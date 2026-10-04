Borbély Balázs az előző szezonban bajnoki címet nyert az ETO-val, ezzel megszakította a Fradi idényen át tartó győzelmi sorozatát. A korábban a Ferencváros utánpótlásában dolgozó szakembert nyáron visszacsábították, és leült a távozó Robbie Keane helyére.

A Borbély Balázs irányításával remekül szerepel a Fradi

Fotó: Tumbász Hédi

Borbély Balázzsal remekül szerepel a Fradi. A zöld-fehérek veretlenül vívták meg a teljes Európa-liga-selejtezősorozatot, a főtáblán pedig az első fordulóban 3–1-re nyertek a skót rekordbajnok Celtic otthonában.

„Nem szoktam távlatokban gondolkodni. Próbálok mérkőzésről mérkőzésre haladni. A szezon elején volt egy kitűzött célunk, nemcsak az európai kupaszerepléssel, hanem az egész szezonnal kapcsolatban. Most nagyjából úgy vagyunk, ahogy elterveztük” – mondta a Fradi Médiának a 47 éves szakember, akinek a csapata három pontra van az első helytől az NB I-es tabellán – egy meccsel kevesebbet játszva.

Borbély Balázs irányításával szárnyal a Fradi

Borbély Balázs 2019 és 2022 között dolgozott a Fradi utánpótlásában. Ezt követően Dunaszerdahelyen volt másodedző, majd kinevezték az ETO kispadjára.

„Emberileg semmit nem változtam. Szakmailag jóval tapasztaltabbnak érzem magam. De szerintem ugyanolyan ember vagyok, mint amikor itt dolgoztam az utánpótlásban.

Nyáron nagyon gyorsan történtek a dolgok, gyorsan kellett dönteni. Tisztázni a dolgokat, találkozni az itteni és az ottani vezetéssel is, úgyhogy nagyon intenzív időszak volt

– mondta Borbély, akit arról is kérdeztek, voltak-e félelmei, mielőtt elvállalta volna a Ferencváros kispadját.

„Nem mondanám félelemnek, de ez egy új szituáció, és otthagysz egy olyan pozíciót, amit kiépítettél magadnak. Ahol volt egy bizonyos elismerésed a futballtársadalom és az ottani szurkolók részéről is. Ennek ellenére belevágsz egy nagyobb projektbe, ami bizonytalan, mert eredményfüggő. Én felnőtt emberként mindent megfontoltam, a pozitívumokat és a negatívumokat is, majd meghoztam a döntést. És örülök, hogy így döntöttem” – árulta el a Fradi edzője, akit végezetül a kommentekről is kérdeztek.

Miután kiderült, hogy Borbély Balázs otthagyja a bajnok ETO csapatát a Fradi kedvéért, a győri szurkolók kígyót-békát kiabáltak a szakemberre. A klub is egy rendkívül hűvös közleményben jelentette be, hogy távozik az edző, aki 13 év után bajnoki címre vezette az ETO-t.