Sokkal inkább számít egy NB I-es találkozóra, mint a korábbi nemzetközi mérkőzéseikhez hasonló összecsapásra a csütörtöki FTC-Torreense Európa-liga-meccs előtt Borbély Balázs vezetőedző. Felvetődött, hogy ezzel az egy mondattal kicsit ráijesztett a hazai szurkolókra, de a 47 éves szakember gyorsan tisztába tette, mire is gondolt pontosan, amikor így fogalmazott.
- FTC-Torreense (Európa-liga)
- csütörtök, 18.45, tv: M4 Sport
Borbély Balázs szavai az FTC-Torreense meccs előtt
Európai szinten nincs könnyű mérkőzés, szerintem jobban fog hasonlítani ez a holnapi mérkőzés egy NB I-es meccsre, ahhoz képest, amit a korábbi európai meccseken láttunk
– fogalmazott a Torreense elleni mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón a Fradi vezetőedzője, Borbély Balázs.
Az egyik újságíró megjegyezte, ezzel az egy mondattal kicsit ráijesztett a ferencvárosi szurkolókra – utalva arra, hogy a magyar bajnokságban eddig nem úgy jöttek az eredmények a zöld-fehéreknek, mint az Európa-ligában. A 47 éves szakember viszont tisztába tette, mire is gondolt, amikor NB I-es mérkőzéshez hasonlította a Torreense elleni találkozót.
Arra gondoltam, hogy nem olyan játékfelfogásban fognak játszani, mint a Plzen vagy a többi európai ellenfelünk, hanem mélyebbre húzódó védekezést várok. Ez ellen játszottunk Nyíregyházán és Kisvárdán is, nem nyertünk ezeken a meccseken, de volt benne rengeteg pozitívum, amit szeretnék viszontlátni
– fejtette ki Borbély Balázs, akinek arra is van elképzelése, hogyan legyenek hatékonyabbak az ellenfél kapuja előtt, és abban bízik, hogy nemcsak a játék, hanem az eredmény is jobb lesz, mint az említett két magyar bajnoki mérkőzésen.
A sajtótájékoztatón egyébként a Fradi labdarúgója, Nagy Ádám is úgy fogalmazott, arra számít, hogy a portugálok inkább visszaállnak majd, és kontrázni fognak. Elismerte, valóban voltak gondjaik az NB I-ben azzal, hogy feltörjék az ellenfél védelmét. Erre még ők is keresik a megoldást.