Csütörtökön az FTC–Plzen mérkőzéssel folytatódik a Ferencváros szereplése az Európa-ligában. A cseh együttes komoly hiányzókkal készülhet a budapesti összecsapásra: bár a Viktoria Plzen 3–0-s győzelemmel hangolt a találkozóra, a Mladá Boleslav elleni főpróbát öt játékosa is kihagyta egészségügyi okok miatt. Köztük van az első számú kapus, Florian Wiegele, valamint az egyik legjobb védőjük, Merchas Doski is, miközben Matej Vydra, Václav Jemelka és Jan Paluska már hosszabb ideje nem bevethető. Egyelőre kérdéses, hogy a friss hiányzók közül ki épülhet fel a Ferencváros elleni találkozóra.

FTC–Plzen: komoly hiányzói lehetnek a cseh együttesnek Fotó: Facebook

FTC–Plzen Európa-liga

csütörtök, 21:00, Tv: M4 Sport

FTC–Plzen: több alapember is hiányozhat a cseheknél

A legnagyobb kérdőjel Florian Wiegele neve mellett van. A 25 éves osztrák kapus súlyos betegség miatt kihagyta a Mlada Boleslav elleni bajnokit, ez pedig az idényben az első olyan mérkőzés volt, amelyen nem ő védte a Plzen kapuját. A számai is jól mutatják, mennyire fontos játékos: a bajnokságban nyolc meccsen 720 percet töltött a pályán, vagyis addig minden percet végigvédett, két alkalommal pedig gólt sem kapott.

Az Európa-ligában is ő volt az első számú kapus, két mérkőzésen összesen 210 percet játszott. Amennyiben csütörtökön sem tud pályára lépni, ismét Dominik Tapaj kaphat lehetőséget, aki a Mlada Boleslav ellen kapott gól nélkül hozta le a találkozót, ugyanakkor a mostani bajnoki idényben ez mindössze a második szereplése volt a Plzen kapujában.

Wiegele mellett Merchas Doski állapota is aggodalomra adhat okot. Az iraki válogatott védő szintén egészségügyi probléma miatt maradt ki a főpróbáról, de a klub egyelőre nem közölte, pontosan mi a baja. Doski rendszeresen szerepel a csapatban, a bajnokságban nyolc mérkőzésen végig a pályán volt, és az Európa-ligában is többször számított rá a szakmai stáb, így az ő esetleges hiánya érzékenyen érinthetné a cseheket.

A másik három játékos már hosszabb ideje sérüléssel bajlódik. Matej Vydra augusztus 30. óta térdprobléma miatt nem bevethető. A 34 éves, korábban a Premier League-ben is szereplő támadó tavasszal közel két hónapot hagyott ki hasonló sérülés miatt. Vaclav Jemelka pedig még régebb óta harcképtelen. A 31 éves cseh válogatott középhátvéd április vége óta térdsérüléssel bajlódik, és már korábban is voltak problémái ugyanezzel a testrésszel. A rutinos védő pályafutása során 222 mérkőzésen szerepelt a cseh élvonalban, ezeken 12 gólt szerzett, a mostani szezonban azonban sérülése miatt még nem tudott pályára lépni a bajnokságban. Jan Paluska esetében szintén hosszabb kihagyásról van szó. A 21 éves középhátvéd 2025 novembere óta nem játszott tétmérkőzést, miután lágyékműtéten esett át.