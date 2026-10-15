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Váratlan döntéseket hozott Borbély Balázs a csütörtök esti nemzetközi kupamérkőzés előtt. A Fradi a Viktoria Plzen ellen folytatja szereplését az Európa-ligában, a vezetőedző pedig a mindössze 20 éves Radnóti Dánielre bízta a kaput. Dibusz Dénes kimaradt a kezdőcsapatból, miközben Lisztes Krisztián és Veljko Birmancsevics is az első perctől lehetőséget kap.

A Fradi csütörtökön 21 órától a Viktoria Plzennel mérkőzik meg a Groupama Arénában, az Európa-liga alapszakaszának második fordulójában. A Ferencváros remekül kezdte a sorozatot, hiszen az első mérkőzésén 3–1-re győzött a Celtic otthonában, a legutóbbi bajnokiján azonban csak 1–1-es döntetlent játszott a Debrecennel. Az FTC így javítani szeretne, és újabb fontos pontokat szerezne a nemzetközi porondon.

A Celtic otthonában diadalmaskodó Fradi ezúttal a Viktoria Plzennel mérkőzik meg
A Celtic otthonában diadalmaskodó Fradi ezúttal a Viktoria Plzennel mérkőzik meg
Fotó: Andy Buchanan/AFP

A Ferencváros kezdőcsapata: Radnóti – Osváth, Mariano Gómez, Raemaekers, Cadu – Corbu, Nagy Ádám – Yusuf, Zachariassen, Birmancsevics – Lisztes

Meglepő döntéseket hozott a Fradi edzője

Borbély Balázs alaposan felforgatta a kezdőcsapatot a szombati bajnokihoz képest. A legnagyobb változás a kapusposzton történt: Dibusz Dénes helyett a 20 éves Radnóti Dániel kapott bizalmat, aki először szerepelhet az Európa-ligában. A magyar válogatott kapus minden bizonnyal nincs százszázalékos állapotban, ám az UEFA jegyzőkönyve szerint a kispadon ott lehet.

A zöld-fehérek kezdőcsapatában szintén ott van Cadu, aki korábban éppen a Viktoria Plzen futballistája volt.

A Fradi–Viktoria Plzen mérkőzés előtt Borbély Balázs arra figyelmeztetett, hogy a cseh együttes rendkívül fizikális futballt játszik, és az edzőváltás óta többféle felállást is alkalmazott. A magyar csapatnak ugyanakkor kedvező előjel lehet, hogy a plzeniek az első fordulóban 3–0-ra kikaptak a belga Union Saint-Gillois-tól.

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