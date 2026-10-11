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Drámai körülmények között veszítette el a győzelmet a Ferencváros a Debrecen elleni bajnokin, miután Dzsudzsák Balázs a 95. percben büntetőből egyenlített. A Fradi elnöke, Kubatov Gábor előbb egy rendkívül szűkszavú Facebook-bejegyzéssel reagált az 1–1-es döntetlenre, majd videóüzenetben értékelte a történteket.

Szombaton sokáig úgy tűnt, hogy a Fradi megszerzi első hazai bajnoki győzelmét a 20260–2027-es idényben. Borbély Balázs együttese Corbu Máriusz 65. percben szerzett góljával vezetett a Debrecen ellen, a hosszabbításban azonban drámai fordulat következett. A vendégek szöglete után Lisztes Krisztián kezéről pattant le a labda, a VAR-vizsgálatot követően pedig Berke Balázs játékvezető büntetőt ítélt. A tizenegyest Dzsudzsák Balázs a 95. percben értékesítette, így a találkozó 1–1-es döntetlennel zárult.

A Fradi nem bírt hazai pályán a DVSC-vel
A Fradi nem bírt hazai pályán a DVSC-vel
Fotó: Mediaworks

Kubatov Gábor csalódottan reagált a Fradi újabb hazai botlására

A Ferencváros elnöke nem sokkal a lefújás után bejegyzést tett közzé a Facebookon. Az 1–1-es végeredményt ábrázoló kép mellé mindössze három pontot írt, a bejegyzéshez pedig a csalódott hangulatjelölést választotta.

Kubatov később egy videóban már részletesebben is értékelte a Debrecen elleni összecsapást, amelyen csapata az utolsó pillanatokban engedte ki a kezéből a győzelmet.

Nehéz meccs volt a szerencsétlen végével. Jó csapat a Debrecen, de a kezünkben volt a győzelem. Nagyon sajnálom ezt a szerencsétlen büntetőt. Akkor is, azért is, hajrá, Fradi!

– fogalmazott a klubelnök.

Az FTC így továbbra is vár első hazai bajnoki győzelmére az idényben. A zöld-fehérek Borbély Balázs irányításával a Vasas ellen 0–0-ra, az Újpesttel 2–2-re, most pedig a Debrecennel 1–1-re végeztek a Groupama Arénában.

Galéria: A DVSC pontot szerzett a Fradi otthonában
Fotó: Mediaworks
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A DVSC pontot szerzett a Fradi otthonában

A szombati pontvesztés különösen fájó lehet a fővárosi együttesnek, amely a 14 tétmérkőzés óta tartó veretlenségi sorozata ellenére még mindig nem tudta megszerezni első hazai bajnoki sikerét.


NB I, 9. forduló

  • Ferencváros–DVSC 1–1 (0–0), gólszerzők: Corbu (65.), illetve Dzsudzsák (95. – 11-esből)

A mérkőzés jegyzőkönyvét, a forduló teljes programját és a tabella állását ide kattintva tekintheted meg!

 

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