Sokkal inkább számít egy NB I-es találkozóra, mint a korábbi nemzetközi mérkőzéseikhez hasonló összecsapásra a csütörtöki FTC-Torreense Európa-liga-meccs előtt Borbély Balázs vezetőedző. Felvetődött, hogy ezzel az egy mondattal kicsit ráijesztett a hazai szurkolókra, de a 47 éves szakember gyorsan tisztába tette, mire is gondolt pontosan, amikor így fogalmazott.

Borbély Balázs szerint az FTC-Torreense Európa-liga-mérkőzés sokkal inkább hasonlít majd egy NB I-es találkozóra, mint az eddig nemzetközi meccseikre

Fotó: fradi.hu

FTC-Torreense (Európa-liga)

csütörtök, 18.45, tv: M4 Sport

Borbély Balázs szavai az FTC-Torreense meccs előtt

Európai szinten nincs könnyű mérkőzés, szerintem jobban fog hasonlítani ez a holnapi mérkőzés egy NB I-es meccsre, ahhoz képest, amit a korábbi európai meccseken láttunk

– fogalmazott a Torreense elleni mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón a Fradi vezetőedzője, Borbély Balázs.

Az egyik újságíró megjegyezte, ezzel az egy mondattal kicsit ráijesztett a ferencvárosi szurkolókra – utalva arra, hogy a magyar bajnokságban eddig nem úgy jöttek az eredmények a zöld-fehéreknek, mint az Európa-ligában. A 47 éves szakember viszont tisztába tette, mire is gondolt, amikor NB I-es mérkőzéshez hasonlította a Torreense elleni találkozót.

Arra gondoltam, hogy nem olyan játékfelfogásban fognak játszani, mint a Plzen vagy a többi európai ellenfelünk, hanem mélyebbre húzódó védekezést várok. Ez ellen játszottunk Nyíregyházán és Kisvárdán is, nem nyertünk ezeken a meccseken, de volt benne rengeteg pozitívum, amit szeretnék viszontlátni

– fejtette ki Borbély Balázs, akinek arra is van elképzelése, hogyan legyenek hatékonyabbak az ellenfél kapuja előtt, és abban bízik, hogy nemcsak a játék, hanem az eredmény is jobb lesz, mint az említett két magyar bajnoki mérkőzésen.