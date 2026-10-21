Nemtetszését fejezte ki Borbély Balázs vezetőedző egy portugál újságíró szavaival kapcsolatban. A 47 éves szakember a csütörtöki FTC-Torreense mérkőzés előtti sajtótájékoztatón válaszolt a média munkatársainak kérdéseire, amikor pedig megkérdezték tőle, hogy az NB I-es vagy az Európa-ligás Fradira számíthat-e az ellenfél, elmondta: nem szereti ezt az összehasonlítást.

Borbély Balázs, a Ferencváros edzője újságírói kérdésekre válaszolt az FTC-Torreense mérkőzés előtt

Fotó: Hasan Tascan / Anadolu via AFP

FTC-Torreense (Európa-liga)

csütörtök, 18.45, tv: M4 Sport

Borbély Balázs az FTC-Torreense mérkőzésről

Borbély Balázs azzal kezdte a portugál másodosztályú Torreense elleni Európa-liga-mérkőzést megelőző sajtótájékoztatót, hogy ezen a szinten már nincs könnyű ellenfél. A 47 éves szakember egy jól szervezett csapatra számít. Úgy fogalmazott, hogy jobban fog egy NB I-es meccsre hasonlítani a találkozó, mint az eddigi nemzetközi mérkőzéseikre.

Nem olyan játékfelfogásban fognak játszani, mint a Plzen, hanem inkább mélyebbre húzódó védekezést várok. Ez ellen játszottunk Nyíregyházán és Kisvárdán is, nem nyertünk ezeken a meccseken, de volt benne rengeteg pozitívum, amit szeretnék viszontlátni holnap, arra is van ötletem, hogyan legyünk hatékonyabbak, azt meg fogom mutatni a játékosoknak, és bízom abban, hogy holnap nemcsak a játék, hanem az eredmény is jobb lesz, mint az említett két mérkőzésen

– fogalmazott Borbély Balázs.

A Ferencváros vezetőedzőjétől az egyik portugál újságíró megkérdezte, az NB I-es vagy az Európa-ligás Fradira számíthat-e a Torreense – utalva ezzel a zöld-fehérek két sorozatban elért különböző eredményeire.

Nem szeretem ezt a összehasonlítást, hogy Európa-ligás vagy NB I-es. Nem biztos, hogy minden eredmény úgy alakult, ahogy elterveztük, de nem gondolom, hogy hatalmas különbségek lennének a teljesítményeink között. Jobbak az eredmények, de nem szeretem az összehasonlítást

– reagált határozottan a portugál újságíró felvetésére Borbély Balázs.