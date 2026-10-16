Az FTC-Plzen mérkőzés 2–1-es hazai sikerrel zárult az Európa-ligában: Kristoffer Zachariassen kétszer is betalált, míg a túloldalon Denise Visinsky a hajrában szépített. A lefújást követően a cseh sajtó nemcsak a vendégek hibáit vette elő, hanem a zöld-fehérek teljesítményét is igyekezett árnyalni. Radoslav Kovác szerint csapata gyakorlatilag odaajándékozta a három pontot, az egyik helyi portál pedig a Groupama Arénának és a foghíjas lelátóknak is odaszúrt.

Az FTC-Plzen összecsapás 2–1-es hazai sikerrel zárult, a cseh sajtó mégis talált fogást a zöld-fehéreken

Fotó: Szabolcs László

FTC-Plzen Európa-liga

2-1 (Gólszerzők: Kristoffer Zachariassen 49, 81., Denis Visinsky 90.)

A cseh Livesport hosszabb elemzésben foglalkozott az FTC-Plzen találkozóval, és külön kitért a Ferencváros stadionjára is. A lap meglehetősen csípősen vezette fel a témát, amikor azt írta a Groupama Arénáról:

Ez nem a Wembley és nem a Camp Nou.

A csehek azt is megjegyezték, hogy a stadion nagyjából 22 ezer néző befogadására alkalmas, a Viktoria Plzen elleni mérkőzésen pedig messze nem volt telt ház. A beszámoló szerint sok világoszöld ülőhely maradt üresen, amelyek jól látszottak a lelátókon.

Kovác szerint a Plzen ajándékozta oda a győzelmet

A Viktoria Plzen vezetőedzője a mérkőzés után egyértelműen úgy érezte, csapata saját magát hozta nehéz helyzetbe. A szakember szerint a Plzen játékában legalább egy pont benne volt, a vereséget pedig elsősorban a saját hibáik okozták.

Azt gondolom, a hibáinkkal ajándékoztuk oda a győzelmet

– fogalmazott Kovác.

A cseh Sport.cz hasonlóan értékelte a történteket. A lap szerint a Viktoria Plzen gyakorlatilag mindkét ferencvárosi gólt „olcsón ajándékozta oda” az ellenfélnek.