Szombaton sokáig úgy tűnt, hogy a Fradi megszerzi első hazai bajnoki győzelmét a 20260–2027-es idényben. Borbély Balázs együttese Corbu Máriusz 65. percben szerzett góljával vezetett a Debrecen ellen, a hosszabbításban azonban drámai fordulat következett. A vendégek szöglete után Lisztes Krisztián kezéről pattant le a labda, a VAR-vizsgálatot követően pedig Berke Balázs játékvezető büntetőt ítélt. A tizenegyest Dzsudzsák Balázs a 95. percben értékesítette, így a találkozó 1–1-es döntetlennel zárult.

A Fradi nem bírt hazai pályán a DVSC-vel

Fotó: Mediaworks

Kubatov Gábor csalódottan reagált a Fradi újabb hazai botlására

A Ferencváros elnöke nem sokkal a lefújás után bejegyzést tett közzé a Facebookon. Az 1–1-es végeredményt ábrázoló kép mellé mindössze három pontot írt, a bejegyzéshez pedig a csalódott hangulatjelölést választotta.

Kubatov később egy videóban már részletesebben is értékelte a Debrecen elleni összecsapást, amelyen csapata az utolsó pillanatokban engedte ki a kezéből a győzelmet.

Nehéz meccs volt a szerencsétlen végével. Jó csapat a Debrecen, de a kezünkben volt a győzelem. Nagyon sajnálom ezt a szerencsétlen büntetőt. Akkor is, azért is, hajrá, Fradi!

– fogalmazott a klubelnök.

Az FTC így továbbra is vár első hazai bajnoki győzelmére az idényben. A zöld-fehérek Borbély Balázs irányításával a Vasas ellen 0–0-ra, az Újpesttel 2–2-re, most pedig a Debrecennel 1–1-re végeztek a Groupama Arénában.