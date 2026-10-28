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Negyedosztályú csapat búcsúztatta a Ligakupából az Arsenalt. A tengerparti kisváros csapatáról, a Fleetwood Townról szedtünk össze öt érdekességet, amit ezek után érdemes tudni.

Igazán érdekes kis klub okozott nagy meglepetést Angliában. A negyedosztályú Fleetwood Town 1-1-es döntetlen után tizenegyesekkel kiejtette a bajnoki címvédő Arsenalt a Ligakupából. A tengerparti kisváros csapata többször is megszűnt, majd újjáalakult az évek alatt, aztán úgy értek el történelmi sikert, hogy pályára sem léptek. További izgalmas részlet, hogy Jamie Vardy angol válogatott labdarúgó a Fleetwoodban szerzett góljaival hívta fel magára a figyelmet, mielőtt Premier League-bajnok lett a Leicester Cityvel. 

A Fleetwood Town hatalmas meglepetésre kiejtette az Arsenalt a Ligakupából
A Fleetwood Town hatalmas meglepetésre kiejtette az Arsenalt a Ligakupából
Fotó: Daniel Weir/Sports Press / Sport Press Photo via ZUMA Press
  • Fleetwood-Arsenal (Ligakupa)
  • 1-1 (büntetők után 5-3)

Hatalmas megelepetés a Fleetwood Town-Arsenal meccsen

A Fleetwood Town az egyetlen negyedosztályú csapatként lépett pályára a Ligakupa 4. fordulójában az Arsenal ellen, majd szerezte meg a vezetést Aaron Loupalo-Bi révén. Bár a bajnoki címvédő Gyökeres Viktor góljával egyenlíteni tudott, tizenegyesekkel végül a hazai csapat jutott be a kupasorozat legjobb nyolc együttese közé. A tengerparti kisváros csapata ráadásul egy igazán érdekes alakulat.

Érdekességek a Fleetwood Townról:

  1. A mai Fleetwood csak 1997-ben alakult, de a helyi futball története egészen 1908-ig nyúlik vissza. A tengerparti kisváros klubja több ligában és különböző néven szerepelt az évek alatt, töbsször felemelkedett, majd pénzügyi problémák miatt megszűnt.
  2. Jamie Vardy a 2011/12-es szezonban egy akkor még viszonylag ismeretlen csatárként 34 gólt szerzett 42 mérkőzésen a Fleetwood színeiben. Az angol labdarúgó nagy szerepet játszott abban, hogy a csapat megnyerte az ötödosztályt, majd 2012-ben körülbelül 1 millió fontért a Leicester Cityhez igazolt, ahol később Premier League-bajnok és angol válogatott lett.
  3. A klub felemelkedése meglehetősen gyors volt, a regionális bajnokságtól a harmadosztályba jutásig. Ráadásul úgy vált biztossá első szereplése az angol profi ligában – 2012-ben –, hogy mérkőzésük sem volt. A rivális Wrexham ugyanis döntetlent játszott a Grimsby Townnal, így a Fleetwood úgy ünnepelhette történelmi sikerét, hogy aznap pályára sem kellett lépniük.
  4. Fleetwood egy lancashire-i kikötőváros, ahol a labdarúgás mellett a halászat is hagyományosan fontos szerepet játszik a lakók életében. Ezért a csapat szurkolóit és magát a klubot is gyakran Cod Army, vagyis „tőkehal hadsereg” néven emlegetik.
  5. A klub 2023-ban kevésbé pozitív hírekkel került a címlapokra, amikor a klub tulajdonosát és korábbi elnökét, Andy Pilley-t börtönbüntetésre ítélték. A sportvezető egy több millió fontos csalás során drága energiamegállapodásokat kötött cégekkel. Úgy értékesítette a gáz- és áramszerződéseket, hogy hamis ügyfél-hozzászólásokat tett közzé a weboldalakon. Andy Pilley a bírósági ítéletet követően lemondott a csapat elnöki és klubigazgatói posztjáról.
Fleetwood Town–Arsenal
Fleetwood Town–Arsenal
Fleetwood Town–Arsenal
Fleetwood Town–Arsenal
Fleetwood Town–Arsenal
Fleetwood Town–Arsenal
Fleetwood Town–Arsenal
Fleetwood Town–Arsenal
Galéria: A Fleetwood Town csodát tett az Arsenal ellen
Fotó: AFP
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Fleetwood Town–Arsenal

 

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