A Fradi legendás futballistája a 20. század elején beírta magát a történelemkönyvekbe: hét bajnoki címet és két Magyar Kupát nyert a zöld-fehérekkel, az első osztályban 348 mérkőzésen 444 gólt szerzett. Schlosser Imre a Ferencvárosból indult, meghódította Európát, majd visszatért szeretett klubjához – közkedvelt személyisége révén óriási szerepe volt fradizmus kialakításában. Hétfőn a Farkasréti temetőben avatták fel az egykori kiváló labdarúgó síremlékét, az eseményen Kubatov Gábor emlékezett meg az FTC-legendáról.

Kubatov Gábor megható szavakkal emlékezett meg a Fradi legendás futballistájáról

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Kubatov Gábor megható üzenete a Fradi-legendáról

Az FTC elnöke a Facebook-oldalán osztott meg egy bejegyzést a megemlékezésen tartott beszédéből. Kubatov Gábor elszavalta azt a verset, amellyel 1911-ben köszöntötték Schlosser Imrét, az első, nemzetközileg is jegyzett magyar futballsztárt, majd megható üzenetet küldött a fradistáknak.

„Vannak pillanatok, amikor egy klubvezetőnek nem a jövőről kell beszélnie, hanem arról, hogy kik vagyunk, honnan jöttünk, kinek köszönhetjük, hogy ma itt lehetünk” – mondta Kubatov Schlosser kapcsán, aki a Monarchia idején lett világsztár, egy olyan korban, amikor még nem volt televíziós közvetítés, internet pedig pláne nem.

Kubatov Gábor: a Fradihoz tartozás egy kötelék

Az FTC elnöke a klubhoz való kötődésről – amelyet maga Schlosser is formált annak idején – zárta beszédét.

„A Fradihoz tartozás nem egyszerűen egy időszak az ember életében, a Fradihoz tartozás egy kötelék. Ez egy eltéphetetlen, örök, elnyűhetetlen kötelék.

Az itt élned, halnod kell örökérvényű igazsága. Ezt az igazságot Schlosser óta sokan kimondták a Fradiban, sokan tértek vissza pont úgy, mint ő korábban is” – szögezte le Kubatov Gábor, aki a belengetett új törvénytervezet ellenére újraindul az FTC elnöki posztjáért.

Ami a jelent illeti, a Ferencváros labdarúgócsapata csütörtök este (18.45, tv: M4 Sport) az Európa-ligában fogadja a portugál Torreense együttesét. Borbély Balázs csapata két győzelemmel kezdte főtáblás szereplését, és újabb sikerre készül a Groupama Arénában.