Az Európa-liga alapszakaszának második fordulójában a Ferencváros csapatára kulcsfontosságú mérkőzés várt a cseh Viktoria Plzeň ellen. Amikor kisorsolták a Fradi ellenfeleit, az volt az általános vélekedés, hogy a cseh csapatot, a portugál másodosztályban szereplő Torreensét, valamint a szlovén Celjét kötelező legyőzni hazai pályán a továbbjutás érdekében.

Radnóti Dániel bemutatkozott az Európa-ligában a Fradi színeiben

Fotó: Szabolcs László

Ezek után bombameglepetés volt, amikor a Viktoria Plzeň elleni El-összecsapáson Borbély Balázs a 20 éves Radnóti Dánielt állította a kapuba, aki ezt megelőzően egy évvel korábban, a másodosztályú Békéscsaba ellen 4-0-ra megnyert Magyar Kupa-mérkőzésen védett a Fradiban.

Radnóti Dániel meghálálta a bizalmat a Fradi kapujában

A Viktoria Plzeň elleni találkozó előtt sokan azt hitték, hogy Dibusz Dénes megsérült, azonban a 35 éves kapus ott volt a Fradi kispadján, így bevethető lett volna. Kiderült, hogy Radnóti azért kapott lehetőséget, mert az Európa-ligában duplán számítanak a fiatal játékosok játékpercei a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet (NSMI) akadémiai ajánlásának teljesítése szempontjából.

„A fiatal szabály az egyetlen oka, mert szeretnénk tartani. A magyar bajnokságban próbálkoztunk, de ott döcögünk, és nem úgy jönnek az eredmények. Most megpróbálunk minél több fiatal percet összeszedni az Európa-ligában. Nyilván ebben van némi rizikó, mert Dani nagyon fiatal, nem játszott még ilyen mérkőzést. Ettől függetlenül látjuk őt edzésen dolgozni. Ismerjük, évek óta velünk van, ezért úgy gondoltuk, most jött el annak az ideje, hogy őt bedobjuk” – mondta a Viktoria Plzeň elleni mérkőzés előtt Balogh Tamás, a Ferencváros kapusedzője.

A Fradi kapusedzője hangsúlyozta, hogy ha Radnóti debütálása sikeres lesz az Európa-ligában, az arra ösztönözheti az edzői stábot, hogy további fiatal játékperceket gyűjtsenek általa. Ez végül így is történt, mert a zöld-fehérek 2-1-re legyőzték a cseheket, így a 20 éves kapus védhetett a Kisvárda elleni bajnokin, majd a Portugál Kupa-győztes Torreense ellen 4-1-re megnyert El-meccsen is.