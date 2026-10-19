A Ferencváros legutóbb a Kisvárda vendégeként játszott 1-1-es döntetlent az NB I-ben. Borbély Balázs a hétközi, Viktoria Plzen elleni El-győzelmet követően alaposan hozzányúlt a kezdőcsapatához, pihentetés céljából Cadu, Nagy Ádám, Yusuf és Veljko Birmancevic sem játszott, a Fradi kapujában pedig ezúttal is a Dibusz Dénest helyettesítő Radnóti Dániel kapott lehetőséget.

A Kisvárda-Fradi meccs 1-1-es döntetlennel ért véget

Fotó: Dombodi Tamás / Facebook/Kisvárda FC

A Fradi edzője forgatja legtöbbször a csapatát

Az M4 Sport felhívta rá a figyelmet, hogy Borbély Balázs már 32 játékost szerepeltetett a bajnokságban, ezzel a Fradi edzője áll az élen a rotációt illetően. Ez a döntés valószínűleg annak is köszönhető, hogy a magyar futballklubok közül csak az FTC jutott főtáblára európai kupasorozatban. A Fradi az Európa-ligában csodásan szerepel, a selejtezőt is beleszámítva őrzi veretlenségét, 10 meccsen 8 győzelem és 2 döntetlen a mérlege, amivel Európában egyedülálló bravúrt vitt véghez.

Ezzel szemben a bajnokságban nem olyan fényes a helyzet: a zöld-fehérek az eddigi kilenc lejátszott mérkőzésükből csupán hármat nyertek meg, emellett öt döntetlent és egy vereséget gyűjtöttek be.

A tabella hatodik helyén álló Fradi immár négy találkozó óta nyeretlen az NB I-ben, egyetlen bajnoki veresége és az ötből három döntetlenje is európai kupamérkőzést követően született.

A Fradi az El-ben szárnyal, az NB I-ben szenved

Fotó: Origo

Borbély Balázs döntései miatt súlyos árat fizet majd a Fradi?

A rotációt illetően Borbély leglátványosabb változtatásaira az NB I első fordulójában, a Twente elleni El-selejtezős győzelem után került sor. A vezetőedző akkor kilenc játékosát cserélte le, a felforgatott összetételű együttes pedig ki is kapott 4-2-re a Pakstól. Az akkor kezdőcsapatba jelölt Szabó Szilárd és Botka Endre azóta egyetlen percet sem szerepelt a bajnokságban, de Nathan Zohoré is csak három élvonalbeli találkozón jutott szóhoz. Borbély rotációjának már most megvan a következménye, a korábbi évekhez hasonlóan a jelenlegi szezonban is kétarcúság jellemzi a Fradit: a csapat az El-ben szárnyal, az NB I-ben azonban alulteljesít.

Az előző évadban Robbie Keane is sokat forgatta a játékosokat, az ír szakember többször bírálta élesen az MLSZ magyar szabályát. „Egyrészt vannak olyan légiósok, akik megdolgoztak a lehetőségért és megérdemelnék, hogy a hétvégén pályára lépjenek,

nekem viszont kötelességem betartani az előírást. Szerintem túl messzire mentek ezzel”

– mondta tavaly szeptemberben Keane, nehezményezve, hogy a hétvégi bajnokin öt magyar játékost kell a kezdőcsapatba jelölnie.