Óriási meglepetésre, először került be a Bajnokok Ligája csoportküzdelmeibe a Fradi az 1995/96-os szezonban. Sőt, a Novák Dezső vezette csapat egész Európát ámulatba ejtette a Grasshoppers (3-0) és a Real Madrid (1-1) elleni meccseken mutatott teljesítményével. Az együttes többek közt olyan nevekből állt, mint idősebb Lisztes Krisztián, ifjabb Albert Flórián, Hrutka János, Hajdu Attila, Telek András, Nyilas Elek vagy Vincze Ottó – akik több mint 30 évvel később sem távolodtak el a sporttól.

A Fradi az 1995/96-os szezonban jutott be először a Bajnokok Ligája csoportkörébe

Fotó: Mediaworks

A Fradi 30 évvel ezelőtti sikercsapata nemcsak a Bajnokok Ligája főtáblájára jutott fel, hanem a klub fennálásának 26. magyar bajnoki címét is megnyerte. A Novák Dezső vezette alakult tagjai közül többen pályafutások befejeztével is a futball világában helyezkedtek el. Idősebb Lisztes Krisztián, Hajdu Attila és Hrutka László a mai napig rendszeresen tűnnek fel a képernyőn televíziós szakértőként, ifjabb Albert Flórián jelenleg az FTC női labdarúgó-csapatának vezetőedzője, Vincze Ottó pedig sportdiplomáciai végzettséget szerzett.

Így néznek ki a Fradi 30 évvel ezelőtti sikercsapatának játékosai: