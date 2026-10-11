Még csak egyszer próbálták ki a FIFA új válogatott rendszerét, máris óriási tiltakozási hullám indult ellene. A szeptemberi és októberi nemzetközi mérkőzések összevonása miatt az európai válogatottak többsége mindössze 11 nap alatt négy Nemzetek Ligája-találkozót játszott, ami komoly fizikai és szakmai kihívást jelentett a szövetségi kapitányoknak. Xavi Hernández, Thomas Tuchel és Luis de la Fuente is nyíltan bírálta a lebonyolítást, Jürgen Klopp pedig egészen szokatlan megoldással próbált alkalmazkodni hozzá.

Gianni Infantino és a FIFA új válogatott rendszere nagy felháborodást váltott ki a futballvilágban

Fotó: AFP

A helyzet mostanra tovább éleződött: a Guardian pénteki beszámolója szerint az európai labdarúgó-szövetségek csütörtöki, berlini tanácskozásán szinte teljes egyetértés alakult ki arról, hogy az új menetrend jelentős problémákat okoz. A résztvevők azt szeretnék, ha az UEFA kezdeményezné a FIFA-nál a korábbi rendszer visszaállítását.

Miért változtatta meg a FIFA a válogatott mérkőzések menetrendjét?

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség még 2023-ban döntött a versenynaptár átalakításáról, amelynek egyik legfontosabb eleme 2026 szeptemberében lépett életbe. A korábban különálló, kilencnapos szeptemberi és októberi válogatott időszakokat egyetlen, 16 napos blokkba vonták össze, amelynek során akár négy mérkőzést is rendezhetnek.

A különbség elsőre nem tűnik jelentősnek, hiszen a mérkőzések száma változatlan maradt, a két korábbi kilencnapos időszak helyett pedig összesen két nappal rövidebb időt tölthetnek távol a játékosok a klubcsapataiktól.

A FIFA döntésének fontos célja az utazások számának csökkentése volt. Korábban a külföldön futballozó válogatott játékosoknak szeptemberben és októberben is el kellett hagyniuk klubjukat, hogy hazautazzanak, majd néhány nappal később visszatérjenek. A változtatás különösen azoknak lehet előnyös, akik más kontinensen szereplő klubcsapatból érkeznek a nemzeti együttesükhöz, és egy-egy összetartás miatt több ezer kilométert kell megtenniük.

A hosszabb együtt töltött idő emellett elvileg a szakmai munkát is segítheti, hiszen a szövetségi kapitányoknak egyetlen összetartáson belül nyílik lehetőségük foglalkozni a játékosokkal. A most lezárult időszak azonban azt is megmutatta, milyen nehézségeket okozhat négy egymást követő tétmérkőzés.