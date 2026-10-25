A Fradi az idei NB I-es szezonban először nyert bajnoki mérkőzést a Groupama Arénában. Ráadásul a zöld-fehérek május 16. után először lőttek legalább három gólt hazai pályán egy NB I-es meccsen.

Corbu Máriusz lőtte a Fradi ötödik gólját

Fotó: Hakan Burak Altunoz / Anadolu via AFP

A Fradinak az utóbbi időben gyakran okozott problémát, hogy egy sikeres Európa-liga-mérkőzést követően nem tudott felpörögni egy NB I-es meccsre. Most azonban erről szó sem volt, Borbély Balázs csapata ugyanis erődemonstrációt tartott az MTK Budapest elleni örökrangadón.

A Fradi játékosa örül a győzelemnek, de mégis bántja valami

A Fradi ötödik gólját Corbu Máriusz lőtte, aki az idei NB I-es szezonban a harmadik gólját szerezte.

A gólzsák is kiszakadt, de a győzelem a legfontosabb. Örülünk, de közben fájó is, mert ha ilyen intenzitást tudunk produkálni, akkor ezt bárki ellen meg tudnánk csinálni, de eddig nem csináltuk. Lehet fáradt az ember, de ezt mentális erővel lehet kompenzálni. Ez látszott a mai meccsen is”

– mondta az M4 Sport kamerája előtt a Fradi középpályása, aki arról is beszélt, mi volt a győzelem kulcsa.

„Ha minden meccsen gólt szerzel elsőként, és utána rá tudsz rúgni egy másodikat, akkor gyakorlatilag meg van nyerve a meccs. Kulcsfontosságú volt, hogy az első félidőben gyorsan betaláltunk egymás után” – tette hozzá Corbu Máriusz.

A Ferencváros korábban a Vasassal, az Újpesttel és a Debrecennel is csak döntetlent játszott hazai pályán.

Az MTK Budapest öt idegenbeli mérkőzése után sem nyert még a bajnokságban, három döntetlen és két vereség a mérlege.