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Borbély Balázs a győzelem után sem rejtette véka alá, mi zavarta leginkább a Ferencváros játékában. Az FTC-Plzen összecsapást követően a vezetőedző egyértelmű üzenetet küldött az egyik játékosának, és azt is világossá tette, milyen következménye lehet egy újabb hasonló hibának.

Kristoffer Zachariassen duplájával fontos, 2–1-es győzelmet aratott a Ferencváros a Viktoria Plzen ellen az Európa-ligában. Az FTC-Plzen mérkőzés után Borbély Balázs azonban a siker ellenére sem volt maradéktalanul elégedett: a Fradi vezetőedzőjét különösen az bosszantotta, hogy csapata kétgólos előnyben saját magának tette nehézzé a hajrát, egyik játékosának pedig egyértelmű figyelmeztetést is küldött.

Borbély Balázs kemény figyelmeztetést küldött az egyik játékosának az FTC-Plzen Európa-liga meccs után
Borbély Balázs kemény figyelmeztetést küldött az egyik játékosának az FTC-Plzen Európa-liga meccs után 
Fotó: MW

FTC-Plzen: Borbély Balázs a győzelem ellenére sem volt elégedett

Borbély Balázs bátran változtatott a kezdőcsapatán, és több döntése is bejött. A kezdőbe bekerülő Veljko Birmancsevics készítette elő Kristoffer Zachariassen vezető gólját, majd később a büntetőt is a szerb szélső harcolta ki. A gól nélküli első félidőben mindkét kapu előtt adódtak veszélyes lehetőségek, a fordulás után azonban a Ferencváros magasabb fokozatba kapcsolt, és megtalálta a rést a cseh együttes védelmén. A Fradi kétgólos előnybe került, ám a nyugodt végjáték ezúttal is elmaradt. A Debrecen elleni 1–1-es bajnokihoz hasonlóan a hajrában ismét az ellenfél előrehúzódó kapusára is figyelnie kellett a Ferencvárosnak. Borbély Balázst azonban nem ez bosszantotta igazán.

Nem attól voltam ideges, hogy előrejött a kapusuk. Kétgólos előnyben egyértelművé kellett volna tennünk a mérkőzést, ehelyett saját butaságainkból csináltunk drámát. Ez számomra elfogadhatatlan, ilyen szinten nem fér bele

 – mondta a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón a Fradi vezetőedzője, aki hozzátette: 

Az első félidőben azt éreztem, határozottabbnak kell lennünk, ezt kértem a játékosoktól is. A fordulás után jobban kezdtünk, kellően agresszíven futballoztunk, volt egy jó húszperces időszakunk, és a gól is megérkezett. Az ellenfél igazán nagy helyzetet nem tudott kialakítani egészen a hajrában elkövetett butaságunkig.

A találkozón a húszéves Radnóti Dániel kapott lehetőséget a Ferencváros kapujában. A fiatal játékos ezen a szinten korábban még nem bizonyíthatott, sőt az NB I-ben sem láthatták védeni a szurkolók. Borbély Balázs elismerte, hogy volt kockázat a szerepeltetésében.

"Annyiban mindenképpen kockázatot vállaltunk, hogy ezen a szinten, sőt még az NB I-ben sem láttuk védeni. Az adottságaival tisztában vagyunk, de azt nem tudhattuk, éles helyzetben mire lesz képes. Jó formában volt, és nem izgulós típus, ezért nem tartottam attól, hogy ne tudná megoldani a feladatot. Az elején talán érződött rajta némi lámpaláz, de jól lehozta a mérkőzést."

 

Borbély Balázs egyértelművé tette: ha nem változtat, nem lesz ott a kezdőben

A 47 éves vezetőedző ugyan nem nevezte meg az érintett futballistát, de világossá tette, hogy a hibát nem hagyja szó nélkül, és annak akár a kezdőcsapat összeállítására is hatása lehet.

Beszélek az érintett játékossal, megmutatom neki a történteket. Ha nem változtat, legközelebb nem lesz ott a kezdőcsapatban.

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