Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 3. fordulójában a Ferencváros 4–1-re legyőzte a Portugál Kupa-győztes Torreense együttesét a Groupama Arénában, így továbbra is százszázalékos a sorozatban. A találkozó után Kubatov Gábor, a Fradi elnöke a közösségi oldalán üzent a szurkolóknak.

A Fradi sorozatban a harmadik mérkőzését nyerte meg az Európa-liga alapszakaszában, ezzel százszázalékos a sorozatban, és hatalmas lépést tett a továbbjutás felé.

Kubatov Gábor, Fradi, Ferencváros
Kubatov Gábor, a Fradi büszke elnöke
Fotó: Tumbász Hédi

Ráadásul a magyar rekordbajnok az összes európai kupaporondon induló csapat közül egyedüliként már kilenc győzelemnél jár, és azt is csak a Fradi mondhatja el magáról, hogy immár 11 mérkőzés óta veretlen. Ezt a tényt Kubatov Gábor, a Fradi elnöke is kiemelte a közösségi oldalán a mérkőzés után.

​A Fradi elnöke szerint most kell még nagyobbat álmodni

„Zsinórban a tizenegyedik veretlen európai kupameccsünk! Gyönyörű este volt!” olvasható Kubatov Gábor mérkőzés után közzétett Facebook-bejegyzésében.

Ezt követően a Fradi elnöke egy videóüzenetet is küldött a szurkolóknak.

Minden úgy történt, ahogy Balázs elmondta. Azt mondta, a hatvanadik percben el fognak fáradni. Igazából akkor törtünk át. Akkor is, azért is, hajrá, Fradi!” 

– mondta a videóban Kubatov Gábor, aki kiemelte, hogy csapata legközelebb egy ikonikus stadionban lép pályára.

„Innen folytatjuk az európai kupaszereplést november 5-én, a labdarúgás egyik szentélyében, a San Siróban! Most kell még nagyobbat álmodni! Hajrá, Fradi!– tette hozzá.

A Ferencváros legközelebb két hét múlva, november 5-én lép pályára az Európa-ligában. A magyar rekordbajnok ellenfele az olasz bajnokságban szereplő AC Milan lesz.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!