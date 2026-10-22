A Ferencváros a magyar bajnokságban négy mérkőzés óta nyeretlen, az Európa-ligában azonban szárnyal a zöld-fehér csapat. A Fradi az összes, idén az európai kupaporondon elindult csapat közül egyedüliként jár nyolc győzelemnél, és azt is csak az FTC mondhatja el magáról, hogy tíz mérkőzés óta veretlen.

A Fradi szenzációsan szerepel az Európa-ligában

Fotó: Göllner Pál / NurPhoto/AFP

Európa-liga, alapszakasz, 3. forduló:

Ferencvárosi TC (magyar) – Torreense (portugál)

Budapest, Groupama Aréna

Játékvezető: Jérôme Brisard (francia)

​Borbély Balázs kihirdette a Fradi kezdőcsapatát

A Ferencváros az Európa-liga alapszakaszában két forduló után hibátlan: Borbély Balázs együttese az első körben 3–1-re nyert a skót Celtic otthonában, majd hazai pályán 2–1-re verte a cseh Viktoria Plzeň csapatát. Most pedig az a Torreense érkezik a Groupama Arénába, amely az előző szezonban másodosztályú csapatként megnyerte a Portugál Kupát, ezzel pedig kvalifikálta magát az európai kupaporondra.

A Fraditól mindenki győzelmet vár a csütörtök esti mérkőzésen, Borbély Balázs azonban olyan kezdőcsapatot jelölt ki, amely több komoly meglepetést is tartogat.

A Fradi kezdőcsapata:

Radnóti – Nagy O., Gómez, Zohoré, O'Dowda – Madarász, Nagy Ádám – Arzani, Zachariassen, Birmancsevics – Yusuf.

A Torreense kezdőcsapata:

Lucas Paes – Mutombo, Diadié, Feltes, Javi Vázquez – Álex Alfaro, Oudrhiri – Manu Pozo, Joao Marques, Zoabi – Drammeh.