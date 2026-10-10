Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Drámai körülmények között úszott el a Ferencváros első hazai bajnoki győzelme az új idényben. A Fradi Corbu Máriusz góljával sokáig vezetett a Debrecen ellen, ám Dzsudzsák Balázs a 95. percben, büntetőből egyenlített, így az NB I kilencedik fordulójának rangadója 1–1-es döntetlennel zárult. Borbély Balázs együttese továbbra is nyeretlen a Groupama Arénában a bajnokságban.

A háromhetes bajnoki szünet után a Fradi a Debrecen ellen folytatta szereplését az NB I-ben. A zöld-fehérek 13 tétmérkőzés óta tartó veretlenségi sorozattal várták az összecsapást, ugyanakkor a Groupama Arénában még nem ünnepelhettek bajnoki győzelmet ebben az idényben. Borbély Balázs együttese korábban a Vasassal gól nélküli, az Újpesttel pedig 2–2-es döntetlent játszott hazai pályán. Érdekesség, hogy a két csapat legutóbbi négy egymás elleni mérkőzését egyaránt a vendégek nyerték meg.

A Fradi szoros meccset játszott a DVSC-vel
A Fradi szoros meccset játszott a DVSC-vel
Fotó: Mediaworks

A Ferencváros kapuját a visszatérő Dibusz Dénes védte, a támadósorban Daniel Arzani, Bamidele Yusuf és Bagi Ádám is helyet kapott.

Az első percekben a Debrecen kezdeményezett többet a rendőri felvezetést kapó összecsapáson, ám a vendégek nehezen jutottak el komoly helyzetig. A 29. percben Corbu Máriusz próbálkozott távolról, de lövése elkerülte a kaput, egy perccel később pedig Dibusz Dénes mutatott be nagy védést Blaz Boskovic közeli fejesénél, igaz, a debreceni támadást les miatt érvénytelenítették.

A játékrész második felében a Ferencváros is veszélyesebbé vált: Arzani szabadrúgásból jócskán a kapu fölé lőtt, majd Bagi Ádám próbálkozását Josua Mejías blokkolta. A hajrában Yusuf 18 méterről célzott pontatlanul, így gól nélküli döntetlennel vonultak pihenőre a csapatok.

Vezetést szerzett a Fradi

A fordulás után nagyobb lendülettel tért vissza a pályára a Ferencváros, amely már az első percekben többször is próbára tette Plamen Andreevet. Előbb Corbu Máriusz távoli lövését fogta a debreceni kapus, majd Bagi Ádám megpattanó próbálkozásánál kellett résen lennie. A vendégek sem tétlenkedtek, Batik Bence fejese kevéssel elkerülte a kaput, az 59. percben pedig kis híján megszerezték a vezetést: Dénes Csanád 17 méterről leadott lövése Dibusz Dénes mellett a bal kapufán csattant.

A kihagyott lehetőség hamar megbosszulta magát: a 64. percben Cadu beadása után Kristoffer Zachariassen előrevetődve próbálta kapuba juttatni a labdát, ám Andreev bravúrral hárított. Egy perccel később azonban már a debreceni kapus is tehetetlen volt: Nagy Olivér passzát Zachariassen elegánsan átlépte, az érkező Corbu pedig 11 méterről, ballal a jobb alsó sarokba lőtt, megszerezve a vezetést a Ferencvárosnak (1–0).

A hátrányba kerülő Debrecen igyekezett magasabb sebességi fokozatba kapcsolni, és gyorsan adódott is lehetősége az egyenlítésre. A 70. percben egy hazai labdavesztés után Dzsudzsák Balázs tekerhetett 17 méterről kapura, de a jobb alsó sarok mellé célzott. Az FTC sem mondott le a támadásokról, a csereként beállt Lisztes Krisztián kapáslövése azonban elkerülte a kaput. A hajrában ismét a vendégek veszélyeztettek, Dénes erős lövését Dibusz ütötte ki, majd Josua Mejías próbálkozása szállt a kapu mellé.

Galéria: A DVSC pontot szerzett a Fradi otthonában
Fotó: Mediaworks
1/16
A DVSC pontot szerzett a Fradi otthonában

Dráma a hajrában

Amikor már úgy tűnt, hogy a Ferencváros megszerzi első hazai bajnoki győzelmét az idényben, a hosszabbításban drámai fordulat következett. A 91. percben Dzsudzsák Balázs szöglete után a debreceniek kapusa, Plamen Andreev is előrehúzódott, és kapura próbált lőni, a labda azonban Lisztes Krisztián kezéről vágódott le. A VAR jelzésére Berke Balázs visszanézte az esetet, majd tizenegyest ítélt. A labda mögé Dzsudzsák állt, aki a 95. percben a jó irányba vetődő Dibusz Dénes mellett a kapuba lőtt, megmentve egy pontot a Debrecennek (1–1).

A Ferencváros így továbbra sem tudta megtörni hazai átkát: Borbély Balázs együttese a Vasas és az Újpest után a Debrecennel is döntetlent játszott a Groupama Arénában, így három mérkőzés után is várnia kell első hazai bajnoki sikerére. A zöld-fehérek ugyanakkor már 14 tétmérkőzés óta veretlenek, az újabb döntetlen azonban különösen fájó lehet számukra, hiszen ezúttal már csak néhány pillanat választotta el őket a győzelemtől.

A válogatott hőse újra betalált, mégsem örülhetett a Vasas

A kilencedik forduló másik szombati mérkőzésén a Vasas a Kisvárdát fogadta, és a válogatott szünet után is remek formában futballozó Tóth Milán révén szerezte meg a vezetést. Az Ukrajna ellen 2–1-re megnyert Nemzetek Ligája-mérkőzésen is eredményes támadó a 61. percben Urblík József lövése után kipattanó labdát fejelte a kapuba. Az angyalföldiek fölényben játszottak, és sokáig úgy tűnt, megszerzik a három pontot.

A zárt kapus mérkőzésen a Vasas sokáig őrizte előnyét, ám a hajrában kicsúszott a kezéből a győzelem. A csereként beállt Bíró Bence a 86. percben egyenlített, így a találkozó 1–1-es döntetlennel zárult, az angyalföldiek pedig elszalasztották a lehetőséget, hogy átvegyék a vezetést a tabellán.

NB I, 9. forduló

  • Ferencváros–DVSC 1–1 (0–0), gólszerző: Corbu (65.), illetve Dzsudzsák (95. – 11-esből)
  • Vasas FC–Kisvárda Master Good 1–1 (0–0), gólszerzők: Tóth Milán (61.), illetve Bíró B. (86.).

A mérkőzés jegyzőkönyvét, a forduló teljes programját és a tabella állását ide kattintva tekintheti meg!

 

Játékosokat adhat el a Fradi, az európai szereplés is veszélybe kerülhet
A Fradi korábbi magyar játékosa elmondta, mit gondol Szerhij Rebrovról
Tragédia rázta meg a DVSC-t a Fradi elleni mérkőzés előtt
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!