A klub honlapján azt írják, hogy az ünnepi szereléssel a Ferencváros történelmének meghatározó időszaka előtt is tisztelegnek, hiszen 1950-ben elvették a Fradi nevét, címerét és zöld-fehér színeit pedig 1956-ban kapta vissza.

Nagy Ádám és Lisztes Krisztián leplezte le a Fradi ünnepi szerelését

Fotó: fradi.hu

A Fradi különleges ünnepi mezben lép pályára az örökrangadón

Az ünnepi mez egyedi, zöld-fehér függőleges csíkozással készült, a nyakrészt és az ujjak szegélyét pedig a magyar nemzeti trikolór díszíti.

Elején, a mellkas közepén az 1956-os forradalom dátuma kapott helyet, a szabadságharc 70. évfordulójáról megemlékezve.

Hátoldalán, a nyakrésznél a forradalom kitörésének napján, október 23-án született, és a szabadságharc egyik legismertebb jelképévé vált lyukas magyar zászló látható.

A történelmi hangulatot tovább erősíti a mezhez tervezett egyedi számozás is.