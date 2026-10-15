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Borbély Balázs és játékosa, Cadu is jó ismerőseivel csap össze az Európa-ligában. A tréner az ellenfél asszisztens- és kapusedzőjével ápolt jó kapcsolatot, a brazil labdarúgó pedig a mai napig baráti viszonyban van a cseh csapat több játékosával – így vágnak neki a csütörtöki FTC-Plzen találkozónak.

Barátból ellenfelek – ebben a helyzetben találta magát a csütörtöki FTC-Plzen Európa-liga mérkőzés előtt a hazai csapat vezetedzője, Borbély Balázs és játékosa, Cadu is. A magyar rekordbajnokot irányító 47 éves szakember a cseh klub asszisztens- és kapusedzőjével is jól ismerik egymást, a 29 éves brazil labdarúgó pedig korábbi csapattársaival néz farkasszemet.

Borbély Balázs az FTC-Plzen Európa-liga mérkőzés előtt
Borbély Balázs ismerőseivel találkozik az FTC-Plzen Európa-liga mérkőzésen
Fotó: Hasan Tascan / Anadolu via AFP
  • FTC-Plzen (Európa-liga)
  • csütörtök, 21.00, tv: M4 Sport

A Celtic otthonában aratott 3-1-es győzelmet követően a Viktoria Plzen ellen folytatja az Európa-liga alapszakaszát a Ferencváros. A zöld-fehérek vezetőedzője, Borbély Balázs és a csapat brazil labdarúgója, Cadu is jó ismerőseivel csap össze csütörtökön.

Barátból ellenfelek az FTC-Plzen mérkőzésen

A Fradi trénerét, Borbély Balázst valamint a Plzen asszisztens- és kapusedzőjét, Marek Bakost és Matús Kozácikot egy negyedik személy, Marián Cisovsky köti össze. A 2020-ban elhunyt egykori labdarúgó mindhárom szakemberrel játszott együtt – az FTC vezetőedzőjével a szlovák válogatottban, Ligetfalun és Temesváron is – és jó barátságot ápoltak.

Borbély Balázs, Marek Bakos és Matús Kozácik segítették Cisovskyt, amikor éveken át harcolt egy gyógyíthatatlan, izomsorvadással járó betegséggel (ASL), amit még 2014-ben diagnosztizáltak nála. A korábbi szlovák válogatott hátvéd 2020-ban, 40 évesen vesztette életét.

A Ferencváros brazil labdarúgója, Cadu is hasonló helyzetben van az Európa-liga mérkőzés előtt, mint edzője, Borbély Balázs. A 29 éves balhátvéd a Plzen több játékosával ápol baráti viszonyt a mai napig, ugyanis tavaly éppen a cseh klubtól igazolt a magyar rekordbajnokhoz.

Ők valóban közeli barátaim, akikkel a mai napig is kapcsolatban vagyok. Mindannyiukkal jó a viszonyom, és mint mindig, most is a legjobbakat kívánom nekik a futball-karrierjükben. Ilyen a futball, régebben ott játszottam, most itt játszom, és természetesen egymás ellen kell játszanunk. Jól ismernek, úgyhogy felkészülnek majd arra is, hogy én mit fogok csinálni

nyilatkozta a Fradi Médiának Cadu.

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Az FTC-Plzen Európa-liga mérkőzést a lengyel Damian Sylwestrzak vezeti, a 34 éves játékvezető munkáját Pawel Sokolnicki és Adam Karasewicz segítik majd asszisztensként, a negyedik játékvezető Marcin Kochanek lesz, míg a VAR-szobában Piotr Lasyk tölti be a vezető videóbíró szerepét.

 

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