Az NB I 9. fordulójában Fradi-Debrecen rangadóra kerül sor a Groupama Arénában. A zöld-fehérek egy mérkőzéssel kevesebbet játszottak riválisuknál, de a tabellán jobban állnak, 12 ponttal az ötödik pozíciót foglalják el, míg a hajdúságiak nyolc meccs után mindössze 9 ponttal szerénykednek a 9. helyen.
Fradi-Debrecen: rendőri kíséret várja a szurkolókat
A két csapat szombati rangadója kapcsán a BRFK IX. kerület Rendőrkapitánysága közleményt adott ki, amelyben fontos információkra hívta fel a szurkolók figyelmét.
„A szervező Ferencvárosi Torna Club és a rendőrség a szurkolók biztonsága, a rendzavarás megakadályozása és a helyszín mielőbbi megközelíthetősége érdekében a mérkőzésre érkező vendégszurkolók részére gyülekezési helyet hirdet meg, ahonnan a szurkolók rendőri kísérés mellett lesznek átkísérve a Groupama Aréna vendégszektorához” – adta hírül hivatalos honlapján a DVSC.
A Fradi-Debrecen mérkőzések gyakran feszült hangulatban zajlanak, és a két csapat szurkolói között is voltak már balhék a múltban. Legutóbb áprilisban találkozott egymással a két klub, azon a rangadón már a kezdősípszó előtt kitört a zendülés, méghozzá a Fradi szurkolói csoportjai között – az érintetteket nem is engedték be a Nagyerdei Stadionba. Persze mindez eltörpül a 2003-as botrány mellett, amikor a pályára özönlő drukkerek egy része megtámadta a játékosokat és a stábtagokat, de a DVSC edzőjét, Szentes Lázárt sem kímélték.
Dzsudzsák Balázs érzelemdús meccset vár
A Debrecen csapatkapitánya, Dzsudzsák Balázs a hétvégi rangadó előtt jelezte, ezúttal sem feltartott kézzel óhajtanak pályára lépni a Fradi ellen.
„Izgatottan várjuk a hétvégi mérkőzést. Nagyszerű hangulatú stadionban, jó csapat ellen léphetünk pályára, teltházas vendégszektorral. Tavaly mind a három meccsen helytálltunk, sőt, meglepetést is okoztunk az idegenbeli győzlemmel. A szurkolók részéről is mindig pozitív visszajelzések jönnek, miszerint több ilyen összecsapás kellene.
Most is ezt tudom felvázolni: nem azért megyünk, hogy túléljük a mérkőzést, teljesen más mentalitást képviselünk. Nagyon keményen bele fogunk állni a meccsbe, biztos vagyok benne, hogy érzelemdús lesz”
– mondta a Fradi-Debrecen rangadó kapcsán a magyar válogatott rekordere.
Ami a két csapat formáját illeti,
a Ferencváros Borbély Balázs vezetésével szárnyal, a Paks elleni vereség óta tétmeccsen nem talált legyőzőre a csapat.
A DVSC helyezete nem ennyire rózsás, a hajdúsági együttes a Konferencia-liga selejtezőjében 8-1-es összesítéssel esett ki a dán Köbenhavn ellen, az NB I-ben pedig nyolc forduló alatt már három vereségnél jár.
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