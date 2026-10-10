Különleges mérkőzés lesz a szombati FTC-DVSC NB I-es találkozó Ferenczi István számára. Az egykori labdarúgó a hazai csapat színeiben gólkirályi címet szerzett, Debrecenben pedig magyar bajnok lett az élvonalban. Sőt, utóbbi klubnál a jelenlegi csapatkapitány, Dzsudzsák Balázs "pótapukája" is volt.

FTC-DVSC: Ferenczi István mindkét csapat színeiben játszott

Fotó: Mediaworks

FTC-DVSC (NB I)

szombat, 17.00, tv: M4 Sport

Ferenczi István a DVSC színeiben lett NB I-es bajnok, még 2006-ban. Az egykori válogatott labdarúgó úgy érzi, bár alakulhatott volna jobban pályafutása debreceni kitérője, a régi stadionban szinte majdnem minden meccsen telt ház előtt és ragyogó hangulatban léphetett pályára.

Nagyon szerettem a várost és egy igazán jó csapatban focizhattam. Szerencsés vagyok, mert amikor Debrecenben voltam, Dzsudzsák Balázs akkor került fel a felnőtt csapatba. Úgyhogy gyorsan "pótapa" szerepet játszottam nála. Én azért még remélem, hogy nem ez lesz az utolsó szezonja. Az utóbbi évek egyik legjobb magyar játékosáról beszélünk, aki egy olyan bal lábbal és rúgótechnikával rendelkezik, ami szerintem nemcsak itthon, hanem Európában is ritka. Abszolút meghatározza még most is a Debrecennek a játékát, meg tudja szabni a meccsnek a ritmusát, a pontrugásai pedig szerintem még 5 év múlva is életveszélyesek lennének

– fogalmazott az Origo Sportnak Ferenczi István, aki a DVSC-től való távozása után két évvel csatlakozott a Ferencvároshoz.

Ferenczi István és Dzsudzsák Balázs Debrecenben futballoztak együtt

Fotó: Németh Ferenc / NF

A Fradival egy szezont játszottam NB II-ben, amikor visszakerült a csapat az élvonalba

– emlékezett vissza a korábbi csatár, aki gólkirályi címet szerzett a másodosztályban a zöld-fehérek játékosaként, majd további egy évig erősítette a klubot az élvonalban.

A Fradi egy más szint, mindenféle szemszögből. Nagyon szép emlékeket őrzök, rengeteg jó, emlékezetes mérkőzésről. Ha ki lehet emelni egyet, amikor visszakerültünk az élvonalba, az első hazai meccsen valami elképesztő hangulatot teremtettek a szurkolók, fantasztikus volt.

Ferenczi István az FTC-DVSC mérkőzésről

Ferenczi István jelenleg annak a Vasasnak az asszisztensedzője, amelyik már az FTC-vel és a DVSC-vel is játszott ebben a szezonban.

Debrecenben kétgólos hátrányból sikerült megfordítanunk a meccset. A Fradi ellen pedig úgy játszottunk, hogy közben ők a nemzetközi kupa selejtezőjében voltak érdekeltek, és nem mindig a legerősebb csapattal tudtak felállni. Ráadásul mi nagyon jól játszottunk a Groupamában, és értékes pontot szereztünk

– mesélte az egykori válogatott labdarúgó.