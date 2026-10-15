A Ferencváros a Celtic elleni bravúros, 3–1-es idegenbeli győzelem után hazai pályán is folytatni szerette volna remek szereplését az Európa-ligában. A Fradi az alapszakasz második fordulójában a Viktoria Plzent fogadta, amellyel az elmúlt két idényben háromszor is találkozott a nemzetközi porondon. A legutóbbi, tavaly szeptemberi budapesti összecsapás 1–1-es döntetlennel végződött, míg a csehek a mostani El-sorozatot 3–0-s hazai vereséggel kezdték az Union Saint-Gilloise ellen.

A Fradi a második meccsét is megnyerte az Európa-ligában

Fotó: Szabolcs László

Borbély Balázs több helyen is változtatott a Debrecen ellen 1–1-es döntetlent játszó csapatán, a legnagyobb meglepetést azonban a kapusposzt jelentette. Dibusz Dénes helyett a mindössze 20 éves Radnóti Dániel kapott lehetőséget, aki korábban csak egy Magyar Kupa-mérkőzésen védett a Ferencváros első csapatában. Balogh Tamás kapusedző a találkozó előtt elárulta, hogy a döntést kizárólag a fiatalszabály indokolta: az FTC szeretne minél több fiatalpercet gyűjteni, az Európa-ligában pályán töltött játékidő ugyanis kétszeres szorzóval számít az akadémiai ajánlásnál.

A kezdőcsapatban helyet kapott Lisztes Krisztián és Veljko Birmancsevics is: utóbbi számára különleges volt az összecsapás, hiszen 2023 és 2026 között a Plzen nagy riválisát, a Sparta Prahát erősítette. A cseh együttest irányító Radoslav Kovác mindössze egy helyen változtatott a legutóbbi bajnokihoz képest, csapata pedig a Groupama Arénában igyekezett megszerezni első pontjait a nemzetközi kupasorozatban.

A Fradi fiatal kapusa bravúrral mutatkozott be

A Fradi–Viktoria Plzen mérkőzés első perceiben mindkét csapat bátran támadott, a vendégek pedig hamar próbára tették a Ferencváros újonc kapusát. A 11. percben Amar Memic egy védő takarásából, 21 méterről tekert kapura, Radnóti azonban látványos mozdulattal a léc fölé tolta a labdát. A szöglet után ismét veszélybe került a hazai kapu, de a zöld-fehérek védői felszabadítottak.

A túloldalon Lisztes Krisztián és Birmancsevics összjátéka okozott fejtörést a cseh védelemnek. A 16. percben a fiatal magyar támadó sarokkal készített a szerb elé, aki ígéretes helyzetből azonban csak a kapus kezébe lőtt. Nem sokkal később Lisztes egy szép csellel játszotta tisztára magát, majd Bamidele Yusufhoz passzolt, akinek lövését Sampson Dweh a kapu torkából fejelte ki.