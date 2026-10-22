A Fradi sorozatban a harmadik mérkőzését nyerte meg az Európa-liga alapszakaszában, ezzel százszázalékos a sorozatban, és hatalmas lépést tett a továbbjutás felé.

Kubatov Gábor, a Fradi büszke elnöke

Fotó: Tumbász Hédi

Ráadásul a magyar rekordbajnok az összes európai kupaporondon induló csapat közül egyedüliként már kilenc győzelemnél jár, és azt is csak a Fradi mondhatja el magáról, hogy immár 11 mérkőzés óta veretlen. Ezt a tényt Kubatov Gábor, a Fradi elnöke is kiemelte a közösségi oldalán a mérkőzés után.

​A Fradi elnöke szerint most kell még nagyobbat álmodni

„Zsinórban a tizenegyedik veretlen európai kupameccsünk! Gyönyörű este volt!” – olvasható Kubatov Gábor mérkőzés után közzétett Facebook-bejegyzésében.

Ezt követően a Fradi elnöke egy videóüzenetet is küldött a szurkolóknak.

Minden úgy történt, ahogy Balázs elmondta. Azt mondta, a hatvanadik percben el fognak fáradni. Igazából akkor törtünk át. Akkor is, azért is, hajrá, Fradi!”

– mondta a videóban Kubatov Gábor, aki kiemelte, hogy csapata legközelebb egy ikonikus stadionban lép pályára.

„Innen folytatjuk az európai kupaszereplést november 5-én, a labdarúgás egyik szentélyében, a San Siróban! Most kell még nagyobbat álmodni! Hajrá, Fradi!” – tette hozzá.

A Ferencváros legközelebb két hét múlva, november 5-én lép pályára az Európa-ligában. A magyar rekordbajnok ellenfele az olasz bajnokságban szereplő AC Milan lesz.