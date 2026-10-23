Nagyon fontos öltözői beszédet tartott a csütörtök esti FTC-Torreense Európa-liga-mérkőzés után a hazai csapat vezetőedzője, Borbély Balázs. Ahogy arról az Origo Sport is beszámolt, a magyar rekordbajnok 4-1-es győzelmet aratott a Groupama Arénában. A 47 éves szakember ezt követően úgy fogalmazott a játékosainak, hogy emlékezzenek erre az érzésre – amit újra és újra át szeretne élni a csapattal.

Borbély Balázs öltözői beszédet tartott az FTC-Torreense El-mérkőzés után

Fotó: Szabolcs László

FTC-Torreense (Európa-liga)

4-1

Borbély Balázs öltözői beszéde az FTC-Torreense meccs után

A Ferencváros továbbra is százszázalékos az Európa-liga alapszakaszában, miután a skót Celtic és a cseh Plzen után a portugál másodosztályú Torreensét is legyőzte. A zöld-féhérek a 4-1-es sikerrel nagy lépést tettek a továbbjutás felé is a kupasorozatban – nem csoda, hogy a találkozót követően felfokozott hangulat uralkodott a csapat öltözőjében. Ahol Borbély Balázs vezetőedző egy rövid, de annál fontosabb beszédet is tartott, erről a Fradi Facebook-oldalán került nyilvánosságra egy felvétel.

Figyeljetek srácok! Emlékezzetek erre az érzésre, emlékezzetek rá. Az érzésre! Azt akarom, hogy rabjai legyetek ennek az érzésnek

– fogalmazott Borbély Balázs, majd azt kiáltotta:

Éljük át újra és újra!

Az FTC öltözője viszont nem csak a vezetőedző szavaitól zengett, a beszéd után ugyanis a játékosokat sem kellett félteni. Hatalmas kiáltásokban és ünneplésben törtek ki.