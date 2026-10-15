Nem mindennapi előzmények után készül a Viktoria Plzen a Ferencváros elleni Európa-liga-mérkőzésre. Az FTC-Plzen összecsapás előtt ugyanis kiderült, hogy a cseh együttes egyik támadója, Prince Adu nem sérülés miatt maradt otthon: a cseh sajtó szerint a ghánai futballista fegyelmi okokból nem utazhatott el Budapestre, miután a klubnál megelégelték a viselkedését.

FTC-Plzen: Prince Adu kimaradt a cseh keretből Fotó: MICHAL CIZEK / AFP

FTC-Plzen Európa-liga

21.00, Tv: M4 Sport

FTC-Plzen: Prince Adu kimaradt a cseh keretből

A 23 éves támadó hiánya már a Plzen budapesti utazásakor feltűnést keltett. Adu nem került be a Ferencváros ellen készülő keretbe, Radoslav Kovac vezetőedző pedig a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón sem akarta részletesen elárulni, miért hagyták otthon a játékost.

Nincs a keretben, ez az edző döntése. Nem szeretném tovább részletezni, a következő mérkőzésre koncentrálunk

– mondta Kovac.

A cseh sajtó azonban hamarosan beszámolt arról, mi állhatott a döntés hátterében. Az iSport információi szerint a Plzennél már egy ideje nem voltak elégedettek Adu hozzáállásával és az edzésmunkájával, az utolsó cseppet pedig a Mlada Boleslav ellen 3-0-ra megnyert bajnoki jelenthette.

A ghánai csatár a teljes mérkőzést a kispadon töltötte. A lefújás után a keveset vagy egyáltalán nem játszó futballistáknak levezető futáson kellett volna részt venniük, Adu azonban a beszámolók szerint nem teljesítette a feladatot, hanem engedély nélkül az öltözőbe ment.

A sajtó szerint Adut ezt követően kivették az első csapat keretéből, és a tartalékokhoz irányították. Olyan hírek is megjelentek, hogy akár a téli szünetig a B csapatnál maradhat, ezt azonban a klub hivatalosan egyelőre nem erősítette meg.

Adu hiánya érzékenyen érintheti a Plzen támadójátékát a Ferencváros ellen, ugyanakkor Kovac jó hírt is kapott. A sérüléséből visszatérő csapatkapitány, Matej Vydra elutazott Budapestre, és az edző szerint várhatóan 10-20 percet már képes lehet vállalni.