A Fradi csütörtökön a Viktoria Plzen 2–1-es legyőzésével folytatta remek nemzetközi szereplését, három nappal később viszont ismét pontokat veszített az NB I-ben: a Kisvárda elleni 1–1-es döntetlen tovább mélyítette azt az ellentmondást, amely Borbély Balázs csapatának idényét jellemzi.
A számok önmagukban is beszédesek: a magyar rekordbajnok tíz európai kupamérkőzéséből nyolcat megnyert, kettőt döntetlennel zárt, miközben a bajnokságban három győzelem, öt döntetlen és egy vereség a mérlege.
A Fradi a Vojvodina, a Twente, a Górnik Zabrze és a Trabzonspor elleni sikeres selejtezők után a Celticet 3–1-re verte idegenben, majd a Plzent is legyőzte, így hat ponttal várja az Európa-liga harmadik fordulóját. Ezzel szemben az NB I-ben legutóbb szeptember 3-án, az ETO ellen győzött 3–0-ra, azóta pedig az Újpesttel (2–2), a Nyíregyházával (1–1), a Debrecennel (1–1) és a Kisvárdával (1–1) is döntetlent játszott. Négy mérkőzésen a megszerezhető 12 pontból mindössze négyet gyűjtött, és öt szerzett gólja mellé ugyanennyi kapott találat társult.
Miért jelent más kihívást a bajnokság és az Európa-liga?
A különbségek egyik lehetséges magyarázata az ellenfelek játékfelfogásában keresendő. A Celtic elleni glasgow-i mérkőzésen a skótok birtokolták többet a labdát, méghozzá 63 százalékban, és 16 alkalommal próbálkoztak kapura lövéssel. A Fradi ezzel szemben 37 százalékos labdabirtoklással is veszélyes tudott lenni, 14 lövéséből hat találta el a kaput, és három gól született.
Borbély együttese kihasználta a Celtic mögött megnyíló területeket, gyors támadásokkal és hatékony befejezésekkel büntette meg ellenfelét. A Viktoria Plzen ellen már kiegyenlítettebb volt a labdabirtoklás, a csehek pedig több lövéssel próbálkoztak, ám a Ferencváros ismét eredményesebbnek bizonyult.
Az NB I-ben gyakran más feladat vár a zöld-fehérekre. A Kisvárda például tudatosan mélyen védekezett, lezárta a területeket, és labdaszerzések után próbált kontratámadásokat vezetni. Supka Attila vezetőedző a találkozó után el is ismerte, hogy erre épült csapata terve. A Fradi így hiába birtokolta a labdát az idő nagy részében, sokáig nem tudta kellő sebességgel megbontani a hazai védelmet.
„Rosszul kezdtünk, az első harminc percben lassú labdajáratás jellemzett minket, nem tudtuk kimozgatni és feltörni a mélyen védekező ellenfelet. A kapott gól ébresztett fel bennünket, nagyobb sebességre kapcsoltunk, több felelősséget vállaltunk, ennek eredményeként jöttek a helyzetek: huszonnyolcszor lőttünk, tizenkét szögletet rúghattunk, hiába. Valami hiányzik belőlünk ebben a szakaszban” – értékelt Borbély Balázs a lefújást követően.
A Kisvárda elleni 28 lövésből mindössze egy gól született, a Plzen ellen viszont 12 kísérletből kettő is elég volt a győzelemhez. Ez önmagában nem bizonyítja, hogy az FTC Európában mindig jobb helyzeteket dolgoz ki, de jól mutatja, mennyit számít a támadások hatékonysága.
A koncentráció és a rotáció is okozhat gondokat
A bajnoki döntetleneknek ráadásul eltérő történetük volt. Az Újpest ellen a Fradi kétgólos előnyt engedett ki a kezéből, Nyíregyházán már a hetedik percben hátrányba került, a Debrecen ellen pedig a 95. percben kapott büntetőből veszített el két pontot. Kisvárdán ismét az ellenfél szerezte meg a vezetést.
Mindez arra utal, hogy a hazai pontvesztések hátterében a gyenge helyzetkihasználás mellett a mérkőzések különböző szakaszaiban jelentkező koncentrációs problémák is állhatnak. Borbély a Plzen legyőzése után sem volt teljesen elégedett, mert csapata kétgólos előnyből a hajrában ismét izgalmassá tette az összecsapást, s előrevetítette, hogy az újabb hibáknak már meglesz a következménye.
A kettős terhelés és a keret folyamatos változtatása szintén fontos tényező lehet. A Kisvárda elleni kezdőcsapat négy helyen tért el a Plzen ellenitől, a hazai pontvadászatban pedig a magyar játékosok szerepeltetését ösztönző ajánlás is befolyásolhatja a szakmai döntéseket. Az Európa-ligában ez az ajánlás nem érvényes, bár az akadémiai rendszer külön ösztönzi a fiatalok nemzetközi szerepeltetését is – ennek volt köszönhető például Radnóti Dániel kezdőcsapatba kerülése.
A szakvezető ugyanakkor óvatosan nyilatkozott arról, hogy pontosan miért nem képes csapata ugyanazt a teljesítményt nyújtani a bajnokságban. Amikor a Kisvárda elleni mérkőzés után arról kérdezték, miért kellett ismét gólt kapniuk ahhoz, hogy felpörögjenek, így felelt:
„Ezek olyan kérdések, amelyekre nem tudok válaszolni. Nem úgy megyünk bele a meccsbe, hogy kapjunk egy gólt, aztán felébredjünk tőle… Nyilván hatással van a terhelés és az utazás a teljesítményünkre, ezt mind értem, az első fél órára még sincs magyarázat.”
Mégis a Fradi a toronymagas esélyes
A gyengébb bajnoki eredmények már a tabellán is látványosan megmutatkoznak. A Ferencváros kilenc mérkőzés után 14 ponttal a hatodik helyen áll, miközben a listavezető Puskás Akadémia tíz találkozón 21, a címvédő ETO pedig 18 pontot gyűjtött.
A Football Meets Data október 18-i, az idény hátralévő részére vonatkozó szimulációja szerint azonban a Fradi továbbra is messze a bajnoki cím legnagyobb esélyese.
A modell 63 százalékra teszi az FTC végső győzelmének valószínűségét, míg a Puskás Akadémiának 17, az ETO-nak 15 százalékot ad. A további csapatok esélye egyenként mindössze néhány százalék vagy annál is kevesebb.
Ez ugyanakkor már jelentős visszaesés a Fradi korábbi megítéléséhez képest: a modell szerint 11 százalékponttal csökkent a bajnoki címének valószínűsége, miközben a Puskás Akadémiáé héttel, a Győré hattal emelkedett.
A különbség jól érzékelteti, hogy az aktuális tabella és a teljes idényre vonatkozó előrejelzés eltérő képet mutathat. A Fradi ráadásul eggyel kevesebb bajnokit játszott, mint a két közvetlenül előtte álló legnagyobb riválisa. A 63 százalék természetesen becslés, nem garancia: a sorozatos pontvesztések további folytatódása az esélyeket is gyorsan átrendezheti.
A Ferencváros előtt tehát két, egymással párhuzamos feladat áll. Csütörtökön a portugál Torreense ellen folytathatja európai menetelését, a bajnokságban viszont már sürgető lenne megtörni a döntetlensorozatot.
Borbély Balázsnak elsősorban azt kell elérnie, hogy csapata a nemzetközi kupában mutatott hatékonyságát és eredményességét az NB I-be is átmentse. A bajnoki címre a számítások szerint továbbra is kiváló esélye van a Fradinak, ezt azonban a pályán is bizonyítania kell.