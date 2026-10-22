Csütörtök este a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 3. fordulójában a Ferencváros a Portugál Kupa-győztes Torreense csapatát fogadta a Groupama Arénában. A Fradi már a találkozó 20. percében megszerezte a vezetés a másodosztályú portugál együttes ellen, méghozzá a nigériai Bamidele Yusuf góljával.
A mérkőzés 20. percben gyönyörű góllal szerzett vezetést a Fradi. Bamidele Yusuf lecsapott egy eladott labdára, kapura fordult, majd 16 méterről védhetetlen gólt lőtt a jobb alsó sarokba (1-0).
- A nigériai támadó szezonbeli második gólját lőtte az Európa-ligában.
- Yusuf gólja a linkre kattintva nézhető meg.
A Fradi góljára gyorsan válaszolt a Torreense
Sokáig azonban nem örülhettek a vezetésnek a zöld-fehérek, ugyanis a 23. percben egy gyönyörű góllal egyenlítettek a portugálok. Egy balról belőtt labdára Manu Pozo érkezett a kapu elé, némi szerencsével felpörgette magának a labdát, majd hét méterről, fél fordulatból a bal alsóba lőtt (1-1).
- Manu Pozo gólja a linkre kattintva nézhető meg.
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