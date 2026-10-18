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Bár a Ferencváros zsinórban aratja a győzelmeket az Európa-ligában, Borbély Balázs vezetőedző a Viktoria Plzeň elleni 2–1-es diadal után figyelmeztett. A Fradi mestere nyíltan megfenyegette játékosait, hogy kikerülnek a csapatból, ha nem képesek fegyelmezetten futballozni a meccsek végjátékaiban. Vasárnap a Kisvárda ellen jöhet az utolsó esély.

A Fradi eredményei imponálóak a nemzetközi porondon, de Borbély Balázs vezetőedző arca nem a felhőtlen örömről árulkodott csütörtök este a Viktoria Plzen elleni győzelem után. A lefújást követő feszült hangulat nem a véletlen műve: a vezetőedzőnél láthatóan betelt a pohár, és nyilatkozatában súlyos fegyelmi szankciókat, konkrétan a kezdőcsapatból való kitételt helyezte kilátásba azoknak, akik képtelenek fenntartani a koncentrációt a mérkőzések kritikus szakaszaiban.

Borbély Balázs egyértelmű üzenetet küldött a Fradi-Plzen meccs után
Borbély Balázs egyértelmű üzenetet küldött a Fradi-Plzen meccs után / Fotó: Origo

"Talán figyelmesebbek, agresszívebbek voltunk, mint korábban, de benne volt a hiba megint a játékban, ami nem elfogadható. 

A hibákat elkövető játékosokkal beszélek, ha nem változik a dolog, kikerülnek a csapatból

mondta Borbély Balázs a Plzen elleni siker után.

Úgy tűnik, most lett elege. Akár az NB I-es bajnokikról, akár a magasabb ritmusú Európa-liga-találkozókról van szó, a forgatókönyv kísértetiesen hasonló: a csapat felépít egy magabiztos játékot vagy vezetést, majd az utolsó 15–20 percre érve érthetetlen módon szétesik a szerkezet. A Plzen ellen Kristoffer Zachariassen duplájával már 2–0-ra vezetett a gárda, azonban a 81. perc után ahelyett, hogy rutinosan lezárta volna a meccset, saját magának generált felesleges drámát a végjátékra: a csehek agresszív, magas letámadása miatt számos labdát elveszített a saját térfelén a Fradi, és ez immár rendszeres. Amikor az ellenfelek a mérkőzések utolsó harmadában kényszerűségből magasabb fokozatba kapcsolnak és elkezdik agresszívebben letámadni a Fradi védővonalát, a játékosok döntéshozatala lelassul, a passzok pontatlanná válnak, és pánikszerű kapkodás váltja fel a korábbi magabiztosságot.

A Fradi problémája rendszeresen jelentkezik

A középpályás szűrés és a belső védők közötti összhang ilyenkor teljesen fellazul. Ez történt a Debrecen elleni bajnokin is, ahol a korai vezetés után a hajrára teljesen átengedte a kezdeményezést a csapat, és a Loki egyenlített. A saját térfélen elkövetett passzok megbosszulták magukat. Sőt, korábban az Újpest elleni derbi 2–2-es döntetlenje is tökéletes iskolapéldája volt annak, hogyan képes a gárda kétgólos előnyből, fegyelmezetlenségek és eladott labdák sorozatával visszahozni a meccsbe egy már térdre kényszerített ellenfelet. A lila-fehérek a végén 2,82-es xG-t (várható rúgott gól) generáltak. Ez a két végjáték négy pontjába került a Fradinak az NB I-ben.

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Borbély Balázs taktikája megköveteli a folyamatos, 90 percen át tartó feszített tempót és a fegyelmezett pozíciós játékot, ám a sűrű menetrend és a mentális fáradtság miatt a kulcsembereknél is jelentkeznek a rövidzárlatok. 

Bár a csapat az Európa-ligában nagyszerűen áll a továbbjutás szempontjából, az NB I-ben és az Európa-ligában is jelentkező végjáték-betegséget Borbély nem fogja elnézni. A hadüzenete az öltözőnek egyértelmű jelzés: a sűrű őszi programban senki sem érezheti magát érinthetetlennek. Ha a vasárnapi (18 óra, tv: M4 Sport), Kisvárda-Fradi bajnokin vagy a soron következő kupameccseken nem történik radikális változás a koncentrációban és a labdabiztosságban, akkor kíméletlenül bele fog nyúlni a csapatba, és a hibázó sztárok a kispadon találhatják magukat.

@origosport

Pszichológushoz járt a Fradi edzője Borbély Balázs nehéz időszakon ment keresztül. #origosport #hungary #magyar #neked #nekedbe #nekedbelegyen #foryoupage #foryou #fradi #ftc #borbelybalazs #origo #pszichologia

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