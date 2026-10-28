Igazán érdekes kis klub okozott nagy meglepetést Angliában. A negyedosztályú Fleetwood Town 1-1-es döntetlen után tizenegyesekkel kiejtette a bajnoki címvédő Arsenalt a Ligakupából. A tengerparti kisváros csapata többször is megszűnt, majd újjáalakult az évek alatt, aztán úgy értek el történelmi sikert, hogy pályára sem léptek. További izgalmas részlet, hogy Jamie Vardy angol válogatott labdarúgó a Fleetwoodban szerzett góljaival hívta fel magára a figyelmet, mielőtt Premier League-bajnok lett a Leicester Cityvel.

A Fleetwood Town hatalmas meglepetésre kiejtette az Arsenalt a Ligakupából

Fotó: Daniel Weir/Sports Press / Sport Press Photo via ZUMA Press

Fleetwood-Arsenal (Ligakupa)

1-1 (büntetők után 5-3)

Hatalmas megelepetés a Fleetwood Town-Arsenal meccsen

A Fleetwood Town az egyetlen negyedosztályú csapatként lépett pályára a Ligakupa 4. fordulójában az Arsenal ellen, majd szerezte meg a vezetést Aaron Loupalo-Bi révén. Bár a bajnoki címvédő Gyökeres Viktor góljával egyenlíteni tudott, tizenegyesekkel végül a hazai csapat jutott be a kupasorozat legjobb nyolc együttese közé. A tengerparti kisváros csapata ráadásul egy igazán érdekes alakulat.

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