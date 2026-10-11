A Ferencvárosi Torna Club vasárnap a hivatalos honlapján tett közzé egy nyílt levelet, amelyben a klub 89 korábbi és jelenlegi sportolója, edzője, köztük olimpiai, világ-, Európa- és magyar bajnokok fejezték ki támogatásukat Kubatov Gábor mellett. A nyilatkozat az FTC október 27-i tisztújító közgyűlése előtt született, és az aláírók a Fradi önállóságának megőrzését hangsúlyozzák.
Nyilasi Tibor, Gera Zoltán és Kökény Beatrix is Kubatov Gábor mögé állt
A nyílt levél aláírói felidézték, milyen nehéz helyzetben volt a Ferencváros, amikor Kubatov 2011-ben átvette az egyesület vezetését. Megítélésük szerint az azóta eltelt másfél évtizedben a klub sporteredményeiben és nemzetközi megítélésében is jelentős fejlődés történt, ezért továbbra is támogatják a jelenlegi elnököt.
A sportolók és edzők szerint a klubhoz való hűség, az összetartás és a közösség érdekeinek előtérbe helyezése különösen fontos a mostani helyzetben. Azt is hangsúlyozták, hogy Kubatov régóta a Ferencváros szurkolója, és szerintük klubvezetőként is következetesen képviselte az FTC érdekeit.
A nyilatkozatot többek között Rákosi Gyula, Nyilasi Tibor, Ebedli Zoltán, Bálint László, Lipcsei Péter, Gera Zoltán, Hajnal Tamás, Lisztes Krisztián, Dragóner Attila és Sigér Dávid is támogatta.
A kezdeményezéshez más szakosztályok meghatározó alakjai is csatlakoztak. A vízilabdázók közül többek között Gerendás György és Nyéki Balázs, a kézilabdázók közül Kökény Beatrix, Pádár Ildikó, Böde-Bíró Blanka, Klujber Katrin, Simon Petra és Angela Malestein neve is megtalálható a listán. A jégkorongozók és a tornászok közül ugyancsak többen aláírták a levelet.
A sportvezetői törvényjavaslat miatt is kiálltak a Fradi elnöke mellett
A közös nyilatkozat közvetlen előzménye a sportvezetői összeférhetetlenségi szabályok tervezett szigorítása, amelyet szeptemberben jelentett be a kormány. A javaslat alapján többek között a jelenlegi és korábbi politikai felsővezetők, országgyűlési képviselők és pártvezetők nem tölthetnének be meghatározott vezető tisztségeket a nagyobb sportszervezetekben.
A tervezett szabályozás Kubatov Gábort is érintheti, aki a Ferencváros elnöki tisztsége mellett politikai szerepet is betölt. A kormány a sport és a politika vezetői szerepeinek szétválasztásával indokolja a változtatást.
A Fradi kiválóságai ugyanakkor úgy vélik, hogy az elnök személyének megítélésénél elsősorban az egyesületért végzett munkájának kellene számítania.
Minket a politika nem érdekel. Bennünket az elnök személye érdekel
– fogalmaztak a közös levélben.
Az aláírók szerint Kubatov Gábor vezetése alatt a Ferencváros hazai és nemzetközi szinten egyaránt eredményesebbé vált, ezért fontosnak tartják, hogy az egyesület tagjai összefogjanak a klub jövőjét érintő kérdésekben. A levélben a Fradi határon túli népszerűségét is kiemelték, és hangsúlyozták, hogy az FTC-hez való tartozás több generációt összekötő közösségi élmény.
A nyilatkozatot eddig 89-en fogadták el, a névsorban pedig a klub történetének számos meghatározó alakja mellett jelenleg is aktív sportolók szerepelnek. Az FTC október 27-én tartja tisztújító közgyűlését, amelynek közeledtével a legendák most közösen fejezték ki támogatásukat Kubatov Gábor mellett.