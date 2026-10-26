Az FTC-MTK örökrangadó sima hazai sikert hozott, Borbély Balázs együttese 5-0-ra nyert a Groupama Arénában. A Fradi kiváló játékkal zsebelte be a három pontot, a zöld-fehérek a 15. és a 20. perc között három gólt is szereztek. A Ferencváros számára különösen fontos volt ez a siker, ugyanis az NB I-ben ez volt a csapat első hazai győzelme a 2026/2027-es szezonban.

FTC-MTK: A Fradi kiütéssel nyerte az örökrangadót

Fotó: fradi.hu

NB I, 11. forduló: FTC-MTK 5-0 (3-0)

gólszerzők: Maiga (15., 20.), Yusuf (17.), Zachariassen (52., tizenegyesből), Corbu (68.)

FTC-MTK: Borbély Balázs szerint nem dőlhetnek hátra

A mérkőzés után a Fradi edzője örömmel nyugtázta, hogy ilyen remek játékkal nyertek, ugyanakkor egy fontos dologra is felhívta a figyelmet.

„Sikerült megszerezni a szezonban az első hazai győzelmet. Még boldogabbá tesz a játék, amivel ezt megszereztük.

Remélem, ez jó hatással lesz a csapatra, senki nem dől hátra. Szeretném, hogyha a csapat ugyanígy játszana tovább, ugyanebben a felfogásban és ugyanilyen eredményesen.

Rengeteget elemeztünk, bízom abban, hogy a játékosok most már tudják, mi hiányzott az előző döntetleneknél” – nyilatkozta Borbély, akinek az irányításával először nyert hazai bajnokit a Fradi.

A Ferencváros az MTK elleni győzelmet megelőzően sorozatban négy döntetlent játszott az NB I-ben, és ezt megelőzően legutóbb szeptember 3-án nyert a Győr otthonában. A Fradi kiváló hetet zárt, mert az csütörtökön az Európa-ligában 4-1-re verte a portugál Torreense együttesét.

Borbély Balázs csapata szerdán a MOL Magyar Kupában a Bicske otthonában lép pályára, november 1-jén pedig jön a Paks elleni, hazai NB I-es rangadó.