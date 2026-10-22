A Fradi csütörtökön 18.45-től a portugál Torreensével mérkőzik meg a Groupama Arénában az Európa-liga alapszakaszának harmadik fordulójában. Borbély Balázs együttese a Celtic és a Viktoria Plzen legyőzésével hat pontot gyűjtött, így százszázalékos mérleggel várja a folytatást. A vendégek három ponttal érkeznek Budapestre, miután a Lilleström elleni bravúros győzelmet a Sunderland elleni vereség követte.

A portugálok szerint a Fradi a csütörtöki összecsapás esélyese

Fotó: Pal Gollner/NurPhoto/AFP

Fradi–Torreense: Portugáliában magyar sikert jósolnak

A portugál sajtóban nehéz feladatnak tartják a csütörtöki összecsapást a Torreense számára. Az RTP közmédia előzetese már a címében is nehéz idegenbeli mérkőzésként jellemezte a Ferencváros elleni találkozót. A beszámoló kiemelte, hogy a magyar rekordbajnok két győzelemmel kezdte a nemzetközi szereplését, ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a bajnokságban kevésbé meggyőző a teljesítménye: legutóbbi három NB I-es mérkőzésén egyaránt döntetlent játszott.

A portugál Flashscore ennél is határozottabban fogalmazott. Pedro Godinho szerdai elemzésében arra számít, hogy a Ferencváros érvényesíti fölényét, és otthon tartja a három pontot. A szerző különösen a Torreense Sunderland elleni teljesítményét tartotta árulkodónak. A portugál csapat a 2–1-es vereség alkalmával mindössze 0,04-es várható gólértéket (xG) ért el, és egyetlen kaput eltaláló lövése volt, amelyből gólt is szerzett. Az angolok ezzel szemben 22 alkalommal próbálkoztak, ötször találták el a kaput.

Godinho arra számít, hogy az FTC a találkozó jelentős részében kezdeményezni fog. Ennek alátámasztására a Torreense eddigi Európa-liga-mérkőzéseinek szögletstatisztikáit is megvizsgálta. A portugálok a Lilleström ellen 11–2, a Sunderland ellen pedig 9–2 arányban maradtak alul ebben a mutatóban. Az elemző szerint ez a tendencia Budapesten is folytatódhat, és a Ferencváros a szögletek számában is jelentős fölénybe kerülhet.

A Flashscore másik, Miguel Rodrigues által készített előzetese szintén jelentős kihívásként értékeli a budapesti vendégjátékot. A szerző ugyanakkor egy olyan körülményt is kiemelt, amely a Torreense számára jelenthet előnyt: a vendégeknek egy teljes hetük volt felkészülni a mérkőzésre, miközben a Ferencváros vasárnap még a Kisvárda otthonában játszott 1–1-es döntetlent.