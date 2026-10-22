A Fradi csütörtök este a Portugál Kupa-győztes Torreense csapatát fogadta a Groupama Arénában, az Európa-liga alapszakaszának harmadik fordulójában. Borbély Balázs együttese a skót Celtic és a cseh Viktoria Plzeň legyőzésével hat pontot gyűjtött, így százszázalékos mérleggel várhatta a portugál másodosztályban szereplő csapat elleni összecsapást.
- Európa-liga, alapszakasz, 3. forduló
- Ferencvárosi TC (magyar)–Torreense (portugál) 4–1 (1–1)
- Budapest, Groupama Aréna, 15 973 néző
- Játékvezető: Jérôme Brisard (francia)
- Ferencváros: Radnóti – Nagy O., Gómez, Zohoré, O'Dowda – Madarász (Corbu, 57.), Nagy Ádám – Arzani (Maïga, 75.), Zachariassen (Levi, 87.), Birmancsevics (Lisztes, 87.) – Yusuf (Joseph, 75.). Vezetőedző: Borbély Balázs
- Torreense: Lucas Paes – Mutombo, Diadié, Feltes, Javi Vázquez – Álex Alfaro (Dany Jean, 63.), Oudrhiri – Manu Pozo, Joao Marques (Simoes, 80.), Zoabi (Nuha Jatta, 63.) – Drammeh. Vezetőedző: Luís Tralhão
- gólszerzők: Yusuf (20.), Gómez (58.), Diadié (80.-öngól), Lisztes (90.)., ill. Manu Pozo (23.)
- sárga lapok: Zachariassen (9.), Yusuf (68.), Corbu (76.), Nagy O (90+1.), ill. Alfaro (17.), Mutombo (19.)
A Fradi edzője rendesen megkeverte a kártyákat a meccs előtt
A Torreense az elmúlt hónapokban bebizonyította, hogy képes felborítani a papírformát. Luís Tralhão együttese májusban hatalmas meglepetésre legyőzte a Sportingot a Portugál Kupa döntőjében. A másodosztályú csapat 2–1-re nyert a hosszabbításban, a mindent eldöntő gólt pedig a Fehérvárról ismert Stopira szerezte tizenegyesből a 113. percben.
A klub ezzel történelmet írt, hiszen első nem élvonalbeli csapatként hódította el a trófeát, és egyúttal biztosította helyét az Európa-ligában, ahol már a norvég Lillestrøm csapatát is sikerült legyőznie.
A Fradi egy esetleges győzelemmel óriási lépést tehetett volna a továbbjutás felé, ezért némileg meglepetésként hatott, hogy Borbély Balázs több váratlan húzással állította össze a kezdőcsapatot. A Fradi a Radnóti – Nagy O., Gómez, Zohoré, O’Dowda – Madarász, Nagy Ádám – Arzani, Zachariassen, Birmancsevics – Yusuf összeállításban futott ki a Groupama Aréna gyepszőnyegére, de a mérkőzés elején nem igazán találta a játék ritmusát. A találkozót a portugál csapat kezdte lendületesebben, a 20 éves Radnóti Dánielnek már az ötödik percben védenie kellett Musa Drammeh 15 méteres lövését.
A folytatásban is támadásban maradt a portugál csapat, ráadásul a kilencedik percben Kristoffer Zachariassen ellen könnyű síppal befújt sárga lap is borzolta a hazai szurkolók kedélyeit. A 11. percben aztán megvillant a Ferencváros. Egy jobb oldali beadásra Bamidele Yusuf érkezett a kapu elé, de a nigériai támadó hatméteres fejese elkerülte a jobb felső sarkot.
Öt perccel később már ziccere is volt a Ferencvárosnak. Veljko Birmancsevics remek labdával szolgálta ki a bal szélen felfutó Callum O’Dowdát, az ír szélső középre centerezett, a rövid oldalon berobbanó Yusuf viszont öt méterről a kapu fölé belsőzött.
A 20. percben aztán egy gyönyörű góllal szerzett vezetést a Fradi.
Bamidele Yusuf lecsapott egy eladott labdára, kapura fordult, majd 16 méterről védhetetlenül lőtt a jobb alsó sarokba (1–0).
Sokáig azonban nem örülhettek a vezetésnek a zöld-fehérek, ugyanis a 23. percben egy gyönyörű góllal egyenlítettek a portugálok. A balról belőtt labdára Manu Pozo érkezett a kapu elé, majd némi szerencsével felpörgette magának a labdát, és hét méterről, félfordulatból a bal alsó sarokba lőtt (1–1).
Ezt követően a Ferencváros óriási nyomást gyakorolt a portugál csapatra, és több nagy helyzetet is kialakított. A 33. percben a zöld-fehérek játékosai még tizenegyest is reklamáltak, amikor O’Dowda közeli lövését Mohamed Diadié könyökkel blokkolta. A Torreense játékosának azonban le volt szorítva a karja, így nem lehetett szó büntetőről.
A 40. percben hatalmas helyzetet hagyott ki a Ferencváros. Nagy Ádám jobbról betekert tökéletes beadására O’Dowda robbant be a hosszú oldalon, az ír játékos csukafejese azonban elkerülte a kapu bal oldalát.
A fordulás után jobban kezdett a Fradi, és az 50. percben akár újra meg is szerezhette volna a vezetést. Yusuf balról visszakészített labdájára ezúttal Mariano Gómez robbant be, de az argentin védő 14 méteres lövése elszállt a kapu fölött.
Borbély Balázs az 57. percben cserélt először: ekkor a 19 éves Madarász Ádám helyére Corbu Máriuszt küldte pályára. A frissen beállt középpályás még szinte be sem melegedett, de máris sprintelhetett gólt ünnepelni, ugyanis az 58. percben Birmancsevics bal oldali szögletére Gómez robbant be, és hat méterről gyönyörű gólt fejelt a léc alá (2–1).
A vezetés megszerzése után nem állt meg a Fradi: Borbély Balázs együttese nyomás alatt tartotta a Torreensét, és próbálta minél előbb lezárni a mérkőzést.
A 80. percben eldőlt a mérkőzés. A bal oldalon felfutó O’Dowda remek indítást kapott, majd középre centerezett a berobbanó Habib Maïga irányába. A menteni igyekvő Mohamed Diadié azonban olyan szerencsétlenül ért bele a labdába, hogy az védhetetlenül vágódott a saját kapujába (3–1).
Az utolsó tíz percben a portugál csapat már teljesen hitehagyottan futballozott, a Fradi pedig a 90. percben két cserejátékosa összjátékának köszönhetően még növelni tudta az előnyét. Lenny Joseph szerzett labdát a jobb szélen, majd tökéletesen centerezett Lisztes Krisztián elé, aki a kapu jobb alsó sarkába pöckölte a labdát (4–1).
A Fradi ezzel újabb magabiztos győzelmet aratott, és továbbra is százszázalékos az Európa-liga alapszakaszában. A három mérkőzésen megszerzett kilenc ponttal Borbély Balázs csapata már most óriási lépést tett a továbbjutás felé.
A Fradi az összes az európai kupaporondon elindult csapat közül egyedüliként jár kilenc győzelemnél, és azt is csak a magyar csapat mondhatja el magáról, hogy már 11 mérkőzés óta veretlen.