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Csütörtök este a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 3. fordulójában a Ferencváros a Portugál Kupa-győztes Torreense csapatát fogadta a Groupama Arénában. A Fradi már a találkozó 20. percében megszerezte a vezetés a másodosztályú portugál együttes ellen, méghozzá a nigériai Bamidele Yusuf góljával.

A mérkőzés 20. percben gyönyörű góllal szerzett vezetést a Fradi. Bamidele Yusuf lecsapott egy eladott labdára, kapura fordult, majd 16 méterről védhetetlen gólt lőtt a jobb alsó sarokba (1-0). 

Bamidele Yusuf góljával szerzett vezetést a Fradi a Torreense ellen
Bamidele Yusuf góljával szerzett vezetést a Fradi a Torreense ellen
Fotó: Kisbenedek Attila / AFP
  • A nigériai támadó szezonbeli második gólját lőtte az Európa-ligában. 
  • Yusuf gólja a linkre kattintva nézhető meg. 

A Fradi góljára gyorsan válaszolt a Torreense

Sokáig azonban nem örülhettek a vezetésnek a zöld-fehérek, ugyanis a 23. percben egy gyönyörű góllal egyenlítettek a portugálok. Egy balról belőtt labdára Manu Pozo érkezett a kapu elé, némi szerencsével felpörgette magának a labdát, majd hét méterről, fél fordulatból a bal alsóba lőtt (1-1). 

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