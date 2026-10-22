A Fradi a portugál Torreense felett aratott 4–1-es győzelmével továbbra is százszázalékos az Európa-ligában, és óriási lépést tett a továbbjutás felé.

Borbély Balázs által irányított Fradi szárnyal az Európa-ligában

Fotó: Szabolcs László

Borbély Balázs együttese az összes európai kupaporondon induló csapat közül egyedüliként már kilenc győzelemnél jár, és azt is csak a Fradi mondhatja el magáról, hogy immár 11 mérkőzés óta veretlen.

​A Fradi edzője határozott üzenetet küldött játékosainak

A találkozó után Borbély Balázs, a Fradi edzője különösen a csereként beálló játékosait dicsérte, emellett pedig határozott üzenetet küldött csapatának a folytatást illetően.

Rendben volt, de annak örülök, hogy a kispadról beálló játékosok hozzá tudtak tenni a meccshez, akár minőségben, akár gólokban. Mindig mondom a srácoknak, hogy egy meccset ugyanolyan minőségben kell befejezni, mint amilyenben elkezdtük”

– mondta az M4 Sport kamerája előtt Borbély, aki hangsúlyozta, hogy a Fradinak jelenleg több olyan visszatérő játékosa is van, akiknek még fel kell venniük a ritmust.

„Még csak a harmadik meccsen vagyunk túl. Ez szép kezdés, el kell ismerni. Nőttek az esélyeink, de még semmi nem dőlt el. Vár még ránk öt kemény meccs, megpróbáljuk élvezni és kihozni belőle a maximumot, aztán majd januárban kiderül, hogy ez mire lesz elég” – folytatta a Fradi edzője, aki végül kitért az MTK elleni hétvégi örökrangadóra is.

A játékosoknak is megmondtam, hogy vasárnap is ugyanazt az intenzitást fogom kérni tőlük, amellyel ma pályára léptek. Most sikerült, meglátjuk, mi lesz vasárnap”

– tette hozzá.