Nemzetközi botrányba keveredett korábban az a játékvezető, aki a csütörtöki FTC-Torreense Európa-liga-mérkőzésen fújja majd a sípot. A francia Jérome Brisard VAR-bíróként működött közre a nyári világbajnokságon megrendezett Argentína-Egyiptom nyolcaddöntőn, és az Egyiptomi Labdarúgó-szövetség hivatalos panaszt tett a FIFA-nál, és kérte, az érintett játékvezetőket ne foglalkoztassák tovább.

Jérome Brisard vezeti az FTC-Torreense mérkőzést

Fotó: William Cannarella / PsnewZ via ZUMA Press

FTC-Torreense (Európa-liga)

csütörtök, 18.45, tv: M4 Sport

Jérome Brisard vezeti az FTC-Torreense mérkőzést

Jérome Brisardot az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) jelölte ki a Fradi-Torreense mérkőzés játékvezetőjének. A 40 éves francia vezetőbíróként nem tartozik az elitbe – a Bajnokok Ligájában még sosem vezetett –, de videóbíróként az előző két világbajnokságon is részt vett. A legnagyobb nemzetközi visszhangot kiváltó ügye éppen a nyári vb-n történt, ahol a VAR-szobában tevékenykedett az Argentína-Egyiptom nyolcaddöntőn. Mint ismert, Hoszám Haszan, az egyiptomi válogatott szövetségi kapitánya a 3-2-es vereség után élesen bírálta a találkozón közreműködő játékvezetőket, mert Mosztafa Ziko második félidőben szerzett gólját videózás után Francois Letexier érvénytelenítette, és egy elmaradtnak vélt tizenegyest is reklamáltak.

Az Egyiptomi Labdarúgó-szövetség hivatalos panaszt tett a FIFA-nál, és kérte, hogy az érintett bírókat ne foglalkoztassák tovább.

A bírói testületet vezető Pierluigi Collina megvédte a francia játékvezetői csapat döntéseit. Sőt, a FIFA a következő három mérkőzéstől eltiltotta Hoszám Haszant és ikertestvérét, egyben a válogatott technikai igazgatóját, Ibrahimot.