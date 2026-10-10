A háromhetes bajnoki szünet után a Fradi a Debrecen ellen folytatta szereplését az NB I-ben. A zöld-fehérek 13 tétmérkőzés óta tartó veretlenségi sorozattal várták az összecsapást, ugyanakkor a Groupama Arénában még nem ünnepelhettek bajnoki győzelmet ebben az idényben. Borbély Balázs együttese korábban a Vasassal gól nélküli, az Újpesttel pedig 2–2-es döntetlent játszott hazai pályán. Érdekesség, hogy a két csapat legutóbbi négy egymás elleni mérkőzését egyaránt a vendégek nyerték meg.

A Fradi szoros meccset játszott a DVSC-vel

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A Ferencváros kapuját a visszatérő Dibusz Dénes védte, a támadósorban Daniel Arzani, Bamidele Yusuf és Bagi Ádám is helyet kapott.

Az első percekben a Debrecen kezdeményezett többet a rendőri felvezetést kapó összecsapáson, ám a vendégek nehezen jutottak el komoly helyzetig. A 29. percben Corbu Máriusz próbálkozott távolról, de lövése elkerülte a kaput, egy perccel később pedig Dibusz Dénes mutatott be nagy védést Blaz Boskovic közeli fejesénél, igaz, a debreceni támadást les miatt érvénytelenítették.

A játékrész második felében a Ferencváros is veszélyesebbé vált: Arzani szabadrúgásból jócskán a kapu fölé lőtt, majd Bagi Ádám próbálkozását Josua Mejías blokkolta. A hajrában Yusuf 18 méterről célzott pontatlanul, így gól nélküli döntetlennel vonultak pihenőre a csapatok.

Vezetést szerzett a Fradi

A fordulás után nagyobb lendülettel tért vissza a pályára a Ferencváros, amely már az első percekben többször is próbára tette Plamen Andreevet. Előbb Corbu Máriusz távoli lövését fogta a debreceni kapus, majd Bagi Ádám megpattanó próbálkozásánál kellett résen lennie. A vendégek sem tétlenkedtek, Batik Bence fejese kevéssel elkerülte a kaput, az 59. percben pedig kis híján megszerezték a vezetést: Dénes Csanád 17 méterről leadott lövése Dibusz Dénes mellett a bal kapufán csattant.

A kihagyott lehetőség hamar megbosszulta magát: a 64. percben Cadu beadása után Kristoffer Zachariassen előrevetődve próbálta kapuba juttatni a labdát, ám Andreev bravúrral hárított. Egy perccel később azonban már a debreceni kapus is tehetetlen volt: Nagy Olivér passzát Zachariassen elegánsan átlépte, az érkező Corbu pedig 11 méterről, ballal a jobb alsó sarokba lőtt, megszerezve a vezetést a Ferencvárosnak (1–0).