A Ferencváros a magyar bajnokságban négy mérkőzés óta nyeretlen, az Európa-ligában azonban szárnyal a zöld-fehér csapat. A Fradi az összes, idén az európai kupaporondon elindult csapat közül egyedüliként jár nyolc győzelemnél, és azt is csak az FTC mondhatja el magáról, hogy tíz mérkőzés óta veretlen.
- Európa-liga, alapszakasz, 3. forduló:
- Ferencvárosi TC (magyar) – Torreense (portugál)
- Budapest, Groupama Aréna
- Játékvezető: Jérôme Brisard (francia)
Borbély Balázs kihirdette a Fradi kezdőcsapatát
A Ferencváros az Európa-liga alapszakaszában két forduló után hibátlan: Borbély Balázs együttese az első körben 3–1-re nyert a skót Celtic otthonában, majd hazai pályán 2–1-re verte a cseh Viktoria Plzeň csapatát. Most pedig az a Torreense érkezik a Groupama Arénába, amely az előző szezonban másodosztályú csapatként megnyerte a Portugál Kupát, ezzel pedig kvalifikálta magát az európai kupaporondra.
A Fraditól mindenki győzelmet vár a csütörtök esti mérkőzésen, Borbély Balázs azonban olyan kezdőcsapatot jelölt ki, amely több komoly meglepetést is tartogat.
A Fradi kezdőcsapata:
Radnóti – Nagy O., Gómez, Zohoré, O'Dowda – Madarász, Nagy Ádám – Arzani, Zachariassen, Birmancsevics – Yusuf.
A Torreense kezdőcsapata:
Lucas Paes – Mutombo, Diadié, Feltes, Javi Vázquez – Álex Alfaro, Oudrhiri – Manu Pozo, Joao Marques, Zoabi – Drammeh.