Futballon túlmutató jelenet történt vasárnap a Groupama Arénában. Az FTC-MTK NB I-es mérkőzés előtt valóra vált a hazai csapat brazil labdarúgójának, Cadunak az álma, amikor a kisfiával együtt sétált ki a pályára. A 29 éves játékos meghatódva mesélt a pillanatról.

Futballon túlmutató pillanatban volt része Cadunak az FTC-MTK meccsen

Fotó: Tumbász Hédi

FTC-MTK (NB I)

5-0

Futballon túlmutató pillanat az FTC-MTK meccsen

A Ferencváros az idei NB I-es szezon egyik legjobb játékát nyújtva győzte le 5-0-ra az MTK Budapestet – megszerezve ezzel első bajnoki győzelmét a Groupama Arénában. A zöld-fehérek brazil labdarúgója, Cadu szerint már nagyon megérdemelték ezt a sikert. A 29 éves játékosnak viszont más miatt is emlékezetes marad az örökrangadó, ugyanis még a kezdősípszó előtt megvalósult egy álma. Amikor kilépett a pályára, vele volt a kisfia.

Még mindig olyan, mintha álom lenne, mert mindig is ezt álmodtam, mióta megtudtam, hogy fiú lesz. Arról álmodtam, hogy eljön ez a nap, és annyira boldog vagyok, hogy velem jöhetett a pályára, és valóra váltotta ezt az álmot

– mesélte meghatódva a Fradi Médiának Cadu, akinek gyermeke, Saúl többször is feltűnt már a csapat körül. Az egyik edzésen ellopta a show-t a jelenlétével, amikor a labdarúgókkal játszadozott.

Tegnap elalvás előtt beszéltem a feleségemmel, és azt mondtam: Istenem, vajon milyen lesz holnap, vajon sírni fog-e, meg minden… De fantasztikus volt, és szerencsét is hozott nekem, nagyon jól játszottunk. Azt hiszem, ebben a három pontban neki is része volt, szóval igen, csodálatos érzés volt

– idézte fel a futballon túlmutató pillanatot az FTC 29 éves brazil labdarúgója.