A Ferencvárosi Torna Club vasárnap a hivatalos honlapján tett közzé egy nyílt levelet, amelyben a klub 89 korábbi és jelenlegi sportolója, edzője, köztük olimpiai, világ-, Európa- és magyar bajnokok fejezték ki támogatásukat Kubatov Gábor mellett. A nyilatkozat az FTC október 27-i tisztújító közgyűlése előtt született, és az aláírók a Fradi önállóságának megőrzését hangsúlyozzák.

A Fradi nyílt levélben állt ki Kubatov Gábor mellett

Fotó: fradi.hu

Nyilasi Tibor, Gera Zoltán és Kökény Beatrix is Kubatov Gábor mögé állt

A nyílt levél aláírói felidézték, milyen nehéz helyzetben volt a Ferencváros, amikor Kubatov 2011-ben átvette az egyesület vezetését. Megítélésük szerint az azóta eltelt másfél évtizedben a klub sporteredményeiben és nemzetközi megítélésében is jelentős fejlődés történt, ezért továbbra is támogatják a jelenlegi elnököt.

A sportolók és edzők szerint a klubhoz való hűség, az összetartás és a közösség érdekeinek előtérbe helyezése különösen fontos a mostani helyzetben. Azt is hangsúlyozták, hogy Kubatov régóta a Ferencváros szurkolója, és szerintük klubvezetőként is következetesen képviselte az FTC érdekeit.

A nyilatkozatot többek között Rákosi Gyula, Nyilasi Tibor, Ebedli Zoltán, Bálint László, Lipcsei Péter, Gera Zoltán, Hajnal Tamás, Lisztes Krisztián, Dragóner Attila és Sigér Dávid is támogatta.

A kezdeményezéshez más szakosztályok meghatározó alakjai is csatlakoztak. A vízilabdázók közül többek között Gerendás György és Nyéki Balázs, a kézilabdázók közül Kökény Beatrix, Pádár Ildikó, Böde-Bíró Blanka, Klujber Katrin, Simon Petra és Angela Malestein neve is megtalálható a listán. A jégkorongozók és a tornászok közül ugyancsak többen aláírták a levelet.

A sportvezetői törvényjavaslat miatt is kiálltak a Fradi elnöke mellett

A közös nyilatkozat közvetlen előzménye a sportvezetői összeférhetetlenségi szabályok tervezett szigorítása, amelyet szeptemberben jelentett be a kormány. A javaslat alapján többek között a jelenlegi és korábbi politikai felsővezetők, országgyűlési képviselők és pártvezetők nem tölthetnének be meghatározott vezető tisztségeket a nagyobb sportszervezetekben.