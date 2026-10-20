Ünnepi mezt mutat be a Ferencváros az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára. A Fradi 36-szoros magyar bajnok férfi labdarúgócsapata különleges ünnepi szerelésben lép pályára az október 25-én sorra kerülő MTK Budapest elleni örökrangadón.
A klub honlapján azt írják, hogy az ünnepi szereléssel a Ferencváros történelmének meghatározó időszaka előtt is tisztelegnek, hiszen 1950-ben elvették a Fradi nevét, címerét és zöld-fehér színeit pedig 1956-ban kapta vissza.
A Fradi különleges ünnepi mezben lép pályára az örökrangadón
Az ünnepi mez egyedi, zöld-fehér függőleges csíkozással készült, a nyakrészt és az ujjak szegélyét pedig a magyar nemzeti trikolór díszíti.
Elején, a mellkas közepén az 1956-os forradalom dátuma kapott helyet, a szabadságharc 70. évfordulójáról megemlékezve.
Hátoldalán, a nyakrésznél a forradalom kitörésének napján, október 23-án született, és a szabadságharc egyik legismertebb jelképévé vált lyukas magyar zászló látható.
A történelmi hangulatot tovább erősíti a mezhez tervezett egyedi számozás is.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!