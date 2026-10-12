A többek között újságíróként, tévés műsorveztőként és egyetemi oktatóként ismert Havas Henrik Újpesten született, ebből kifolyólag is a lila-fehérek sikeréért szorít. A 77 éves író sosem a diszkréten megfogalmazott véleményéről volt híres, és korábban is voltak már durva megnyilvánulásai a Ferencvárossal kapcsolatban. Nemrég az FTC elnöke, Kubatov Gábor osztott meg egy felvételt a közösségi oldalán, amelyen Havas nem éppen irodalmi stílusban beszél a Fradi-szurkolókról.

A Fradiról durván beszélt Havas Henrik, Kubatov Gábor reakciója nem maradt el

Fotó: ANDY BUCHANAN / AFP

A Fradit sértegette Havas Henrik, Kubatov Gábor keményen üzent

A rövid felvételen Havas a következőt mondja: „Azt írnám ki, hogy hajrá Újpest! Minden fradista dögöljön meg lehetőleg még ma.”

Kubatov Gábor a minősíthetetlen szavakra keményen reagált a Facebook-oldalán megosztott bejegyzésében.

„Ezt a ocsmány, gyűlöletkeltő mondatot, minden Fradista nevében visszautasítom”

– írta az FTC elnöke.

Havas megnyilvánulása kapcsán a poszt alatt sorjáztak az indulatos kommentek, egy Újpest-drukker azonban elnézést kért, amit a Fradi-szurkolók közül többen is elismerően fogadtak.

Ami a pályán elért eredményeket illeti, a Ferencváros és az Újpest is 1-1-es döntetlent játszott a hétvégén az NB I-ben. A Fradira csütörtökön fontos Európa-liga-meccs vár, Borbély Balázs együttese a cseh Viktoria Plzen együttesét fogadja majd a Groupama Arénában.