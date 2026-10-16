Kristoffer Zachariassen duplájával fontos, 2–1-es győzelmet aratott a Ferencváros a Viktoria Plzen ellen az Európa-ligában. Az FTC-Plzen mérkőzés után Borbély Balázs azonban a siker ellenére sem volt maradéktalanul elégedett: a Fradi vezetőedzőjét különösen az bosszantotta, hogy csapata kétgólos előnyben saját magának tette nehézzé a hajrát, egyik játékosának pedig egyértelmű figyelmeztetést is küldött.

Borbély Balázs kemény figyelmeztetést küldött az egyik játékosának az FTC-Plzen Európa-liga meccs után

Fotó: MW

FTC-Plzen: Borbély Balázs a győzelem ellenére sem volt elégedett

Borbély Balázs bátran változtatott a kezdőcsapatán, és több döntése is bejött. A kezdőbe bekerülő Veljko Birmancsevics készítette elő Kristoffer Zachariassen vezető gólját, majd később a büntetőt is a szerb szélső harcolta ki. A gól nélküli első félidőben mindkét kapu előtt adódtak veszélyes lehetőségek, a fordulás után azonban a Ferencváros magasabb fokozatba kapcsolt, és megtalálta a rést a cseh együttes védelmén. A Fradi kétgólos előnybe került, ám a nyugodt végjáték ezúttal is elmaradt. A Debrecen elleni 1–1-es bajnokihoz hasonlóan a hajrában ismét az ellenfél előrehúzódó kapusára is figyelnie kellett a Ferencvárosnak. Borbély Balázst azonban nem ez bosszantotta igazán.

Nem attól voltam ideges, hogy előrejött a kapusuk. Kétgólos előnyben egyértelművé kellett volna tennünk a mérkőzést, ehelyett saját butaságainkból csináltunk drámát. Ez számomra elfogadhatatlan, ilyen szinten nem fér bele

– mondta a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón a Fradi vezetőedzője, aki hozzátette:

Az első félidőben azt éreztem, határozottabbnak kell lennünk, ezt kértem a játékosoktól is. A fordulás után jobban kezdtünk, kellően agresszíven futballoztunk, volt egy jó húszperces időszakunk, és a gól is megérkezett. Az ellenfél igazán nagy helyzetet nem tudott kialakítani egészen a hajrában elkövetett butaságunkig.

A találkozón a húszéves Radnóti Dániel kapott lehetőséget a Ferencváros kapujában. A fiatal játékos ezen a szinten korábban még nem bizonyíthatott, sőt az NB I-ben sem láthatták védeni a szurkolók. Borbély Balázs elismerte, hogy volt kockázat a szerepeltetésében.