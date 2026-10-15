A Fradi csütörtök este az Európa-ligában fogadja a cseh Viktoria Plzen együttesét, de ezen a napon egy szenzációs évfordulót is ünnepel. A Ferencváros napra pontosan 30 évvel ezelőtt az El jogelődjében, az UEFA-kupában 3-2-re legyőzte a Premier League egyik sztárcsapatát, a Newcastle Unitedet. Az angol bajnokság akkori éllovasának keretében olyan sztárok szerepeltek, mint Alan Shearer, Les Ferdinand, David Ginola, vagy éppen Faustino Asprilla, ám a zöld-fehérek Lisztes Krisztián vezérletével emlékezetes győzelmet arattak az Üllői úton.

30 éve aratta története egyik legnagyobb sikerét a Fradi

Fotó: fradi.hu

A Fradi hőse lett Lisztes Krisztián

Az 1996/1997-es szezont a Bajnokok Ligája selejtezőjében kezdte meg Varga Zoltán csapata, ám a svéd bajnok Göteborg az útját állta, így a Fradi átkerült az UEFA-kupába. A zöld-fehérek a görög Olympiakoszt 5-3-as összesítéssel kiejtették, majd következett a Premier League-ben ezüstérmes Newcastle United.

A párharc első meccsét Budapesten rendezték, az angolok nagy meglepetésére azonban nem született könnyed vendégsiker, hanem éppen az ellenkezője történt: a remekül futballozó Fradi 3-2-re nyert. A mérkőzésen két gólt szerző Lisztes Krisztián a Fradi hivatalos oldalán boldogan emlékezett vissza a történelmi sikerre.

„Mi a BL-ben is így álltunk hozzá minden meccshez, még akkor is, amikor nagyon kikaptunk az Ajaxtól vagy éppen Madridban a Realtól. Annak a csapatnak az volt a hozzáállása, hogy „ami a csövön kifér”. Számunkra óriási előny volt, hogy sok csapat nem tudott egyik percről a másikra hozzászokni ahhoz az atmoszférához, ami az Üllői úton fogadta őket.

Ezt egyébként sokszor elmondták az ellenfelek játékosai, hogy nem gondolták volna, hogy Budapesten ilyen pokoli hangulat van.

Ezt ki is használtuk, miközben persze a pályán mi játékosok is beletettük az energiát” – mondta Lisztes, aki pályafutása egyik kiemelkedő pillanataként emlékszik vissza az angolok elleni találkozóra.

A világsztárokkal felálló Newcastle-t legyőzte a Fradi

Fotó: fradi.hu

A Fradi ukrán támadója, Igor Nicsenko alig hitte el, hogy a 17. percben már 2-0-ra vezettek Kevin Keegan csapata ellen, majd azt is elárulta, hogy a meccs napján lázas volt, ám ez sem tántorította el a játéktól.