Az FTC-Plzen mérkőzés 2–1-es hazai sikerrel zárult az Európa-ligában: Kristoffer Zachariassen kétszer is betalált, míg a túloldalon Denise Visinsky a hajrában szépített. A lefújást követően a cseh sajtó nemcsak a vendégek hibáit vette elő, hanem a zöld-fehérek teljesítményét is igyekezett árnyalni. Radoslav Kovác szerint csapata gyakorlatilag odaajándékozta a három pontot, az egyik helyi portál pedig a Groupama Arénának és a foghíjas lelátóknak is odaszúrt.
FTC-Plzen Európa-liga
- 2-1 (Gólszerzők: Kristoffer Zachariassen 49, 81., Denis Visinsky 90.)
A cseh Livesport hosszabb elemzésben foglalkozott az FTC-Plzen találkozóval, és külön kitért a Ferencváros stadionjára is. A lap meglehetősen csípősen vezette fel a témát, amikor azt írta a Groupama Arénáról:
Ez nem a Wembley és nem a Camp Nou.
A csehek azt is megjegyezték, hogy a stadion nagyjából 22 ezer néző befogadására alkalmas, a Viktoria Plzen elleni mérkőzésen pedig messze nem volt telt ház. A beszámoló szerint sok világoszöld ülőhely maradt üresen, amelyek jól látszottak a lelátókon.
Kovác szerint a Plzen ajándékozta oda a győzelmet
A Viktoria Plzen vezetőedzője a mérkőzés után egyértelműen úgy érezte, csapata saját magát hozta nehéz helyzetbe. A szakember szerint a Plzen játékában legalább egy pont benne volt, a vereséget pedig elsősorban a saját hibáik okozták.
Azt gondolom, a hibáinkkal ajándékoztuk oda a győzelmet
– fogalmazott Kovác.
A cseh Sport.cz hasonlóan értékelte a történteket. A lap szerint a Viktoria Plzen gyakorlatilag mindkét ferencvárosi gólt „olcsón ajándékozta oda” az ellenfélnek.
Az első találat előtt Amar Memic veszített labdát, a Ferencváros pedig gyorsan kihasználta a lehetőséget: Veljko Birmancevic előkészítése után Zachariassen talált a kapuba. A második gól előtt Sampson Dweh szabálytalankodott Birmanceviccsel szemben a tizenhatoson belül, a megítélt büntetőt pedig ismét Zachariassen értékesítette. Kovác különösen a tizenegyeshez vezető jelenet miatt bosszankodott. A plzeni edző szerint teljesen felesleges volt ilyen helyzetbe hozni az ellenfelet, miközben játékosaitól azt kérte, hogy kilencven percen keresztül maximálisan koncentráljanak.
A Fradi tizenegyesét is megpiszkálták a csehek
A Livesport a büntetőt sem hagyta szó nélkül. A jelenetet egyenesen a „Szigorú tizenegyes?” kérdéssel vezették fel.
A cseh lap szerint Birmancevic ügyesen használta ki Dweh kinyújtott lábát a tizenhatoson belül. A plzeni védő reklamált is az eset után, mert úgy érezte, a Ferencváros játékosa rájátszott az esésre. A játékvezető azonban tizenegyest ítélt, és a VAR sem változtatott a döntésen. Zachariassen a labda mögé állt, értékesítette a büntetőt, ezzel pedig megszerezte saját maga és a Ferencváros második gólját is.
A cseh elemzés arra is kitért, hogy a Ferencváros a mérkőzés későbbi szakaszában egyre inkább visszaállt, miközben a Plzen próbált nyomást gyakorolni. A vendégek a hajrában Visinsky révén szépítettek is, az egyenlítés azonban már nem jött össze.