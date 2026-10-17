A Ferencváros az Európa-liga alapszakaszában két forduló után hibátlan: Borbély Balázs együttese az első körben 3-1-re nyert a skót Celtic otthonában, majd hazai pályán 2-1-re verte a cseh Viktoria Plzen csapatát. A Fradi az összes csapat közül, amely elindult idén az európai nemzetközi kupaporondon, egyedüliként jár nyolc győzelemnél, és azt is csak az FTC mondhatja el magáról, hogy tíz mérkőzés óta veretlen.

Szenzációsan szerepel a Fradi az Európa-ligában

Fotó: Origo

Szenzációsan menetel az El-ben a Fradi

A legfrissebb statisztikai elemzések szerint a Ferencváros az egyetlen európai csapat, amely a 2026/2027-es szezon kezdete óta már nyolc győzelmet aratott. A nemzetközi futballstatisztikai oldal, a Football Meets Data beszámolója alapján a zöld-fehérek jutottak el elsőként nyolc sikerig azok közül az együttesek közül, amelyek elindultak a Bajnokok Ligája, az Európa-liga vagy a Konferencia-liga selejtezőjében, illetve bejutottak valamelyik sorozat főtáblájára – vette észre a csakfoci.hu.

Borbély Balázs csapata az idei tíz Európa-liga-mérkőzésén nyolc győzelmet és két döntetlent ért el, így továbbra is veretlen a sorozatban. A Football Meets Data egy másik elemzése szerint ezen a téren is egyedülálló az FTC:

a még versenyben lévő európai csapatok közül jelenleg 25 őrzi veretlenségét, de a Ferencváros az egyetlen, amely már tíz mérkőzés óta nem talált legyőzőre.

A Fradi mérlege elismerésre méltó

Fotó: Andy Buchanan / AFP

Kubatov Gábor fontos tényekre hívta fel a figyelmet

A Viktoria Plzen elleni győzelmet követően az FTC elnöke a szokásához híven gratulált a csapatnak, majd a közösségi oldalán fontos tényekre hívta fel a figyelmet. Kubatov Gábor megjegyezte, hogy az El góllvőlistáját a Ferencváros norvég légiósa, Kristoffer Zachariassen vezeti 3 találattal és egy gólpasszal. A klubelnök arról is említést tett, hogy

a Fradi keretének az értéke (38,25 millió euró) csaknem a legalacsonyabb az El-ben, az együttes mégis a tabella élmezőnyéhez (7. hely) tartozik két forduló elteltével.

A Ferencváros a hétvégén a Kisvárda otthonába látogat az NB I-ben, az Európa-ligában pedig jövő héten hazai pályán a portugál Torreense ellen folytathatja kiváló sorozatát.