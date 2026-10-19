A Fradi a Celtic elleni 3–1-es idegenbeli és a Viktoria Plzen elleni 2–1-es hazai győzelemmel remekül kezdte az Európa-liga alapszakaszát. Borbély Balázs együttese a bajnokságban azonban továbbra sem találja a ritmust: vasárnap a Kisvárda vendégeként is csak 1–1-es döntetlent játszott, így sorozatban negyedszer veszített pontokat az NB I-ben.

A Torreense már bizonyította az Európa-ligában, hogy a Fradi sem veheti félvállról

Fotó: Stian Lysberg Solum/NTB/AFP

A vasárnapi mérkőzésen a hazaiak egy kihagyott büntető után Bohdan Melnyik góljával szereztek vezetést, a Fradi pedig hiába játszott jelentős mezőnyfölényben, Callum O'Dowda csak a 75. percben tudott egyenlíteni.

A portugál sajtó is kiszúrta a Fradi botlását

A vasárnapi eredmény Portugáliában sem maradt visszhang nélkül, hiszen csütörtökön a másodosztályú Torreense látogat a Groupama Arénába az Európa-liga harmadik fordulójában.

A Renascenca már a cikke címében is felhívta a portugál csapat figyelmét a magyar rekordbajnok újabb pontvesztésére.

Figyelem, Torreense: botlott a Ferencváros

– írta a portugál lap, amely részletesen ismertette a Kisvárda elleni találkozó eseményeit.

A beszámoló külön kiemelte, hogy a zöld-fehérek sorozatban negyedik bajnoki döntetlenjüket játszották, és tíz forduló után mindössze a hatodik helyen állnak 14 ponttal. A tabellát vezető Puskás Akadémiának eközben már 21 pontja van.

A portugálok arra is kitértek, hogy a Ferencváros a gyengébb bajnoki szereplése ellenére hat ponttal várja az Európa-liga folytatását, míg a Torreense eddig három pontot szerzett.

A Celtic elleni bravúr miatt is figyelmeztetik a Torreensét

A Dia de Jogo című portugál sportoldal ennél részletesebben is foglalkozott a csütörtöki összecsapással. A portál egyik felvezetőjében az FTC európai tapasztalatát hangsúlyozta, kiemelve, hogy a magyar rekordbajnok rendszeresen szerepel a nemzetközi kupasorozatok főtábláján.

A portugálok szerint a két csapat nemzetközi rutinja között óriási a különbség, a Fradi pedig pontosan tudja, hogyan kell helytállni az európai porondon. Külön felhívták a figyelmet a Celtic elleni 3–1-es győzelemre, amely jól mutatja, milyen teljesítményre képes Borbély Balázs együttese.