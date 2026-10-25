A Fradi szárnyal az Európa-ligában, hiszen eddig mindhárom mérkőzését megnyerte az európai kupaporondon. Ezzel szemben Borbély Balázs együttese az eddigi három, Groupama Arénában lejátszott őszi bajnokiján egyaránt döntetlent ért el, és csak a hetedik helyről várhatta a szezon első körének utolsó mérkőzését.
A Ferencváros egyébként nyolc forduló óta veretlen volt az OTP Bank Ligában, viszont sorozatban négy döntetlennel nyolc pontot is elhullajtott.
A Fradi öt perc alatt kivégezte az MTK-t az örökrangadón
A Fradi egyedi számozással ellátott ünnepi mezben lépett pályára az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója tiszteletére. Az egyedi szereléssel a csapat a klub történelmének meghatározó időszaka előtt is tiszteleg, hiszen a Ferencváros 1956-ban kapta vissza az 1950-ben elvett nevét, címerét és zöld-fehér színeit.
Az MTK Budapest rendkívül nehéz helyzetben várhatta az örökrangadót. Pinezits Máté vezetőedző újabb játékosát veszítette el, mivel Szuhodovszki Soma hárommérkőzéses eltiltását tölti, a múlt héten kiállított Kovács Patrik pedig két bajnokira szóló eltiltást kapott a fegyelmi bizottságtól.
A Ferencváros nagy lendülettel kezdte a mérkőzést, de sokáig nem tudott komoly helyzetet kialakítani. A 15. percben aztán az első komolyabb lehetőségéből megszerezte a vezetést a zöld-fehér csapat. A brazil játékos bal oldali beadására Habib Maïga érkezett, aki hat méterről a kapu bal oldalába csúsztatott (1–0).
A kék-fehéreket láthatóan megfogta a bekapott gól, hiszen alig egy perccel később már újra középkezdéshez készülhettek. A 17. percben Veljko Birmancsevics remek labdával ugratta ki a védők mögött kilépő Bamidele Yusufot, a nigériai támadó pedig higgadtan a bal alsó sarokba lőtte a ziccerét a tehetetlen Varga Bence mellett (2–0).
Az MTK ezt követően teljesen összeesett, a Fradi pedig a 20. percben eldöntötte a mérkőzést. Osváth Attila jobbról betekert labdájára Maïga érkezett a hosszú oldalon, és védhetetlen fejessel a bal felső sarokba talált (3–0).
A Fradi a háromgólos vezetés birtokában sem állt meg, és a 27. percben akár a negyedik gólját is megszerezhette volna. A remekül futballozó Birmancsevics beadására ezúttal Toon Raemaekers robbant be, ám a belga védő kapura tartó csúsztatott fejesét Varga Bence óriási bravúrral hárította.
A folytatásban a Ferencváros akarata érvényesült. Borbély Balázs csapatának több ígéretes helyzete is volt, de újabb gól már nem született, így az első félidő végéig megmaradt a háromgólos különbség.
- A Fradi legutóbb május 16-án, a Zalaegerszeg ellen 3–0-ra megnyert bajnokin szerzett három gólt hazai pályán az NB I-ben.
A Ferencváros a fordulás után sem vett vissza a tempóból, a 48. percben pedig tizenegyest is kiharcolt. Egy gyors támadás végén Osváth jobbról betekert labdájára Birmancsevics robbant be, akinek a csukafejesébe Varjú Benedek belekapott. A videófelvételek megtekintése után Rúsz Márton játékvezető büntetőt ítélt. A labda mögé a norvég Kristoffer Zachariassen állt, aki rendkívül magabiztosan lőtt a jobb alsó sarokba (4–0).
Ezt követően a Fradi visszavett egy sebességi fokozattal, ám a gólgyártásnak ez sem vetett véget. A 68. percben Corbu Máriusz vezette fel a labdát, a védők pedig egészen a tizenhatosig nem támadták meg. A középpályás ezt kihasználva elegáns lövéssel tekert a jobb alsó sarokba (5–0).
A folytatásban az MTK továbbra is a becsületgólért küzdött, Borbély Balázs pedig cserékkel frissítette csapatát, amivel némileg megtörte a Ferencváros lendületét. A 83. percben a Fradi így is megszerezhette volna a hatodik gólját: Cadu műesése után a csereként beállt Bagi Ádám elé került a labda, de a fiatal támadó 11 méterről a kapu fölé durrantott. A hajrában a csereként beállt Lenny Joseph-nek is volt egy lehetősége, de a világbajnokságot is megjárt haiti válogatott támadó ziccerét Varga Bence hárította, így az eredmény már nem változott.
A Ferencváros magabiztosan nyerte meg az MTK elleni örökrangadót, és az idei szezonban először győzött bajnokin a Groupama Arénában. Borbély Balázs csapata ezzel feljött a tabella negyedik helyére, míg az MTK a nyolcadik helyről várhatja a folytatást.
OTP Bank Liga, 11. forduló:
Ferencvárosi TC-MTK Budapest 5-0 (3-0)
Groupama Aréna, 8237 néző, v.: Rúsz
Ferencváros: Dibusz - Osváth, Raemaekers, Gómez, Cadu - Maiga (Nagy Á., 58.) - Madarász (Bagi, 73.), Corbu - Zachariassen (Levi, 73.), Yusuf (Joseph, 58.), Birmancevic (Arzani, 81.)
MTK Budapest: Varga B. - Armalas, Beriasvili (Varju, 40.), Radic, Mikolay - Kata, Zeljkovic (Varga D., 73.) - Jurek, Zubor (Bognár I., 73.), Komáromi (Nyers, a szünetben) - Kerezsi (Hinora, 73.)
gólszerzők: Maïga (15., 20.), Yusuf (17.), Zachariassen (52., tizenegyesből), Corbu (68.)
sárga lap: Maïga (5.), Gómez (61.), Cadu (90.), illetve Kata (60.)