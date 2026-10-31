Az Európa-liga alapszakaszának második fordulójában a Ferencváros csapatára kulcsfontosságú mérkőzés várt a cseh Viktoria Plzeň ellen. Amikor kisorsolták a Fradi ellenfeleit, az volt az általános vélekedés, hogy a cseh csapatot, a portugál másodosztályban szereplő Torreensét, valamint a szlovén Celjét kötelező legyőzni hazai pályán a továbbjutás érdekében.
Ezek után bombameglepetés volt, amikor a Viktoria Plzeň elleni El-összecsapáson Borbély Balázs a 20 éves Radnóti Dánielt állította a kapuba, aki ezt megelőzően egy évvel korábban, a másodosztályú Békéscsaba ellen 4-0-ra megnyert Magyar Kupa-mérkőzésen védett a Fradiban.
Radnóti Dániel meghálálta a bizalmat a Fradi kapujában
A Viktoria Plzeň elleni találkozó előtt sokan azt hitték, hogy Dibusz Dénes megsérült, azonban a 35 éves kapus ott volt a Fradi kispadján, így bevethető lett volna. Kiderült, hogy Radnóti azért kapott lehetőséget, mert az Európa-ligában duplán számítanak a fiatal játékosok játékpercei a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet (NSMI) akadémiai ajánlásának teljesítése szempontjából.
„A fiatal szabály az egyetlen oka, mert szeretnénk tartani. A magyar bajnokságban próbálkoztunk, de ott döcögünk, és nem úgy jönnek az eredmények. Most megpróbálunk minél több fiatal percet összeszedni az Európa-ligában. Nyilván ebben van némi rizikó, mert Dani nagyon fiatal, nem játszott még ilyen mérkőzést. Ettől függetlenül látjuk őt edzésen dolgozni. Ismerjük, évek óta velünk van, ezért úgy gondoltuk, most jött el annak az ideje, hogy őt bedobjuk” – mondta a Viktoria Plzeň elleni mérkőzés előtt Balogh Tamás, a Ferencváros kapusedzője.
A Fradi kapusedzője hangsúlyozta, hogy ha Radnóti debütálása sikeres lesz az Európa-ligában, az arra ösztönözheti az edzői stábot, hogy további fiatal játékperceket gyűjtsenek általa. Ez végül így is történt, mert a zöld-fehérek 2-1-re legyőzték a cseheket, így a 20 éves kapus védhetett a Kisvárda elleni bajnokin, majd a Portugál Kupa-győztes Torreense ellen 4-1-re megnyert El-meccsen is.
A múlt vasárnapi, MTK Budapest ellen 5-0-ra megnyert örökrangadón viszont már újra a 35 éves Dibusz Dénes állt a Fradi kapujában, a szerdai, NB III-as Bicske elleni Magyar Kupa-mérkőzésen pedig Varga Ádám kapott lehetőséget.
Ahogy a mondás tartja, a kapusposzt bizalmi poszt. Most viszont ott tartunk, hogy a Ferencvárosnak három olyan kapusa is van, akik rendszeresen lehetőséget kapnak.
- Radnóti Dániel – Két El-meccsen, valamint egy NB I-es mérkőzésen védett.
- Varga Ádám – Egy El-meccsen, két NB I-es mérkőzésen, valamint két Magyar Kupa-találkozón védett.
- Dibusz Dénes – A 47-szeres magyar válogatott kapus nyolc El-selejtezőn, valamint hét NB I-es mérkőzésen védett.
A sorminta tehát jól mutatja, hogy még mindig Dibusz Dénes a Ferencváros első számú kapusa, de Varga Ádám és Radnóti Dániel is bármikor bevethető. De vajon milyen hatással van a kapusokra a folyamatos változtatás egy olyan poszton, ahol a bizalom a legfontosabb? Erről kérdeztük Végh Zoltánt, a korábbi 25-szörös magyar válogatott kapust, aki 570 mérkőzésen lépett pályára az élvonalban.
„Nem tudom, hogy sérülések vagy a fiatal szabály miatt tették-e be Radnótit, de nagyon jól sült el a dolog, mert mindkét El-meccset megnyerték vele. Dolgoztam vele is együtt, jól ismerem a képességeit. Akár ő, akár Varga Ádám véd, jó kezekben van a kapu. Nem is beszélve Dibusz Dénesről” – mondta az Origónak a korábbi kiváló kapus, akinél senki nem lépett pályára több élvonalbeli mérkőzésen Magyarországon.
Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke a Torreense ellen megnyert El-meccs után azt mondta: „Most kell még nagyobbat álmodni”, ami annyit tesz, hogy a Fradi a futball egyik szentélyében is győzelemre fog játszani. De vajon ismét a 20 éves Radnóti lesz majd a csapat kapusa?
Nem hiszem, hogy a San Siróban betennék a kezdőbe, pláne most, hogy már Varga Ádám is újra bevethető. De nem tudom, milyen gondolatmenet alapján cserélgetik a kapusokat, úgyhogy bármi megtörténhet”
– folytatta Végh Zoltán, aki hangsúlyozta, hogy egy kapus akkor tud igazán kiemelkedő teljesítményt nyújtani, ha érzi a bizalmat.
„Ha valakit a teljesítménye miatt hagynak ki, az más dolog, de úgy tűnik, a Fradinál ez most rendesen le van kommunikálva. Mindenesetre a dolgok jól sülnek el, mert a Fradi hozza a meccseket így is” – vélekedett a korábbi válogatott kapus, aki pályafutása utolsó szezonját a Ferencvárosnál töltötte.
Dibusz Dénest, a Ferencváros legendáját az utóbbi időben több sérülés is hátráltatta. Eközben Varga Ádám a 2025/26-os szezon őszi idényében kiváló teljesítményt nyújtott a Debrecen kölcsönkapusaként. Idén tavasszal visszahívták a Fradihoz, de mindössze két mérkőzésen védett Robbie Keane együttesében.
Ádámot nagyon jól ismerem, körülbelül hét éven át foglalkoztam vele. Kiskora óta arra készül, hogy a Fradi kapuját védje. Úgy látom, erre készen áll, de jelenleg még Dibusz Dénes a Fradi első számú kapusa. De nagyon remélem, hogy az a cél, hogy Ádámot fokozatosan beépítsék, és ő legyen a Fradi jövője”
– vélekedett az 55 éves kapuslegenda, aki korábban a Ferencváros második csapatánál és Soroksáron is dolgozott kapusedzőként.
Végh Zoltán végezetül elmondta, hogy a Fradinak idén meg kell nyernie a bajnokságot, ehhez pedig a lehető legerősebb csapattal kell kiállnia az NB I-es mérkőzéseken. Így a hétvégi, Paks elleni meccsel kapcsolatban azt várja, hogy Dibusz Dénes védi majd a csapat kapuját.