Megválasztották a Fradi legdivatosabb labdarúgóját. A többség a csapat svéd támadója, Jonathan Levi mellett tette le a voksát. A 30 éves labdarúgó rendre nagy feltűnést keltő ruhákban jelenik meg a Népligetben egy-egy edzés előtt, ez pedig a legtöbb csapattársának elnyerte a tetszését.

Jonathan Levi a Fradi legdivatosabb labdarúgója

Fotó: Mediaworks

Bicske-FTC (Magyar Kupa)

szerda, 12.30, tv: M4 Sport

Megvan a Fradi legdivatosabb labdarúgója

A Ferencváros hivatalos Instagram-oldala a csapat egyik edzésén kereste a választ arra, hogy ki a legjobban öltözött labdarúgó a Népligetben. A többség pedig egyértelműen a 30 éves svéd támadót, Jonathan Levit választotta a legdivatosabb Fradi-játékosnak. Sőt, ezzel maga az érintett sem vitatkozott.

A pályán sokmindenről tudunk vitatkozni, de a pályán kívül senki sem tud legyőzni engem. Az biztos. Szóval én vagyok az

– mondta széles mosollyal az arcán Levi, aki többször is keltett már feltűnést a Népligetben. A klub közösségi oldalára ugyanis rendszeresen kerülnek fel képek arról, hogy a labdarúgók milyen ruhákban érkeznek meg az edzésre. A svéd támadó pedig rendre kitesz magáért, ráadásul sok játékossal ellentétben ő nem mindig a luxusmárkák közt találja meg a megfelelő darabot.

Egyszer egy olyan zöld ballonkabátot viselt a Népligetben, ami a Magyarországon is népszerű H&M korábbi kollekciójában tűnt fel. Egy 2022-es divatcikkben azt írták, hogy 99 euróba, azaz nagyjából 38 ezer forintba került.

Fotókon Jonathan Levi ruhái: