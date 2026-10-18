A Fradi csütörtök este Kristoffer Zachariassen duplájával 2–1-re legyőzte a Viktoria Plzent, így a Celtic elleni idegenbeli siker után a második Európa-liga-mérkőzését is megnyerte. Borbély Balázs vezetőedző már a kezdőcsapat kihirdetésekor alaposan meglepte a szurkolókat: a rutinos Dibusz Dénes helyett a mindössze húszéves Radnóti Dánielnek szavazott bizalmat.
A fiatal kapus korábban csupán egy Magyar Kupa-mérkőzésen védett a Ferencváros első csapatában, ebben az idényben pedig a másodosztályú Soroksárban szerepelt. Balogh Tamás kapusedző a találkozó előtt elárulta, hogy Radnóti bevetését a fiatalszabály indokolta, a klub ugyanis szeretne minél több fiatalpercet gyűjteni. A döntés hátterében a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet (NSMI) akadémiai produktivitási rendszere áll, amelyben az Európa-ligában pályán töltött idő kétszeres szorzóval számít, így egy teljes mérkőzés 180 elszámolható fiatalpercet jelenthet.
A Fradi–Viktoria Plzen után meglepő kapusválasztásról és a fiatalok szerepeltetésének jelentőségéről Hajdu Attilát, a Ferencvárossal 1995-ben Bajnokok Ligája-csoportkörbe jutó egykori kapust kérdeztük.
Hajdu Attila szerint bátor döntést hozott a Fradi edzője
A Fradi korábbi kapusa úgy véli, a fiatal játékosok szerepeltetését ösztönző rendszernek fontos szerepe van abban, hogy a magyar tehetségek megfelelő lehetőséghez jussanak, és ne szoruljanak háttérbe a külföldi futballistákkal szemben.
„Az, hogy a csapat összeállításánál a szakmai stábnak nemcsak azt kell figyelembe vennie, ki milyen állapotban van, milyen tehetségű, sérült-e, vagy mennyire jó játékos, hanem más szempontokat is, furcsának tűnhet. De ezt elég sok helyen csinálták már annak érdekében, hogy a fiatal játékosok ne szoruljanak ki a csapatokból, és a külföldiek ne vegyék el a helyet azoktól a srácoktól, akik az utánpótlásban, az akadémiákon nőnek fel. Ez nem egyedülálló a világon” – mondta Hajdu Attila az Origo Sportnak.
Az 55 esztendős szakember hangsúlyozta, hogy a magyar klubok jelentős összegeket fordítanak az utánpótlás-nevelésre, ezért különösen fontosnak tartja, hogy a tehetséges játékosok a felnőttek között is bizonyíthassanak.
„Biztos vagyok benne, hogy vannak olyan külföldi játékosok, akiknek a szintjét egy magyar futballista is megüti. Fontos, hogy ezek a fiatalok lehetőséget kapjanak. Én ezzel egyetértek, szerintem ez egy jó módszer.”
Hajdu szerint ugyanakkor az sem mellékes, hogy egy vezetőedző mennyire mer kockáztatni, amikor fiatal labdarúgónak ad lehetőséget egy fontos nemzetközi kupamérkőzésen.
Azt, hogy ezt egy edző bátran meg meri csinálni, külön díjazom. Egy Európa-liga-mérkőzésre betenni egy fiatal játékost, az azért kockázat. Nyilvánvalóan ezek nem olyan döntések, amelyeken élet-halál múlik, de mégis kockázatosak. Azt gondolom, hogy ez egy bátor döntés, bírom, értem és támogatom az egészet
– méltatta Borbély Balázs húzását a tízszeres magyar válogatott egykori labdarúgó.
Óriási ugrást jelenthetett Radnótinak az Európa-liga
A húszéves kapus pályafutásában hatalmas változást jelentett, hogy a másodosztály után rögtön a nemzetközi kupaporondon, több mint 16 ezer néző előtt kellett helytállnia. Hajdu szerint egy ilyen lehetőség akár hosszú távon is meghatározhatja egy fiatal játékos karrierjét.
„Én azt gondolom, hogy az ő életében ez egy óriási lehetőség, amellyel lehet élni, de bele is lehet bukni. Úgy tudom elképzelni, hogy ahova most belecsöppent, ebbe az Európa-ligás hangulatba, egy nemzetközi meccsbe, teltház előtt, az egy teljesen más világ. A másodosztályú mérkőzések után ez olyan lehet, mint egy teljesen más mozi, egy másik bajnokság, egy másik liga. Ez egy fiatal játékosban úgy is dolgozhat, hogy nem tud teljesíteni, de egy jó versenyzőtípust éppen arra ösztönöz, hogy jó teljesítményt nyújtson.”
Radnóti a találkozó elején még kissé lámpalázasnak tűnt, ám a mérkőzés előrehaladtával egyre magabiztosabban védett, és fontos hárításokkal járult hozzá a Ferencváros győzelméhez. Az FTC-vel és az MTK-val is magyar bajnok Hajdu szerint egy ilyen bemutatkozás különösen nagy próbatétel egy fiatal kapus számára, hiszen rögtön kiderül, hogyan képes megbirkózni a rá nehezedő nyomással.
„Én ebből azt emelném ki, hogy ez rögtön egy teszt volt, miként viselkedik ez a fiatal játékos a lehetőség nyomása alatt. Most az elmondottak alapján összerakhatjuk a képet, hogy a nyomás alatt nem tört össze. Ez azt jelenti, hogy jó versenyzőtípus. Mindenféleképpen jó érzés, hogy van egy Dibusz Dénesed, van három kapusod, és amikor a harmadikhoz nyúlsz, ő is jó teljesítményt tud nyújtani. Így nem kell attól félni, mi lesz, ha bármelyikük megsérül.”
Radnóti maga is elárulta a lefújás után, hogy eleinte nehezen találta a helyét, később azonban fokozatosan megérkezett a mérkőzésbe. A fiatal kapus szerint a védők kezdetben ritkábban passzolták haza neki a labdát, de ahogy telt az idő, egyre jobban megbíztak benne. Hajdu szerint ez teljesen természetes folyamat, hiszen a kapus és a védelem összhangja különösen fontos, a Fradinál pedig hosszú évek óta Dibusz szerepeltetése jelenti a megszokott felállást.
Az még növeli is egy ilyen döntés kockázatát, ha van egy olyan kapusod, aki száz éve véd, és aki mögött ugyanazok a játékosok szerepelnek. Nyilvánvalóan nekik is más, ha egy másik ember, más hangon szól hozzájuk, ez a döntéshozatalnál is számíthat. De egy profi attól profi, hogy hamar tud alkalmazkodni. Ők is tudtak ehhez alkalmazkodni, ez a fiú pedig belejött. Az, hogy ez nem ment az első perctől kezdve, teljesen természetes. Olyan ember nincs, akit beteszel a másodosztályból az Európa-ligába, és nem érzel rajta némi lámpalázat.
„Mire várunk? Mitől félünk?” – Hajdu Attila üzent a fiatalok szerepeltetéséről
Az 1996-ban Háda-vándordíjas volt futballista szerint Radnóti bemutatkozása túlmutat egyetlen mérkőzésen, és újabb bizonyítéka annak, hogy a magyar utánpótlásban vannak olyan tehetségek, akik magasabb szinten is megállhatják a helyüket.
Én a mai napig hiszek abban, és nem tudnak eltántorítani ettől, hogy a magyar játékosok nemzetközi szinten is fel tudják venni a versenyt. Nyilvánvalóan nem mindegyik, de sok magyar futballista képes lenne erre. Ez is jó példa arra, hogy vannak a tarsolyban olyan fiataljaink, akikre számíthatunk a jövőben, akár nemzetközi mérkőzéseken is. Ez nem azt jelenti, hogy innentől kezdve ez a fiú nemzetközi klasszis, de azt igen, hogy vannak olyan fiatal játékosaink, akikben megvan a lehetőség.
Hajdu a magyar válogatottat is példaként említette, amelyben az utóbbi időben szintén több fiatal kapott bizalmat, és szerinte ez kifejezetten biztató tendencia. A szakember ugyanakkor különbséget tett az ésszerű kockázatvállalás és a felelőtlen döntések között. Úgy véli, Borbély Balázs a Plzen ellen megtalálta a megfelelő egyensúlyt.
Ebben volt kockázat, de nem nevezném hazardírozásnak. Van egy kapusunk, aki ott véd, akkor próbáljuk ki, tegyük be! Mire várunk? Mitől félünk? Ha ott van, kapjon lehetőséget!
A Csepel, a Vasas és a német Fortuna Köln egykori kapusa szerint ez a hozzáállás nemcsak a fiatalok bevetésére, hanem általában az edzői döntésekre is igaz.
„Én azt soha nem bírtam egy edzőben sem, amikor például a cseréknél csak vár. Valami nem megy, de várunk, majd a hetvenedik percben cserélünk, vagy meglátjuk a szünet után. Mire várunk? Hát akkor jöjjön be, ott van, kapja a fizetését, próbáljuk ki! Ugyanígy vagyok ezzel is: ha van utánpótlásbázis, van háttér, márpedig van, akkor tegyük be a fiatalokat, próbáljuk ki őket!”
Hajdu hangsúlyozta, hogy mindehhez megfelelő szakmai érzék is szükséges, hiszen egy fiatal játékos fejlődésének éppúgy árthat a túlzott teher, mint a lehetőségek hiánya.
„Ehhez kell egy olyan edző, olyan szakember, aki a kockázatot vállalva, észszerűen meg tudja lépni ezeket a döntéseket. Nem betesz egyszerre hat fiatalt, és akkor az egész összeomlik, a gyerek is összeomlik, hanem ezt észszerűen, optimális kockázatot vállalva csinálja.”
A Ferencváros korábbi BL-hőse számára így egyértelműen pozitív történet Radnóti Dániel nemzetközi bemutatkozása, és külön öröm számára, hogy Borbély Balázs mert élni a lehetőséggel.
„Jól vizsgázott, örömteli az egész történet. Azzal is egyetértek, hogy a Fradi él ezzel a lehetőséggel. Jó, hogy olyan edző van, aki ezt bátran vállalja, és be tud tenni egy fiatal játékost. Számomra ez egy sikersztori” – zárta gondolatait Hajdu Attila.