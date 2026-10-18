A Fradi csütörtök este Kristoffer Zachariassen duplájával 2–1-re legyőzte a Viktoria Plzent, így a Celtic elleni idegenbeli siker után a második Európa-liga-mérkőzését is megnyerte. Borbély Balázs vezetőedző már a kezdőcsapat kihirdetésekor alaposan meglepte a szurkolókat: a rutinos Dibusz Dénes helyett a mindössze húszéves Radnóti Dánielnek szavazott bizalmat.

Radnóti Dániel bemutatkozott az Európa-ligában a Fradi színeiben

Fotó: Szabolcs László

A fiatal kapus korábban csupán egy Magyar Kupa-mérkőzésen védett a Ferencváros első csapatában, ebben az idényben pedig a másodosztályú Soroksárban szerepelt. Balogh Tamás kapusedző a találkozó előtt elárulta, hogy Radnóti bevetését a fiatalszabály indokolta, a klub ugyanis szeretne minél több fiatalpercet gyűjteni. A döntés hátterében a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet (NSMI) akadémiai produktivitási rendszere áll, amelyben az Európa-ligában pályán töltött idő kétszeres szorzóval számít, így egy teljes mérkőzés 180 elszámolható fiatalpercet jelenthet.

A Fradi–Viktoria Plzen után meglepő kapusválasztásról és a fiatalok szerepeltetésének jelentőségéről Hajdu Attilát, a Ferencvárossal 1995-ben Bajnokok Ligája-csoportkörbe jutó egykori kapust kérdeztük.

Hajdu Attila szerint bátor döntést hozott a Fradi edzője

A Fradi korábbi kapusa úgy véli, a fiatal játékosok szerepeltetését ösztönző rendszernek fontos szerepe van abban, hogy a magyar tehetségek megfelelő lehetőséghez jussanak, és ne szoruljanak háttérbe a külföldi futballistákkal szemben.

„Az, hogy a csapat összeállításánál a szakmai stábnak nemcsak azt kell figyelembe vennie, ki milyen állapotban van, milyen tehetségű, sérült-e, vagy mennyire jó játékos, hanem más szempontokat is, furcsának tűnhet. De ezt elég sok helyen csinálták már annak érdekében, hogy a fiatal játékosok ne szoruljanak ki a csapatokból, és a külföldiek ne vegyék el a helyet azoktól a srácoktól, akik az utánpótlásban, az akadémiákon nőnek fel. Ez nem egyedülálló a világon” – mondta Hajdu Attila az Origo Sportnak.

Az 55 esztendős szakember hangsúlyozta, hogy a magyar klubok jelentős összegeket fordítanak az utánpótlás-nevelésre, ezért különösen fontosnak tartja, hogy a tehetséges játékosok a felnőttek között is bizonyíthassanak.