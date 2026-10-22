A mérkőzés 20. percben gyönyörű góllal szerzett vezetést a Fradi. Bamidele Yusuf lecsapott egy eladott labdára, kapura fordult, majd 16 méterről védhetetlen gólt lőtt a jobb alsó sarokba (1-0).

Bamidele Yusuf góljával szerzett vezetést a Fradi a Torreense ellen

Fotó: Kisbenedek Attila / AFP

A nigériai támadó szezonbeli második gólját lőtte az Európa-ligában.

Yusuf gólja a linkre kattintva nézhető meg.

A Fradi góljára gyorsan válaszolt a Torreense

Sokáig azonban nem örülhettek a vezetésnek a zöld-fehérek, ugyanis a 23. percben egy gyönyörű góllal egyenlítettek a portugálok. Egy balról belőtt labdára Manu Pozo érkezett a kapu elé, némi szerencsével felpörgette magának a labdát, majd hét méterről, fél fordulatból a bal alsóba lőtt (1-1).