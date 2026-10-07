Gyászol Debrecen, miután életének 63. évében elhunyt az élvonalban szereplő labdarúgócsapat masszőre, Nagy István. A szakember a futballgenerációk sokaságát segítette a sikeres pályafutáshoz. A gyászhír napokkal a szombati FTC-DVSC NB I-es mérkőzés előtt rázta meg a vendég csapat öltözőjét.
Az FTC-DVSC meccs előtt elhunyt a vendég csapat masszőre
Nagy István még 2001-ben lett a DVSC masszőre. Eleinte a junioroknál vállalt szerepet, majd 23 éven keresztül az első csapatnál dolgozott.
Nagy István kiváló szakmai munkájával debreceni futballgenerációk sokaságát segítette a sikeres pályafutáshoz, emberként is végtelenül szeretetreméltó volt. Példaértékűen jóindulatú, közvetlenül kommunikáló, remek humorú karaktert ismerhettünk meg benne, akinek nemcsak a munkája, hanem a személyisége is nagyon hiányozni fog a Loki öltözőjéből
– olvasható a debreceni klub oldalán.
A szakember életének 63. évében, súlyos betegség következtében hunyt el.
A népszerű Pityu bá férfiasan küzdött a súlyos betegség ellen, ám hétfőn este elhagyta az árnyékvilágot. A DVSC osztozik a család fájdalmában, Nagy István emlékét megőrizzük
– közölte a klub.
A DVSC a kéthetes válogatott szünetet követően szombaton, a Ferencváros otthonában folytatja az NB I-et (17.00, tv: M4 Sport).