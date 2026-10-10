A Fradi is reagált a hivatásos sportolók adózását érintő tervezett változtatásra, amelynek értelmében 2027. január 1-jétől jelentősen csökkenne az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO) kedvezményes értékhatára. Az eddigi évi 500 millió forint helyett a jövőben legfeljebb 60 millió forintos bevételig alkalmazhatnák ezt az adózási formát a profi sportolók.

A Fradit negatívan érintheti a sportolók kedvezményes adózásának tervezett szigorítása

Fotó: fradi.hu

A Csakfoci mind a 12 NB I-es klubot megkereste a várható következményekkel kapcsolatban, a Ferencváros pedig komoly aggályokat fogalmazott meg. A zöld-fehérek szerint a tervezett módosítás a már megkötött játékosszerződéseket is hátrányosan érintheti.

Játékoseladásokra kényszerülhet a Fradi

A klub válaszában kiemelte, hogy az elmúlt öt lezárt európai idény alapján a magyar labdarúgás UEFA-koefficienséhez szerzett pontok 71,5 százalékát a Ferencváros teljesítménye adta. A zöld-fehérek úgy vélik, hogy a tervezett adóváltozás a nemzetközi kupaporondon elért eredményeiket is veszélyeztetheti.

„A megoldást további játékosok értékesítése, valamint a keretek szűkítése jelentheti” – fogalmazott a Ferencváros a Csakfocinak küldött válaszában.

A klub tehát attól tart, hogy az új adózási feltételek miatt nehezebbé válhat a meghatározó játékosok megtartása, illetve az új igazolások megszerzése. Ez a nemzetközi kupaszereplés szempontjából is jelentős kihívást jelenthet.

A változtatás ráadásul az FTC más szakosztályait is érintheti. A klub szerint a háromszoros Bajnokok Ligája-győztes férfi vízilabdacsapat a jövőben nehezebben tudna olyan világklasszisokat megszerezni vagy megtartani, mint a háromszoros olimpiai bajnok Dusan Mandics. Hasonló problémák merülhetnek fel a KEK-győztes és BL-döntős női kézilabdacsapatnál is, amely akár meghatározó magyar és külföldi játékosait is elveszítheti.

A tervezett szigorítás egyelőre nem lépett hatályba, és a részletes jogszabályszöveg sem ismert. A Ferencváros ugyanakkor már most arra figyelmeztetett, hogy a módosítás komoly hatással lehet a klub játékoskereteire és nemzetközi versenyképességére.