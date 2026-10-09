Az NB I 9. fordulójában Fradi-Debrecen rangadóra kerül sor a Groupama Arénában. A zöld-fehérek egy mérkőzéssel kevesebbet játszottak riválisuknál, de a tabellán jobban állnak, 12 ponttal az ötödik pozíciót foglalják el, míg a hajdúságiak nyolc meccs után mindössze 9 ponttal szerénykednek a 9. helyen.

A Fradi a következő fordulóban a Debrecent fogadja az NB I-ben

Fotó: fradi.hu

Fradi-Debrecen: rendőri kíséret várja a szurkolókat

A két csapat szombati rangadója kapcsán a BRFK IX. kerület Rendőrkapitánysága közleményt adott ki, amelyben fontos információkra hívta fel a szurkolók figyelmét.

„A szervező Ferencvárosi Torna Club és a rendőrség a szurkolók biztonsága, a rendzavarás megakadályozása és a helyszín mielőbbi megközelíthetősége érdekében a mérkőzésre érkező vendégszurkolók részére gyülekezési helyet hirdet meg, ahonnan a szurkolók rendőri kísérés mellett lesznek átkísérve a Groupama Aréna vendégszektorához” – adta hírül hivatalos honlapján a DVSC.

A Fradi-Debrecen mérkőzések gyakran feszült hangulatban zajlanak, és a két csapat szurkolói között is voltak már balhék a múltban. Legutóbb áprilisban találkozott egymással a két klub, azon a rangadón már a kezdősípszó előtt kitört a zendülés, méghozzá a Fradi szurkolói csoportjai között – az érintetteket nem is engedték be a Nagyerdei Stadionba. Persze mindez eltörpül a 2003-as botrány mellett, amikor a pályára özönlő drukkerek egy része megtámadta a játékosokat és a stábtagokat, de a DVSC edzőjét, Szentes Lázárt sem kímélték.

A Debrecen-szurkolók rendőri kísérettel juthatnak el a Groupama Arénáig

Fotó: dvsc.hu

Dzsudzsák Balázs érzelemdús meccset vár

A Debrecen csapatkapitánya, Dzsudzsák Balázs a hétvégi rangadó előtt jelezte, ezúttal sem feltartott kézzel óhajtanak pályára lépni a Fradi ellen.

„Izgatottan várjuk a hétvégi mérkőzést. Nagyszerű hangulatú stadionban, jó csapat ellen léphetünk pályára, teltházas vendégszektorral. Tavaly mind a három meccsen helytálltunk, sőt, meglepetést is okoztunk az idegenbeli győzlemmel. A szurkolók részéről is mindig pozitív visszajelzések jönnek, miszerint több ilyen összecsapás kellene.

Most is ezt tudom felvázolni: nem azért megyünk, hogy túléljük a mérkőzést, teljesen más mentalitást képviselünk. Nagyon keményen bele fogunk állni a meccsbe, biztos vagyok benne, hogy érzelemdús lesz”

– mondta a Fradi-Debrecen rangadó kapcsán a magyar válogatott rekordere.