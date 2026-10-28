A MOL Magyar Kupa negyedik fordulójában már történt egy meglepetés, ugyanis az előző idényben elődöntős Kispest-Honvéd 3-1-re kikapott az NB II-es Gyirmóttól. A Fradi némileg tartalékos kezdőcsapattal állt fel az NB III-ban szereplő Bicske otthonában, ám az ellenfél továbbjutása még így is óriási szenzációnak számított volna.

A Fradi az MTK elleni örökrangadó után Bicskén lépett pályára a Magyar Kupában

Fotó: fradi.hu

MOL Magyar Kupa, 4. forduló (a nyolcaddöntőbe jutásért):

Bicske-FTC 1-4 (1-1)

A Fradi öngóllal szerzett vezetést

Az MTK-t a hétvégén 5-0-ra kiütő zöld-fehérek hamar előnybe kerültek a koradélután rendezett kupameccsen. Arzani nem érte el Joseph lefejelt labdáját, a menteni igyekvő Fodor Tamás azonban olyan rosszul ért bele, hogy az a saját kapujában kötött ki.

Az öngólra aztán csodás találattal válaszolt a Bicske:

Király Patrik szabadrúgásból gyönyörűen tekert a bal felső sarokba.

A félidő hajrájában beszorította ellenfelét a Fradi, a 43. percben Nagy Olivér beadására a hosszú oldalon Cadu érkezett, ám közelről nem tudott a kapuba találni, így maradt az 1-1.

Szép gólokat szerzett a Fradi

A második félidőt is jelentős fölényben kezdte a Fradi, az 51. pecben Nagy Olivér a kapufát találta el. Az 55. percben Joseph egyedül lépett ki ziccerben, ám Baráth Bence kapus jó ütemben lépett ki, és hárítani tudott.

A vendégek nyomása a 60. percben érett góllá, Cadu bal oldali lapos beadását a középen helyezkedő Levi állítgatás nélkül a bal alsó sarokba lőtte 11 méterről.

Nem telt el sok idő, máris jött az újabb Fradi-gól, Arzani átlövése keményen csapódott a kapu bal oldalába, Baráth nem tudott odaérni a labdára.

A Fradi a második félidőben eldöntötte a továbbjutást

Fotó: facebook.com/fradi.hu

A hajrában újabb gólokat szerezhetett volna Borbély Balázs együttese, Baráth azonban bravúros védéseket mutatott be. A 87. percben már a Bicske kapusa sem menthetett, Levi kihagyhatatlan helyzetbe hozta Yusufot, aki pár lépésről a kapuba talált.

A folytatásban az eredmény már nem változott a Fradi 4-1-es sikerrel jutott be a Magyar Kupa nyolcaddöntőjébe.

Kapcsolódó cikkek