A folytatásban is támadásban maradt a portugál csapat, ráadásul a kilencedik percben Kristoffer Zachariassen ellen könnyű síppal befújt sárga lap is borzolta a hazai szurkolók kedélyeit. A 11. percben aztán megvillant a Ferencváros. Egy jobb oldali beadásra Bamidele Yusuf érkezett a kapu elé, de a nigériai támadó hatméteres fejese elkerülte a jobb felső sarkot.

Öt perccel később már ziccere is volt a Ferencvárosnak. Veljko Birmancsevics remek labdával szolgálta ki a bal szélen felfutó Callum O’Dowdát, az ír szélső középre centerezett, a rövid oldalon berobbanó Yusuf viszont öt méterről a kapu fölé belsőzött.

A 20. percben aztán egy gyönyörű góllal szerzett vezetést a Fradi.

Bamidele Yusuf lecsapott egy eladott labdára, kapura fordult, majd 16 méterről védhetetlenül lőtt a jobb alsó sarokba (1–0).

Bamidele gyönyörű góljával került előnybe a Fradi

Fotó: Kisbenedek Attila / AFP

Sokáig azonban nem örülhettek a vezetésnek a zöld-fehérek, ugyanis a 23. percben egy gyönyörű góllal egyenlítettek a portugálok. A balról belőtt labdára Manu Pozo érkezett a kapu elé, majd némi szerencsével felpörgette magának a labdát, és hét méterről, félfordulatból a bal alsó sarokba lőtt (1–1).

Ezt követően a Ferencváros óriási nyomást gyakorolt a portugál csapatra, és több nagy helyzetet is kialakított. A 33. percben a zöld-fehérek játékosai még tizenegyest is reklamáltak, amikor O’Dowda közeli lövését Mohamed Diadié könyökkel blokkolta. A Torreense játékosának azonban le volt szorítva a karja, így nem lehetett szó büntetőről.

A 40. percben hatalmas helyzetet hagyott ki a Ferencváros. Nagy Ádám jobbról betekert tökéletes beadására O’Dowda robbant be a hosszú oldalon, az ír játékos csukafejese azonban elkerülte a kapu bal oldalát.

A Ferencvárosnak az első félidőben több nagy helyzete volt a portugál Torreense elleni meccsen

Fotó: Szabolcs László

A fordulás után jobban kezdett a Fradi, és az 50. percben akár újra meg is szerezhette volna a vezetést. Yusuf balról visszakészített labdájára ezúttal Mariano Gómez robbant be, de az argentin védő 14 méteres lövése elszállt a kapu fölött.