A Fradi eredményei imponálóak a nemzetközi porondon, de Borbély Balázs vezetőedző arca nem a felhőtlen örömről árulkodott csütörtök este a Viktoria Plzen elleni győzelem után. A lefújást követő feszült hangulat nem a véletlen műve: a vezetőedzőnél láthatóan betelt a pohár, és nyilatkozatában súlyos fegyelmi szankciókat, konkrétan a kezdőcsapatból való kitételt helyezte kilátásba azoknak, akik képtelenek fenntartani a koncentrációt a mérkőzések kritikus szakaszaiban.

Borbély Balázs egyértelmű üzenetet küldött a Fradi-Plzen meccs után / Fotó: Origo

"Talán figyelmesebbek, agresszívebbek voltunk, mint korábban, de benne volt a hiba megint a játékban, ami nem elfogadható.

A hibákat elkövető játékosokkal beszélek, ha nem változik a dolog, kikerülnek a csapatból

– mondta Borbély Balázs a Plzen elleni siker után.

Úgy tűnik, most lett elege. Akár az NB I-es bajnokikról, akár a magasabb ritmusú Európa-liga-találkozókról van szó, a forgatókönyv kísértetiesen hasonló: a csapat felépít egy magabiztos játékot vagy vezetést, majd az utolsó 15–20 percre érve érthetetlen módon szétesik a szerkezet. A Plzen ellen Kristoffer Zachariassen duplájával már 2–0-ra vezetett a gárda, azonban a 81. perc után ahelyett, hogy rutinosan lezárta volna a meccset, saját magának generált felesleges drámát a végjátékra: a csehek agresszív, magas letámadása miatt számos labdát elveszített a saját térfelén a Fradi, és ez immár rendszeres. Amikor az ellenfelek a mérkőzések utolsó harmadában kényszerűségből magasabb fokozatba kapcsolnak és elkezdik agresszívebben letámadni a Fradi védővonalát, a játékosok döntéshozatala lelassul, a passzok pontatlanná válnak, és pánikszerű kapkodás váltja fel a korábbi magabiztosságot.

A Fradi problémája rendszeresen jelentkezik

A középpályás szűrés és a belső védők közötti összhang ilyenkor teljesen fellazul. Ez történt a Debrecen elleni bajnokin is, ahol a korai vezetés után a hajrára teljesen átengedte a kezdeményezést a csapat, és a Loki egyenlített. A saját térfélen elkövetett passzok megbosszulták magukat. Sőt, korábban az Újpest elleni derbi 2–2-es döntetlenje is tökéletes iskolapéldája volt annak, hogyan képes a gárda kétgólos előnyből, fegyelmezetlenségek és eladott labdák sorozatával visszahozni a meccsbe egy már térdre kényszerített ellenfelet. A lila-fehérek a végén 2,82-es xG-t (várható rúgott gól) generáltak. Ez a két végjáték négy pontjába került a Fradinak az NB I-ben.