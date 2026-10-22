A Fradi a portugál Torreense felett aratott 4–1-es győzelmével továbbra is százszázalékos az Európa-ligában, és óriási lépést tett a továbbjutás felé.
- Borbély Balázs együttese az összes európai kupaporondon induló csapat közül egyedüliként már kilenc győzelemnél jár, és azt is csak a Fradi mondhatja el magáról, hogy immár 11 mérkőzés óta veretlen.
A Fradi edzője határozott üzenetet küldött játékosainak
A találkozó után Borbély Balázs, a Fradi edzője különösen a csereként beálló játékosait dicsérte, emellett pedig határozott üzenetet küldött csapatának a folytatást illetően.
Rendben volt, de annak örülök, hogy a kispadról beálló játékosok hozzá tudtak tenni a meccshez, akár minőségben, akár gólokban. Mindig mondom a srácoknak, hogy egy meccset ugyanolyan minőségben kell befejezni, mint amilyenben elkezdtük”
– mondta az M4 Sport kamerája előtt Borbély, aki hangsúlyozta, hogy a Fradinak jelenleg több olyan visszatérő játékosa is van, akiknek még fel kell venniük a ritmust.
„Még csak a harmadik meccsen vagyunk túl. Ez szép kezdés, el kell ismerni. Nőttek az esélyeink, de még semmi nem dőlt el. Vár még ránk öt kemény meccs, megpróbáljuk élvezni és kihozni belőle a maximumot, aztán majd januárban kiderül, hogy ez mire lesz elég” – folytatta a Fradi edzője, aki végül kitért az MTK elleni hétvégi örökrangadóra is.
A játékosoknak is megmondtam, hogy vasárnap is ugyanazt az intenzitást fogom kérni tőlük, amellyel ma pályára léptek. Most sikerült, meglátjuk, mi lesz vasárnap”
– tette hozzá.
Nagy Olivér kezdőként kapott lehetőséget, és ezúttal is remek játékkal hálálta meg a bizalmat.
„Szerettük volna kapott gól nélkül lehozni a meccset, de így is kihoztuk belőle a maximumot. Voltak hibák, de azok minden meccsen előfordulnak. Örülök, hogy meg tudtuk valósítani, amit a szakmai stáb kért. Az első félidőben voltak gondok, de a második félidőben sikerült bedarálni őket” – értékelt a 23 éves játékos, aki korántsem tartja magát alapembernek. Mint mondta, a Fradinál minden posztra legalább két, azonos képességű játékos jut.
A 88-szoros magyar válogatott Nagy Ádám is remek játékkal vette ki a részét a sikerből.
„Az első félidőben kellett több energiát mozgósítani. Úgy is készültünk, hogy egy másodosztályú csapat talán a hatvanadik perc környékén kezd majd fáradni, ami aztán belülről is érződött. Kontrolláltuk a meccset, de azért voltak helyzeteik. Egész tudatos focit játszottak, volt bennük játék” – kezdte a 31 éves középpályás, akit ezt követően az AC Milan elleni idegenbeli mérkőzésről kérdeztek.
Játszottam már a San Siróban, bár jó eredményeim nincsenek ott. Három nagyon jó meccsen vagyunk túl. Papíron a Celtic elleni volt a legnehezebb meccsünk, de borítani tudtuk a papírformát. Tökéletesen kezdtünk: háromból három győzelem. Ezért bátran kellene mennünk a Milan ellen a San Siróba”
– folytatta Nagy Ádám, aki bízik benne, hogy mostantól az NB I-ben is jobban teljesít majd a Fradi.
„Nem tudom, miért megy ez döcögősen a bajnokságban. Pont a mai meccs előtt beszéltük, hogy induljon el egy olyan győzelmi széria, amely sokáig kitart. Minden idegszálunkkal ezen leszünk” – tette hozzá.
A Ferencváros legközelebb két hét múlva, november 5-én lép pályára az Európa-ligában. A magyar rekordbajnok ellenfele az olasz bajnokságban szereplő AC Milan lesz.