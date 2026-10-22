A Fradi csütörtökön 18.45-től a portugál Torreensével mérkőzik meg a Groupama Arénában az Európa-liga alapszakaszának harmadik fordulójában. Borbély Balázs együttese a Celtic és a Viktoria Plzen legyőzésével hat pontot gyűjtött, így százszázalékos mérleggel várja a folytatást. A vendégek három ponttal érkeznek Budapestre, miután a Lilleström elleni bravúros győzelmet a Sunderland elleni vereség követte.
Fradi–Torreense: Portugáliában magyar sikert jósolnak
A portugál sajtóban nehéz feladatnak tartják a csütörtöki összecsapást a Torreense számára. Az RTP közmédia előzetese már a címében is nehéz idegenbeli mérkőzésként jellemezte a Ferencváros elleni találkozót. A beszámoló kiemelte, hogy a magyar rekordbajnok két győzelemmel kezdte a nemzetközi szereplését, ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a bajnokságban kevésbé meggyőző a teljesítménye: legutóbbi három NB I-es mérkőzésén egyaránt döntetlent játszott.
A portugál Flashscore ennél is határozottabban fogalmazott. Pedro Godinho szerdai elemzésében arra számít, hogy a Ferencváros érvényesíti fölényét, és otthon tartja a három pontot. A szerző különösen a Torreense Sunderland elleni teljesítményét tartotta árulkodónak. A portugál csapat a 2–1-es vereség alkalmával mindössze 0,04-es várható gólértéket (xG) ért el, és egyetlen kaput eltaláló lövése volt, amelyből gólt is szerzett. Az angolok ezzel szemben 22 alkalommal próbálkoztak, ötször találták el a kaput.
Godinho arra számít, hogy az FTC a találkozó jelentős részében kezdeményezni fog. Ennek alátámasztására a Torreense eddigi Európa-liga-mérkőzéseinek szögletstatisztikáit is megvizsgálta. A portugálok a Lilleström ellen 11–2, a Sunderland ellen pedig 9–2 arányban maradtak alul ebben a mutatóban. Az elemző szerint ez a tendencia Budapesten is folytatódhat, és a Ferencváros a szögletek számában is jelentős fölénybe kerülhet.
A Flashscore másik, Miguel Rodrigues által készített előzetese szintén jelentős kihívásként értékeli a budapesti vendégjátékot. A szerző ugyanakkor egy olyan körülményt is kiemelt, amely a Torreense számára jelenthet előnyt: a vendégeknek egy teljes hetük volt felkészülni a mérkőzésre, miközben a Ferencváros vasárnap még a Kisvárda otthonában játszott 1–1-es döntetlent.
A portugál portál szerint Borbély Balázs a hétvégi bajnokihoz képest több helyen is változtathat a kezdőcsapatán: Cadu, Bamidele Yusuf és Veljko Birmancsevics visszatérésére is számítanak. A vendégeknél a Stuttgartot is megjárt Nuha Jatta ismét rendelkezésre állhat, miután letöltötte eltiltását.
Történelmi kupagyőzelem után került nehéz helyzetbe a Fradi ellenfele
Bár a portugál elemzők a Ferencvárost tartják esélyesebbnek, a Torreense az elmúlt hónapokban bebizonyította, hogy képes felborítani a papírformát. A Luís Tralhao irányította együttes májusban hatalmas meglepetésre legyőzte a Sportingot a Portugál Kupa döntőjében. A másodosztályú csapat 2–1-re nyert a hosszabbításban, a mindent eldöntő gólt pedig a Fehérvárról ismert Stopira szerezte tizenegyesből a 113. percben.
A klub ezzel történelmet írt, hiszen első nem élvonalbeli csapatként hódította el a trófeát, és egyúttal biztosította helyét az Európa-ligában.
Négy nappal később azonban már keserű csalódás érte a játékosokat: a másodosztályban harmadik helyen végző Torreense a Casa Pia ellen vívott osztályozót az élvonalba jutásért. A gól nélküli első mérkőzés után a visszavágón 2–0-ra kikapott, így a történelmi kupasiker ellenére az új idényt is a második vonalban kezdte meg.
Ráadásul azóta sem találja korábbi formáját. A Torreense hét forduló után mindössze hat ponttal, egyetlen győzelemmel a 15. helyen áll a portugál másodosztályban. Legutóbb a Tondela otthonában kapott ki 1–0-ra, méghozzá egy rendkívül feszült mérkőzésen, amely tíz percre félbeszakadt, három piros lapot hozott, a győztes gól pedig a 100. percben született.
A nemzetközi porondon azonban megvillantotta, miért okozhat gondot az esélyesebb ellenfeleknek is. Az Európa-liga nyitó fordulójában Norvégiában 2–1-re legyőzte a Lilleströmöt, majd a Premier League-ben szereplő Sunderland ellen is sokáig vezetett. Az angolok végül a 93. percben szerezték meg a győztes gólt, így a portugálok rendkívül közel jártak az újabb bravúrhoz.
Hogy Budapesten melyik arcát mutatja a csapat, arra csütörtök este kapunk választ.