A Ferencváros Viktoria Plzen elleni Európa-liga-mérkőzését a lengyel Damian Sylwestrzak vezeti, akinek a neve az elmúlt években többször is súlyos játékvezetői hibák és nagy port kavaró döntések miatt került a középpontba. Volt, hogy tévesen állított ki egy játékost, ami után "pihenőre küldték", máskor a lengyel sajtó szerint háromszor is megsértette a szabályokat egyetlen kiállítás kezelése során, legutóbb pedig alig néhány nappal az FTC-Plzen meccs előtt robbant ki botrány a döntései miatt.
- FTC-Plzen Európa-liga
- 21:00, Tv: M4 Sport
Néhány nappal az FTC-Plzen meccs előtt is állt a bál
Sylwestrzak október 11-én a Legia Warszawa–Wisla Kraków rangadón fújta a sípot, és bár a találkozó 2–0-s hazai sikerrel zárult, a lefújás után legalább annyi szó esett a játékvezető döntéseiről, mint magáról az eredményről. A Wisla már az első félidőben tizenegyest reklamált de a bíró továbbengedte a játékot, és a VAR sem avatkozott közbe. A döntés komoly vitát váltott ki, több lengyel szakértő szerint ugyanis a vendégek joggal várhattak volna büntetőt.
A kedélyeket aztán tovább borzolta a Legia első gólját megelőző jelenet. A varsóiak végezhettek el egy bedobást annak ellenére, hogy a labda a Wislát illette volna, az ezt követő támadásból pedig megszületett a hazaiak vezető találata. A hibát utólag már nem lehetett korrigálni, mivel a bedobás nem tartozik a VAR által felülvizsgálható szituációk közé. Sylwestrzak később maga is elismerte, hogy ennél a jelenetnél tévedett, a korábbi tizenegyesgyanús eset megítélésében viszont kitartott az eredeti döntése mellett. Mindez csak tovább szította a vitát: a lengyel sajtóban hosszasan elemezték a teljesítményét, és több korábbi játékvezető is kritikával illette.
Háromszor is megsérthette a szabályokat
A lengyel bíró 2025 áprilisában is viták kereszttüzébe került a Pogon Szczecin-Rakow Czestochowa bajnokin. A meccs elején a rakowi Erick Otieno durván szabálytalankodott egy hazai játékossal szemben. Sylwestrzak előbb csak szabadrúgást ítélt, amit el is végeztek, majd a VAR-vizsgálat után mégis kiállította Otienót.
A piros lap indokoltsága önmagában nem váltott ki különösebb vitát, az odáig vezető eljárás viszont annál inkább.
A TVP Sport játékvezetői elemzése szerint Sylwestrzak három ponton is megsértette a játékszabályokat, illetve a VAR-protokollt, ugyanis miután a játékot szabályosan újraindították, már nem térhetett volna vissza ilyen módon a korábbi jelenethez. A döntés ráadásul a mérkőzés alakulására is komoly hatással volt: a Rakow több mint hetven percet játszott emberhátrányban, a Pogon pedig végül 1–0-ra megnyerte a találkozót.
A VAR-szobában is komoly kritikákat kapott
Sylwestrzak 2025-ben a VAR-szobában is vitatott döntésekkel került a figyelem középpontjába. A Cracovia–Jagiellonia bajnokin előbb a hazai Otar Kakabadze, majd a vendég Lamine Diaby-Fadiga követett el olyan kemény szabálytalanságot, amely a lengyel szakértők szerint piros lapot ért volna, a videóbíró azonban egyik esetben sem avatkozott közbe. A TVP Sport mindkét szituációt súlyos játékvezetői hibának minősítette.
Rossz játékost állított ki, utána nem fújhatta a sípot
A 2023 szeptemberében rendezett Piast Gliwice–Legia Warszawa meccsen egy egészen különös hiba miatt került reflektorfénybe a lengyel játékvezető. Tévesen kiállította a vendégek csapatkapitányát, Josuét, majd a lefújás után elismerte, hogy rossz játékosnak adta a második sárga lapot. A figyelmeztetést később törölték, Sylwestrzak pedig a következő fordulóban nem kapott élvonalbeli mérkőzést.
Sylwestrzak munkáját két honfitársa, Pawel Sokolnicki és Adam Karasewicz segíti majd asszisztensként az FTC-Plzen mérkőzésen, a negyedik játékvezető Marcin Kochanek lesz, míg a VAR-szobában Piotr Lasyk tölti be a vezető videóbíró szerepét. Érdekesség, hogy Sokolnicki a 2022-es világbajnokság döntőjén is közreműködött asszisztensként.