A Fradi szárnyal az Európa-ligában, hiszen eddig mindhárom mérkőzését megnyerte az európai kupaporondon. Ezzel szemben Borbély Balázs együttese az eddigi három, Groupama Arénában lejátszott őszi bajnokiján egyaránt döntetlent ért el, és csak a hetedik helyről várhatta a szezon első körének utolsó mérkőzését.

A Fradi hét közben magabiztos győzelmet aratott at Európa-ligában

Fotó: Szabolcs László

A Ferencváros egyébként nyolc forduló óta veretlen volt az OTP Bank Ligában, viszont sorozatban négy döntetlennel nyolc pontot is elhullajtott.

A Fradi öt perc alatt kivégezte az MTK-t az örökrangadón

A Fradi egyedi számozással ellátott ünnepi mezben lépett pályára az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója tiszteletére. Az egyedi szereléssel a csapat a klub történelmének meghatározó időszaka előtt is tiszteleg, hiszen a Ferencváros 1956-ban kapta vissza az 1950-ben elvett nevét, címerét és zöld-fehér színeit.

Az MTK Budapest rendkívül nehéz helyzetben várhatta az örökrangadót. Pinezits Máté vezetőedző újabb játékosát veszítette el, mivel Szuhodovszki Soma hárommérkőzéses eltiltását tölti, a múlt héten kiállított Kovács Patrik pedig két bajnokira szóló eltiltást kapott a fegyelmi bizottságtól.

A Ferencváros nagy lendülettel kezdte a mérkőzést, de sokáig nem tudott komoly helyzetet kialakítani. A 15. percben aztán az első komolyabb lehetőségéből megszerezte a vezetést a zöld-fehér csapat. A brazil játékos bal oldali beadására Habib Maïga érkezett, aki hat méterről a kapu bal oldalába csúsztatott (1–0).

Az elefántcsontparti Habib Maïga duplázott az MTK elleni örökrangadón

Fotó: fradi.hu

A kék-fehéreket láthatóan megfogta a bekapott gól, hiszen alig egy perccel később már újra középkezdéshez készülhettek. A 17. percben Veljko Birmancsevics remek labdával ugratta ki a védők mögött kilépő Bamidele Yusufot, a nigériai támadó pedig higgadtan a bal alsó sarokba lőtte a ziccerét a tehetetlen Varga Bence mellett (2–0).

Az MTK ezt követően teljesen összeesett, a Fradi pedig a 20. percben eldöntötte a mérkőzést. Osváth Attila jobbról betekert labdájára Maïga érkezett a hosszú oldalon, és védhetetlen fejessel a bal felső sarokba talált (3–0).

A Fradi a háromgólos vezetés birtokában sem állt meg, és a 27. percben akár a negyedik gólját is megszerezhette volna. A remekül futballozó Birmancsevics beadására ezúttal Toon Raemaekers robbant be, ám a belga védő kapura tartó csúsztatott fejesét Varga Bence óriási bravúrral hárította.