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Csütörtök este 18:45-től a magyar rekordbajnok Ferencváros a portugál másodosztályban szereplő Torreense együttesét fogadja az Európa-liga alapszakaszának 3. fordulójában. Borbély Balázs, a Fradi vezetőedzője a mérkőzés előtt kihirdette kezdőcsapatát, amely több meglepetést is tartogat a Portugál Kupa-győztes ellen.

A Ferencváros a magyar bajnokságban négy mérkőzés óta nyeretlen, az Európa-ligában azonban szárnyal a zöld-fehér csapat. A Fradi az összes, idén az európai kupaporondon elindult csapat közül egyedüliként jár nyolc győzelemnél, és azt is csak az FTC mondhatja el magáról, hogy tíz mérkőzés óta veretlen.

A portugálok szerint a Fradi a csütörtöki összecsapás esélyese
A Fradi szenzációsan szerepel az Európa-ligában
Fotó: Göllner Pál / NurPhoto/AFP
  • Európa-liga, alapszakasz, 3. forduló:
  • Ferencvárosi TC (magyar) – Torreense (portugál)
  • Budapest, Groupama Aréna
  • Játékvezető: Jérôme Brisard (francia)

​Borbély Balázs kihirdette a Fradi kezdőcsapatát

A Ferencváros az Európa-liga alapszakaszában két forduló után hibátlan: Borbély Balázs együttese az első körben 3–1-re nyert a skót Celtic otthonában, majd hazai pályán 2–1-re verte a cseh Viktoria Plzeň csapatát. Most pedig az a Torreense érkezik a Groupama Arénába, amely az előző szezonban másodosztályú csapatként megnyerte a Portugál Kupát, ezzel pedig kvalifikálta magát az európai kupaporondra.

A Fraditól mindenki győzelmet vár a csütörtök esti mérkőzésen, Borbély Balázs azonban olyan kezdőcsapatot jelölt ki, amely több komoly meglepetést is tartogat.

A Fradi kezdőcsapata:
Radnóti – Nagy O., Gómez, Zohoré, O'Dowda – Madarász, Nagy Ádám – Arzani, Zachariassen, Birmancsevics – Yusuf.

A Torreense kezdőcsapata:
Lucas Paes – Mutombo, Diadié, Feltes, Javi Vázquez – Álex Alfaro, Oudrhiri – Manu Pozo, Joao Marques, Zoabi – Drammeh. 

 

 

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