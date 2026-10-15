Óriási meglepetésre, először került be a Bajnokok Ligája csoportküzdelmeibe a Fradi az 1995/96-os szezonban. Sőt, a Novák Dezső vezette csapat egész Európát ámulatba ejtette a Grasshoppers (3-0) és a Real Madrid (1-1) elleni meccseken mutatott teljesítményével. Az együttes többek közt olyan nevekből állt, mint idősebb Lisztes Krisztián, ifjabb Albert Flórián, Hrutka János, Hajdu Attila, Telek András, Nyilas Elek vagy Vincze Ottó – akik több mint 30 évvel később sem távolodtak el a sporttól.
A Fradi 30 évvel ezelőtti sikercsapata nemcsak a Bajnokok Ligája főtáblájára jutott fel, hanem a klub fennálásának 26. magyar bajnoki címét is megnyerte. A Novák Dezső vezette alakult tagjai közül többen pályafutások befejeztével is a futball világában helyezkedtek el. Idősebb Lisztes Krisztián, Hajdu Attila és Hrutka László a mai napig rendszeresen tűnnek fel a képernyőn televíziós szakértőként, ifjabb Albert Flórián jelenleg az FTC női labdarúgó-csapatának vezetőedzője, Vincze Ottó pedig sportdiplomáciai végzettséget szerzett.
Így néznek ki a Fradi 30 évvel ezelőtti sikercsapatának játékosai:
Két tragédia érte a csapatot
A ferencvárosi sikercsapat két tagja, Zavadszky Gábor és Simon Tibor is tragikus körülmények közt vesztették életüket. Előbbi már Cipruson, az Apollon Limassolnál játszott, amikor egy combizomsérülés után rosszabbul lett, majd tüdőembólia következtében, mindössze 31 évesen elhunyt. Simon 45 éves korában vesztette életét, egy budapesti szórakozóhelyen kialakult konfliktus utáni bántalmazás következtében.