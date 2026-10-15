A Ferencváros Viktoria Plzen elleni Európa-liga-mérkőzését a lengyel Damian Sylwestrzak vezeti, akinek a neve az elmúlt években többször is súlyos játékvezetői hibák és nagy port kavaró döntések miatt került a középpontba. Volt, hogy tévesen állított ki egy játékost, ami után "pihenőre küldték", máskor a lengyel sajtó szerint háromszor is megsértette a szabályokat egyetlen kiállítás kezelése során, legutóbb pedig alig néhány nappal az FTC-Plzen meccs előtt robbant ki botrány a döntései miatt.

Damian Sylwestrzak lesz az FTC-Plzen játékvezetője Fotó: MARCIN GOLBA / NurPhoto

FTC-Plzen Európa-liga

21:00, Tv: M4 Sport

Néhány nappal az FTC-Plzen meccs előtt is állt a bál

Sylwestrzak október 11-én a Legia Warszawa–Wisla Kraków rangadón fújta a sípot, és bár a találkozó 2–0-s hazai sikerrel zárult, a lefújás után legalább annyi szó esett a játékvezető döntéseiről, mint magáról az eredményről. A Wisla már az első félidőben tizenegyest reklamált de a bíró továbbengedte a játékot, és a VAR sem avatkozott közbe. A döntés komoly vitát váltott ki, több lengyel szakértő szerint ugyanis a vendégek joggal várhattak volna büntetőt.

A kedélyeket aztán tovább borzolta a Legia első gólját megelőző jelenet. A varsóiak végezhettek el egy bedobást annak ellenére, hogy a labda a Wislát illette volna, az ezt követő támadásból pedig megszületett a hazaiak vezető találata. A hibát utólag már nem lehetett korrigálni, mivel a bedobás nem tartozik a VAR által felülvizsgálható szituációk közé. Sylwestrzak később maga is elismerte, hogy ennél a jelenetnél tévedett, a korábbi tizenegyesgyanús eset megítélésében viszont kitartott az eredeti döntése mellett. Mindez csak tovább szította a vitát: a lengyel sajtóban hosszasan elemezték a teljesítményét, és több korábbi játékvezető is kritikával illette.

Háromszor is megsérthette a szabályokat

A lengyel bíró 2025 áprilisában is viták kereszttüzébe került a Pogon Szczecin-Rakow Czestochowa bajnokin. A meccs elején a rakowi Erick Otieno durván szabálytalankodott egy hazai játékossal szemben. Sylwestrzak előbb csak szabadrúgást ítélt, amit el is végeztek, majd a VAR-vizsgálat után mégis kiállította Otienót.