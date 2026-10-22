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A nyári világbajnokságon hivatalos panaszt nyújtottak be Jérome Brisard játékvezető és társai ellen, a FIFA viszont nekik adott igazat. A 40 éves bíró most az FTC-Torreense mérkőzést kapta meg az Európa-ligában.

Nemzetközi botrányba keveredett korábban az a játékvezető, aki a csütörtöki FTC-Torreense Európa-liga-mérkőzésen fújja majd a sípot. A francia Jérome Brisard VAR-bíróként működött közre a nyári világbajnokságon megrendezett Argentína-Egyiptom nyolcaddöntőn, és az Egyiptomi Labdarúgó-szövetség hivatalos panaszt tett a FIFA-nál, és kérte, az érintett játékvezetőket ne foglalkoztassák tovább.

Jérome Brisard vezeti az FTC-Torreense mérkőzést
Jérome Brisard vezeti az FTC-Torreense mérkőzést
Fotó: William Cannarella / PsnewZ via ZUMA Press
  • FTC-Torreense (Európa-liga)
  • csütörtök, 18.45, tv: M4 Sport

Jérome Brisard vezeti az FTC-Torreense mérkőzést

Jérome Brisardot az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) jelölte ki a Fradi-Torreense mérkőzés játékvezetőjének. A 40 éves francia vezetőbíróként nem tartozik az elitbe – a Bajnokok Ligájában még sosem vezetett –, de videóbíróként az előző két világbajnokságon is részt vett. A legnagyobb nemzetközi visszhangot kiváltó ügye éppen a nyári vb-n történt, ahol a VAR-szobában tevékenykedett az Argentína-Egyiptom nyolcaddöntőn. Mint ismert, Hoszám Haszan, az egyiptomi válogatott szövetségi kapitánya a 3-2-es vereség után élesen bírálta a találkozón közreműködő játékvezetőket, mert Mosztafa Ziko második félidőben szerzett gólját videózás után Francois Letexier érvénytelenítette, és egy elmaradtnak vélt tizenegyest is reklamáltak.

Az Egyiptomi Labdarúgó-szövetség hivatalos panaszt tett a FIFA-nál, és kérte, hogy az érintett bírókat ne foglalkoztassák tovább.

A bírói testületet vezető Pierluigi Collina megvédte a francia játékvezetői csapat döntéseit. Sőt, a FIFA a következő három mérkőzéstől eltiltotta Hoszám Haszant és ikertestvérét, egyben a válogatott technikai igazgatóját, Ibrahimot.

Tömegverekedés és öt piros lap

Jérome Brisard 2020. szeptemberében is emlékezetes találkozót vezetett, amikor a PSG-Marseille rangadó hosszabbításában tömegverekedés tört ki. A francia játékvezető pedig öt játékosnak is piros lapot mutatott fel. A párizsiak 1-0-ra elveszítették a meccset, a sportigazgató, Leonardo pedig nyilvánosan bírálta a bírót, és megkérdőjelezte a tapasztalatát egy ilyen éles összecsapás levezetéséhez.

 

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