A Fradi csütörtökön a Viktoria Plzen 2–1-es legyőzésével folytatta remek nemzetközi szereplését, három nappal később viszont ismét pontokat veszített az NB I-ben: a Kisvárda elleni 1–1-es döntetlen tovább mélyítette azt az ellentmondást, amely Borbély Balázs csapatának idényét jellemzi.

Szenzációsan szerepel a Fradi az Európa-ligában

Fotó: Szabolcs László

A számok önmagukban is beszédesek: a magyar rekordbajnok tíz európai kupamérkőzéséből nyolcat megnyert, kettőt döntetlennel zárt, miközben a bajnokságban három győzelem, öt döntetlen és egy vereség a mérlege.

A Fradi a Vojvodina, a Twente, a Górnik Zabrze és a Trabzonspor elleni sikeres selejtezők után a Celticet 3–1-re verte idegenben, majd a Plzent is legyőzte, így hat ponttal várja az Európa-liga harmadik fordulóját. Ezzel szemben az NB I-ben legutóbb szeptember 3-án, az ETO ellen győzött 3–0-ra, azóta pedig az Újpesttel (2–2), a Nyíregyházával (1–1), a Debrecennel (1–1) és a Kisvárdával (1–1) is döntetlent játszott. Négy mérkőzésen a megszerezhető 12 pontból mindössze négyet gyűjtött, és öt szerzett gólja mellé ugyanennyi kapott találat társult.

Miért jelent más kihívást a bajnokság és az Európa-liga?

A különbségek egyik lehetséges magyarázata az ellenfelek játékfelfogásában keresendő. A Celtic elleni glasgow-i mérkőzésen a skótok birtokolták többet a labdát, méghozzá 63 százalékban, és 16 alkalommal próbálkoztak kapura lövéssel. A Fradi ezzel szemben 37 százalékos labdabirtoklással is veszélyes tudott lenni, 14 lövéséből hat találta el a kaput, és három gól született.

Borbély együttese kihasználta a Celtic mögött megnyíló területeket, gyors támadásokkal és hatékony befejezésekkel büntette meg ellenfelét. A Viktoria Plzen ellen már kiegyenlítettebb volt a labdabirtoklás, a csehek pedig több lövéssel próbálkoztak, ám a Ferencváros ismét eredményesebbnek bizonyult.

Az NB I-ben gyakran más feladat vár a zöld-fehérekre. A Kisvárda például tudatosan mélyen védekezett, lezárta a területeket, és labdaszerzések után próbált kontratámadásokat vezetni. Supka Attila vezetőedző a találkozó után el is ismerte, hogy erre épült csapata terve. A Fradi így hiába birtokolta a labdát az idő nagy részében, sokáig nem tudta kellő sebességgel megbontani a hazai védelmet.