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Csütörtökön már újabb Európa-liga-mérkőzés vár a magyar rekordbajnokra, amely a nemzetközi porondon továbbra is hibátlan, a hazai bajnokságban azonban sorra hullajtja a pontokat. A Ferencváros vasárnap a Kisvárda otthonában játszott 1–1-es döntetlent, amire Portugáliában is felfigyeltek: a Fradi következő ellenfelével foglalkozó sajtó kiemelte a zöld-fehérek bajnoki gyengélkedését.

A Fradi a Celtic elleni 3–1-es idegenbeli és a Viktoria Plzen elleni 2–1-es hazai győzelemmel remekül kezdte az Európa-liga alapszakaszát. Borbély Balázs együttese a bajnokságban azonban továbbra sem találja a ritmust: vasárnap a Kisvárda vendégeként is csak 1–1-es döntetlent játszott, így sorozatban negyedszer veszített pontokat az NB I-ben.

A Torreense már bizonyította az Európa-ligában, hogy a Fradi sem veheti félvállról
A Torreense már bizonyította az Európa-ligában, hogy a Fradi sem veheti félvállról
Fotó: Stian Lysberg Solum/NTB/AFP

A vasárnapi mérkőzésen a hazaiak egy kihagyott büntető után Bohdan Melnyik góljával szereztek vezetést, a Fradi pedig hiába játszott jelentős mezőnyfölényben, Callum O'Dowda csak a 75. percben tudott egyenlíteni.

A portugál sajtó is kiszúrta a Fradi botlását

A vasárnapi eredmény Portugáliában sem maradt visszhang nélkül, hiszen csütörtökön a másodosztályú Torreense látogat a Groupama Arénába az Európa-liga harmadik fordulójában.

A Renascenca már a cikke címében is felhívta a portugál csapat figyelmét a magyar rekordbajnok újabb pontvesztésére.

Figyelem, Torreense: botlott a Ferencváros

– írta a portugál lap, amely részletesen ismertette a Kisvárda elleni találkozó eseményeit.

A beszámoló külön kiemelte, hogy a zöld-fehérek sorozatban negyedik bajnoki döntetlenjüket játszották, és tíz forduló után mindössze a hatodik helyen állnak 14 ponttal. A tabellát vezető Puskás Akadémiának eközben már 21 pontja van.

A portugálok arra is kitértek, hogy a Ferencváros a gyengébb bajnoki szereplése ellenére hat ponttal várja az Európa-liga folytatását, míg a Torreense eddig három pontot szerzett.

A Celtic elleni bravúr miatt is figyelmeztetik a Torreensét

A Dia de Jogo című portugál sportoldal ennél részletesebben is foglalkozott a csütörtöki összecsapással. A portál egyik felvezetőjében az FTC európai tapasztalatát hangsúlyozta, kiemelve, hogy a magyar rekordbajnok rendszeresen szerepel a nemzetközi kupasorozatok főtábláján.

A portugálok szerint a két csapat nemzetközi rutinja között óriási a különbség, a Fradi pedig pontosan tudja, hogyan kell helytállni az európai porondon. Külön felhívták a figyelmet a Celtic elleni 3–1-es győzelemre, amely jól mutatja, milyen teljesítményre képes Borbély Balázs együttese.

Egy vasárnap megjelent másik elemzésükben már a Ferencváros közelmúltbeli eredményeit is górcső alá vették. Megállapították, hogy a zöld-fehérek legutóbbi öt mérkőzésük mindegyikén kaptak gólt, és amikor csak egyszer találtak be, rendre döntetlennel zártak.

A portugál elemző szerint ezért kulcsfontosságú lehet, hogy a Ferencváros képes lesz-e legalább kétszer betalálni a Torreense ellen. A Celtic és a Plzen legyőzésekor ez sikerült, a legutóbbi három bajnoki döntetlen alkalmával azonban egyszer sem.

A Dia de Jogo 2–1-es ferencvárosi győzelmet jósolt, ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a Torreense korábban már bizonyította: idegenben is képes meglepetést okozni az Európa-ligában.

A Fradi ellenfele már egy Premier League-csapatot is megszorongatott

A portugál másodosztályban szereplő, tavasszal meglepetésre kupagyőztes Torreense az első fordulóban 2–1-re legyőzte a norvég Lilleströmöt, múlt csütörtökön pedig közel állt egy újabb bravúrhoz. A Sunderland ellen Volnei Feltes góljával sokáig vezetett, ám az angolok a második félidőben egyenlítettek, majd Noah Sadiki a 93. percben megszerezte a 2–1-es győzelmet érő találatot.

A Ferencváros–Torreense Európa-liga-mérkőzést csütörtökön 18.45-től rendezik a Groupama Arénában.

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