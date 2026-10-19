A Ferencváros legutóbb a Kisvárda vendégeként játszott 1-1-es döntetlent az NB I-ben. Borbély Balázs a hétközi, Viktoria Plzen elleni El-győzelmet követően alaposan hozzányúlt a kezdőcsapatához, pihentetés céljából Cadu, Nagy Ádám, Yusuf és Veljko Birmancevic sem játszott, a Fradi kapujában pedig ezúttal is a Dibusz Dénest helyettesítő Radnóti Dániel kapott lehetőséget.
A Fradi edzője forgatja legtöbbször a csapatát
Az M4 Sport felhívta rá a figyelmet, hogy Borbély Balázs már 32 játékost szerepeltetett a bajnokságban, ezzel a Fradi edzője áll az élen a rotációt illetően. Ez a döntés valószínűleg annak is köszönhető, hogy a magyar futballklubok közül csak az FTC jutott főtáblára európai kupasorozatban. A Fradi az Európa-ligában csodásan szerepel, a selejtezőt is beleszámítva őrzi veretlenségét, 10 meccsen 8 győzelem és 2 döntetlen a mérlege, amivel Európában egyedülálló bravúrt vitt véghez.
Ezzel szemben a bajnokságban nem olyan fényes a helyzet: a zöld-fehérek az eddigi kilenc lejátszott mérkőzésükből csupán hármat nyertek meg, emellett öt döntetlent és egy vereséget gyűjtöttek be.
A tabella hatodik helyén álló Fradi immár négy találkozó óta nyeretlen az NB I-ben, egyetlen bajnoki veresége és az ötből három döntetlenje is európai kupamérkőzést követően született.
Borbély Balázs döntései miatt súlyos árat fizet majd a Fradi?
A rotációt illetően Borbély leglátványosabb változtatásaira az NB I első fordulójában, a Twente elleni El-selejtezős győzelem után került sor. A vezetőedző akkor kilenc játékosát cserélte le, a felforgatott összetételű együttes pedig ki is kapott 4-2-re a Pakstól. Az akkor kezdőcsapatba jelölt Szabó Szilárd és Botka Endre azóta egyetlen percet sem szerepelt a bajnokságban, de Nathan Zohoré is csak három élvonalbeli találkozón jutott szóhoz. Borbély rotációjának már most megvan a következménye, a korábbi évekhez hasonlóan a jelenlegi szezonban is kétarcúság jellemzi a Fradit: a csapat az El-ben szárnyal, az NB I-ben azonban alulteljesít.
Az előző évadban Robbie Keane is sokat forgatta a játékosokat, az ír szakember többször bírálta élesen az MLSZ magyar szabályát. „Egyrészt vannak olyan légiósok, akik megdolgoztak a lehetőségért és megérdemelnék, hogy a hétvégén pályára lépjenek,
nekem viszont kötelességem betartani az előírást. Szerintem túl messzire mentek ezzel”
– mondta tavaly szeptemberben Keane, nehezményezve, hogy a hétvégi bajnokin öt magyar játékost kell a kezdőcsapatba jelölnie.
Tavasszal ennek is köszönhetően bukhatta el a bajnoki címet – éppen a Borbély vezette Győrrel szemben – a Ferencváros, amely előtte sorozatban hétszer végzett az élen az NB I-ben. A mostani szezonban persze korai erről beszélni, hiszen még mindig az idény elején járunk, ráadásul az FTC egy meccsel kevesebbet játszott közvetlen riválisainál. Ugyanakkor intő jel lehet a Ferencváros számára a gyengébb bajnoki rajt.
„Fontosságában mindkét sorozat prioritást élvez, de a bajnokság korai szakaszában a nemzetközi szint talán nagyobb jelentőséggel bír”
– fogalmazott még júliusban Borbély, akinek az NB I-ben is meg kell találnia a lehető legversenyképesebb csapatát, ha nem akar úgy járni, mint elődje.
A Ferencvárosra október végén sűrű időszak vár, a magyar rekordbajnok hét nap alatt három mérkőzést játszik. Előbb a portugál Torreense együttesét fogadja az El-ben, majd jön az MTK elleni hazai rangadó, végül pedig a Bicske otthonában lép pályára a MOL Magyar Kupában.
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