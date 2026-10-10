A háromhetes bajnoki szünet után a Fradi a Debrecen ellen folytatta szereplését az NB I-ben. A zöld-fehérek 13 tétmérkőzés óta tartó veretlenségi sorozattal várták az összecsapást, ugyanakkor a Groupama Arénában még nem ünnepelhettek bajnoki győzelmet ebben az idényben. Borbély Balázs együttese korábban a Vasassal gól nélküli, az Újpesttel pedig 2–2-es döntetlent játszott hazai pályán. Érdekesség, hogy a két csapat legutóbbi négy egymás elleni mérkőzését egyaránt a vendégek nyerték meg.
A Ferencváros kapuját a visszatérő Dibusz Dénes védte, a támadósorban Daniel Arzani, Bamidele Yusuf és Bagi Ádám is helyet kapott.
Az első percekben a Debrecen kezdeményezett többet a rendőri felvezetést kapó összecsapáson, ám a vendégek nehezen jutottak el komoly helyzetig. A 29. percben Corbu Máriusz próbálkozott távolról, de lövése elkerülte a kaput, egy perccel később pedig Dibusz Dénes mutatott be nagy védést Blaz Boskovic közeli fejesénél, igaz, a debreceni támadást les miatt érvénytelenítették.
A játékrész második felében a Ferencváros is veszélyesebbé vált: Arzani szabadrúgásból jócskán a kapu fölé lőtt, majd Bagi Ádám próbálkozását Josua Mejías blokkolta. A hajrában Yusuf 18 méterről célzott pontatlanul, így gól nélküli döntetlennel vonultak pihenőre a csapatok.
Vezetést szerzett a Fradi
A fordulás után nagyobb lendülettel tért vissza a pályára a Ferencváros, amely már az első percekben többször is próbára tette Plamen Andreevet. Előbb Corbu Máriusz távoli lövését fogta a debreceni kapus, majd Bagi Ádám megpattanó próbálkozásánál kellett résen lennie. A vendégek sem tétlenkedtek, Batik Bence fejese kevéssel elkerülte a kaput, az 59. percben pedig kis híján megszerezték a vezetést: Dénes Csanád 17 méterről leadott lövése Dibusz Dénes mellett a bal kapufán csattant.
A kihagyott lehetőség hamar megbosszulta magát: a 64. percben Cadu beadása után Kristoffer Zachariassen előrevetődve próbálta kapuba juttatni a labdát, ám Andreev bravúrral hárított. Egy perccel később azonban már a debreceni kapus is tehetetlen volt: Nagy Olivér passzát Zachariassen elegánsan átlépte, az érkező Corbu pedig 11 méterről, ballal a jobb alsó sarokba lőtt, megszerezve a vezetést a Ferencvárosnak (1–0).
A hátrányba kerülő Debrecen igyekezett magasabb sebességi fokozatba kapcsolni, és gyorsan adódott is lehetősége az egyenlítésre. A 70. percben egy hazai labdavesztés után Dzsudzsák Balázs tekerhetett 17 méterről kapura, de a jobb alsó sarok mellé célzott. Az FTC sem mondott le a támadásokról, a csereként beállt Lisztes Krisztián kapáslövése azonban elkerülte a kaput. A hajrában ismét a vendégek veszélyeztettek, Dénes erős lövését Dibusz ütötte ki, majd Josua Mejías próbálkozása szállt a kapu mellé.
Dráma a hajrában
Amikor már úgy tűnt, hogy a Ferencváros megszerzi első hazai bajnoki győzelmét az idényben, a hosszabbításban drámai fordulat következett. A 91. percben Dzsudzsák Balázs szöglete után a debreceniek kapusa, Plamen Andreev is előrehúzódott, és kapura próbált lőni, a labda azonban Lisztes Krisztián kezéről vágódott le. A VAR jelzésére Berke Balázs visszanézte az esetet, majd tizenegyest ítélt. A labda mögé Dzsudzsák állt, aki a 95. percben a jó irányba vetődő Dibusz Dénes mellett a kapuba lőtt, megmentve egy pontot a Debrecennek (1–1).
A Ferencváros így továbbra sem tudta megtörni hazai átkát: Borbély Balázs együttese a Vasas és az Újpest után a Debrecennel is döntetlent játszott a Groupama Arénában, így három mérkőzés után is várnia kell első hazai bajnoki sikerére. A zöld-fehérek ugyanakkor már 14 tétmérkőzés óta veretlenek, az újabb döntetlen azonban különösen fájó lehet számukra, hiszen ezúttal már csak néhány pillanat választotta el őket a győzelemtől.
A válogatott hőse újra betalált, mégsem örülhetett a Vasas
A kilencedik forduló másik szombati mérkőzésén a Vasas a Kisvárdát fogadta, és a válogatott szünet után is remek formában futballozó Tóth Milán révén szerezte meg a vezetést. Az Ukrajna ellen 2–1-re megnyert Nemzetek Ligája-mérkőzésen is eredményes támadó a 61. percben Urblík József lövése után kipattanó labdát fejelte a kapuba. Az angyalföldiek fölényben játszottak, és sokáig úgy tűnt, megszerzik a három pontot.
A zárt kapus mérkőzésen a Vasas sokáig őrizte előnyét, ám a hajrában kicsúszott a kezéből a győzelem. A csereként beállt Bíró Bence a 86. percben egyenlített, így a találkozó 1–1-es döntetlennel zárult, az angyalföldiek pedig elszalasztották a lehetőséget, hogy átvegyék a vezetést a tabellán.
NB I, 9. forduló
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