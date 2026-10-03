Még csak október elejét írunk, de a Magyar Kupa-győztes Ferencváros szezonja már most rendkívül megerőltető. Borbély Balázs együttese a most futó idényben már 17 mérkőzést lejátszott, így a Nemzetek Ligája miatti háromhetes válogatott szünet alatt a Fradi edzője egyhetes pihenőre küldte játékosait.

A Fradi edzője egyhetes pihenőt adott játékosainak a válogatott szünet alatt

Fotó: Tumbász Hédi

A Ferencvárosra októberben három bajnoki, két Európa-liga-mérkőzés, valamint egy Magyar Kupa-meccs is vár, ezért közel sem mindegy, hogy a zöld-fehérek milyen állapotban vágnak majd neki a folytatásnak.

„A válogatott szünet első hetét megadtuk szabadnak a játékosoknak, mert nagyon sűrű program van mögöttünk és előttünk is. Egyéni edzéstervekkel küldtük őket haza, hogy pihenjenek kicsit, és töltsenek időt a családjaikkal, szeretteikkel” – mondta a Fradi edzője, aki múlt vasárnap kapta vissza játékosait a megérdemelt pihenő után.

A Fradi gólzáporos győzelmet aratott az NB II-es élcsapat ellen

A Ferencváros ezen a héten már a megszokott menetrend szerint készült, szombat délután pedig felkészülési meccset játszott az NB II-ben listavezető Soroksár ellen.

Borbély Balázs két különböző összeállítású csapatnak is lehetőséget adott a mérkőzésen. A Radnóti – Cadu, Raemaekers, Zohoré, Nagy O. – Keita, Madarász – Birmancsevics, Zachariassen, Yusuf – Kovacevic összeállítású Fradi már az első félidőben kétgólos előnyt szerzett. A vezetést a norvég Kristoffer Zachariassen fejesével szerezte meg a 15. percben, majd Madarász Ádám kapáslövése növelte a különbséget. A Népligetben rendezett mérkőzésen a zöld-fehérek több helyzetet is kialakítottak, Zachariassen hajrában szerzett újabb találatát azonban szabálytalanság miatt nem adta meg a játékvezető.

Lisztes Krisztián is betalált a második félidőben

Fotó: fradi.hu

A szünetben a Fradi edzője sort cserélt, így a folytatásban a Varga Á. – O’Dowda, Gómez, Lakatos, Maiga – Rommens, Nagy Á. – Szabó Sz., Corbu, Levi – Lisztes összetételű csapat futballozott, amelynek így is megmaradt a lendülete. Az 56. percben Callum O’Dowda értékesítette a Jonathan Levi lövése után kipattanó labdát, egy perccel később pedig Lisztes Krisztián is betalált. A folytatásban is a Fradi irányította a játékot, több helyzetet alakított ki, miközben a Soroksár előtt is adódtak lehetőségek.