti érdekellentétről korábban Várhidi Péter is beszélt az Origo Sportnak. A korábbi szövetségi kapitány a sűrű menetrend jelentette sérülésveszélyre is felhívta a figyelmet.
Bár ezekből önmagukban még nem lehet megállapítani, hogy a sérüléseket közvetlenül az új menetrend okozta, a rövid regenerációs idő és a megnövekedett sorozatterhelés miatt egyre többen követelik a helyzet felülvizsgálatát.
A Guardian értesülései szerint az európai szövetségek csütörtöki tanácskozásán különösen éles kritikák hangzottak el. Az egyik szövetségi vezető egyenesen katasztrófának nevezte a változtatást, és több ország képviselője is a korábbi menetrend visszaállítása mellett érvelt.
A kisebb nemzetek számára további problémát jelent, hogy korlátozottabb játékosállományuk miatt nehezebben tudják rotálni a csapatukat. Ez versenyhátrányt jelenthet az erősebb kerettel rendelkező válogatottakkal szemben, különösen azért, mert a Nemzetek Ligája eredményei a 2028-as Európa-bajnokság kiemelésére is hatással lesznek.
Gazdasági szempontból is felmerültek kifogások: egyes szövetségeknek nehézséget okozott, hogy rövid időn belül két hazai mérkőzésre kellett jegyeket értékesíteniük, ami különösen a kisebb piacokon lehet problémás.
Igazuk van a kapitányoknak, vagy a FIFA döntése mellett is szólnak érvek?
A tiltakozásokat látva könnyű lenne egyértelműen elhibázottnak minősíteni az új rendszert, a kérdés azonban összetettebb.
A FIFA változtatásának egyik legnagyobb előnye valóban az utazások számának csökkenése. A hosszú repülőutak, az időeltolódás és a klubok, illetve a válogatottak közötti folyamatos váltás ugyancsak megterhelő lehet. Az új rendszerben a nemzeti együtteseknek hosszabb idő áll rendelkezésükre a közös munkára, a klubok pedig egyetlen hosszabb megszakítással számolhatnak a korábbi két különálló szünet helyett.
A gyakorlatban ugyanakkor éppen a rendkívül sűrű mérkőzésprogram korlátozza a szakmai munka lehetőségeit. Négy találkozó között a legtöbb időt a regeneráció, az utazás és az ellenfelekre való közvetlen felkészülés tölti ki. A kapitányoknak kevés lehetőségük marad új taktikai elemek begyakorlására, miközben folyamatosan figyelniük kell játékosaik fizikai állapotát.
A kérdésben ráadásul a csapatok lehetőségei is jelentősen eltérnek: Németország vagy Spanyolország jóval nagyobb merítési lehetőséggel rendelkezik, mint a kisebb futballnemzetek, amelyeknél néhány kulcsjátékos kiesése alapvetően befolyásolhatja az eredményességet.
A legfontosabb következtetés ezért alighanem az, hogy az utazások csökkentése önmagában nem oldja meg a játékosok túlterhelésének problémáját. A mérkőzések közötti pihenőidő, a keretek mélysége és az egyéni terhelés legalább ennyire meghatározó.
A FIFA által 2023-ban elfogadott versenynaptár ráadásul 2030-ig számol az összevont szeptember-októberi válogatott időszakkal, így a mostani tapasztalatok alapján kezdeményezett változtatásokhoz a nemzetközi szövetség döntésére is szükség lenne.
A következő hónapokban kiderülhet, mennyire lesznek eredményesek az európai szövetségek törekvései. Az első ilyen válogatott időszak mindenesetre világosan megmutatta: a kevesebb utazás és a hosszabb összetartás előnyei mellett olyan problémák is jelentkeztek, amelyek miatt indokolt lehet a rendszer újragondolása.